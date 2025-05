Julio Medem: "Estuve cerca de rodar en Ciudad de la Luz en dos ocasiones"

Un reconocimiento a toda una trayectoria. El Festival Internacional de Cine de Alicante entregará este año el Premio Ciudad de la Luz al cineasta Julio Medem, una de las voces más singulares e influyentes del cine español de las últimas décadas. El homenaje se celebrará durante la gala inaugural del certamen, que se celebra este sábado, a las 20 horas, en el Teatro Principal de Alicante, reconociendo su extensa trayectoria, su estilo inconfundible y su capacidad para emocionar al público desde la poesía visual y la exploración profunda de las relaciones humanas.

El anuncio del galardón se realizó en una rueda de prensa celebrada en el complejo cinematográfico alicantino Ciudad de la Luz, donde Medem estuvo acompañado por el director del festival, Vicente Seva, y el director general de los estudios, Fermín Crespo. Durante el acto, Medem compartió reflexiones personales sobre su carrera y el significado que tiene este reconocimiento para él: "Me sienta bien recibir un premio de esta magnitud, hay una parte de mí que dice que me lo merezco", expresó el autor, agradeciendo "este detalle" y admitiendo que se siente "apreciado".

El cineasta confesó que en su profesión, "que genera un nivel de desgaste anímico enorme, se sufre tanto lo bueno como lo malo”, y añadió que lo que más valora es poder seguir haciendo cine después de más de 30 años: “Me siento privilegiado de poder llevar a cabo mis películas, donde me vacío completamente". Reconocido por títulos como La ardilla roja, Lucía y el sexo o Los amantes del círculo polar, Medem ha sabido construir un universo cinematográfico que ha sido aclamado en festivales internacionales como Cannes, Venecia o San Sebastián.

Fermín Crespo, Julio Medem y Vicente Seva / Alex Domínguez

Sus películas combinan una estética cuidada con una narrativa introspectiva que profundiza en la complejidad emocional de sus personajes, algo que quisieron recalcar tanto Vicente Seva como Fermín Crespo, quien destacó su "trayectoria valiente y poética” y el impacto de obras como Vacas —Goya a la mejor dirección novel en 1992— o su reciente cinta 8, que ganó el Premio del Público en la Sección Oficial Fuera de Concurso del Festival de Málaga: “Su cine ha dejado una huella profunda en generaciones de espectadores, consiguiendo explorar lo íntimo y lo universal con una narrativa que emociona y provoca reflexión”.

Lazos de unión con Ciudad de la Luz

Durante su visita, Medem también habló sobre su relación con Ciudad de la Luz y expresó su deseo de rodar en estas instalaciones en el futuro. “Es la primera vez que estoy aquí físicamente, pero la verdad es que ya en dos ocasiones, con proyectos casi hermanados, estuve muy cerca de rodar aquí y me gustaría retomarlo”, explicó. Uno de esos proyectos, según relató, fue una película sobre la figura de Pericles, que finalmente no llegó a realizarse. “Ese proceso fue muy enriquecedor para mí, y me gustaría ver de qué manera podemos reactivarlo”.

Posteriormente, tuvo otra posibilidad de recalar en los estudios cinematográficos alicantinos: "Después de esa desilusión, decidí tomarme un año sabático y me fui a Los Ángeles para escribir una novela sobre Aspasia de Mileto, titulada Aspasia, amante de Atenas (2012). Dado que no pude hacer la película sobre Pericles, me interesó mucho el personaje de su esposa, alguien de quien se sabe muy poco", admite.

Julio Medem, durante la rueda de prensa celebrada en Ciudad de la Luz / Alex Domínguez

Considerada una mujer sabia en su época, se adentró a contar en primera persona la vida de Aspasia, un proyecto que atrajo el interés de Penélope Cruz y pasó del libro a un proyecto para llevar a la pantalla: "Decidimos seguir adelante con el proyecto y más tarde Úrsula Corberó se postuló como la protagonista. A día de hoy, creo que aún es posible que vea la luz; tal vez haya un 50% de posibilidades de hacerlo", se sincera el cineasta.

Reconocimiento del festival

El director del Festival de Cine de Alicante, Vicente Seva, también expresó su admiración por Medem, a quien definió como “un cineasta cuyo trabajo ha dejado una huella imborrable en la cultura audiovisual española”. Seva destacó que el premio busca reconocer “su incansable dedicación al cine, que ha logrado cautivar tanto al público como a la crítica internacional”. Además, señaló que "su cine es poesía, y yo siempre lo he admirado”.

Este galardón, que han recibido en ediciones anteriores nombres como Alejandro Amenábar o Javier Fesser, reafirma el compromiso del Festival de Cine de Alicante y de Ciudad de la Luz con la promoción de un cine de autor que no renuncia a la emoción ni a la profundidad. “En Ciudad de la Luz soñamos con ser cuna de historias que trasciendan”, concluyó Crespo, “y premiar a Medem es celebrar a quienes han sabido inspirar con su libertad creativa”.