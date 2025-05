El Festival de Cine de Alicante enciende los focos de su 22ª edición

Las luces se encienden y Alicante vuelve a rodar su gran historia de amor con el cine. El Festival Internacional de Cine inauguró este sábado su vigesimosegunda edición con una gala cargada de emoción, talento y orgullo cinematográfico. El Teatro Principal volvió a ser el escenario donde la ciudad rinde homenaje al séptimo arte, en una ceremonia que celebró tanto la trayectoria de figuras consolidadas como el impulso de nuevas miradas creativas.

Este evento, ya consolidado como un referente tanto para la ciudad como para la industria audiovisual, arranca una semana clave para la cultura nacional con un triple reconocimiento a destacados profesionales del sector: el director vasco Julio Medem (Lucía y el sexo, Habitación en Roma, Los amantes del círculo polar), la actriz Adriana Ugarte (Durante la tormenta, Palmeras en la nieve, Julieta) y la también intérprete Ana Fernández (Solas, Historia de un beso, Hable con ella).

La ceremonia, presentada un año más por el carismático Luis Larrodera, contó con dos actuaciones musicales a cargo de la artista Klau Gandía, acompañada por David González al piano y Pepe Bornay al contrabajo. Su interpretación de Time of My Life dio la bienvenida a los asistentes, mientras que Volver sirvió para conducir con emoción la recta final del acto. El evento fue seguido tanto desde el patio de butacas como desde los hogares a través de la retransmisión en directo de À Punt.

Luis Larrodera volvió a presentar la gala inaugural del Festival Internacional de Cine de Alicante / Matias Segarra

Entre el público asistente también se dieron cita numerosas autoridades y representantes del ámbito político, institucional y cultural de la Comunidad Valenciana. Destacaron figuras como Teresa Cebrián, directora de la Academia Valenciana del Audiovisual; José María Conesa, comisario jefe de la Policía Local de Alicante; Fermín Crespo, director general de Ciudad de la Luz; Luis Gosálbez, director adjunto de Audiovisuales y Cinematografía del Institut Valencià de Cultura; y Juan José Cortés Vélez, director general de Innovación de la Generalitat. Junto a ellos, también acudieron diversos representantes políticos tanto del ámbito local como autonómico.

En representación de la corporación municipal, Ana Poquet tomó la palabra para recordar con orgullo la primera vez que coincidió con Vicente Seva y este le compartió la idea de un proyecto que, veintidós años después, se ha consolidado "como una cita imprescindible" del calendario cinematográfico nacional. “Un festival imparable que ni el COVID consiguió frenar”, destacó durante su intervención en la gala. El momento más significativo de su discurso, sin embargo, llegó al poner el foco en el valor del cine como herramienta de promoción turística. En ese sentido, Poquet subrayó “la necesidad de películas como Enemigos, de David Valero, que dan a conocer al mundo barrios como Colonia Requena o Carolinas”.

El siguiente en subir al escenario fue el director del certamen, Vicente Seva, quien aprovechó su intervención para reivindicar también la cultura local como motor de atracción turística y agradecer la presencia de las distintas personalidades que acudieron al Teatro Principal de Alicante. Se detuvo especialmente en reconocer a Juan Antonio Vigar, director del Festival de Málaga, al que definió como “un certamen amigo”.

Vicente Seva, durante su discurso en la gala inaugural del Festival de Cine de Alicante / Matias Segarra

Entrega de galardones

El momento estelar de la gala llegó con la entrega de los galardones. La primera en subir al escenario del Teatro Principal fue Adriana Ugarte, reconocida con el Premio Ciudad de Alicante, una distinción que pone en valor la trayectoria de jóvenes intérpretes del panorama nacional. Luis Larrodera ofreció un repaso emotivo y minucioso de su carrera, incluyendo anécdotas que sorprendieron a la propia homenajeada, incluso de etapas anteriores a su incursión en la profesión.

Una introducción cuidada que sirvió para contextualizar una filmografía extensa, prueba del sólido presente y del prometedor futuro de la actriz. La madrileña recibió el premio de manos de Petra Martínez, con la que ha coincidido en trabajos como Palmeras en la nieve, cuya presencia fue una sorpresa que la emocionó visiblemente. “Una actriz que representa lo que es ser compañera, ser equipo”, expresó Ugarte entre lágrimas. El profundo abrazo que ambas compartieron condensó la emoción del momento, entre la sorpresa y los nervios de un evento de estas características.

Ana Fernández, por su parte, recibió el Premio de Honor del festival, un galardón que reconoce una trayectoria consolidada y comprometida delante de las cámaras. La actriz fue sorprendida en el escenario por el actor Pedro Casablanc, encargado de hacerle entrega del reconocimiento. La complicidad entre ambos y el respeto mutuo quedaron reflejados en un encuentro cargado de cariño y admiración, pese a que hacía tiempo que no coincidían.

Adriana Ugarte, Julio Medem y Ana Fernández con sus respectivos galardones / Matias Segarra

"Los actores siempre bailamos con la inseguridad, y cuando me dijeron que me daban este premio, pensé que se habrían equivocado. Siempre hay algo que te impide vivirlo de lleno, pero ahora puedo decir que lo estoy disfrutando muchísimo", expresó Ana Fernández durante su discurso, a la vez que agradeció "a todas las directoras y directores que han confiado en mí para interpretar a tantas mujeres hermosas", destacando así el valor de las colaboraciones profesionales a lo largo de su carrera.

Sin embargo, el momento más emotivo de su intervención llegó cuando, con voz firme, aprovechó para lanzar un contundente mensaje: "El cine tiene que ser un reflejo de la realidad que vivimos, y no podemos cerrar los ojos ante el sufrimiento de los pueblos. Hoy pido solidaridad con el pueblo palestino, que está sufriendo un genocidio en el que se han pisoteado todos los derechos humanos", exclamó, provocando una intensa ovación entre el público. Su llamado a la justicia fue más allá del cine, pidiendo una reflexión profunda sobre el papel de la cultura en la denuncia de las injusticias. "Es necesario un boicot a Israel", añadió.

Por último, el Premio Lucentum, ahora renombrado como Premio Ciudad de la Luz, que honra la labor de directores de cine españoles, fue otorgado a Julio Medem. El galardón fue entregado por Fermín Crespo, director de los estudios cinematográficos que dan nombre al reconocimiento, quien se rindió al director "por su capacidad de crear historias tan personales desde su libertad creativa".

Dos de los condecorados, Julio Medem y Ana Fernández, con el director del festival, Vicente Seva, en la alfombra roja / Juan Fernández

Medem recogió la condecoración emocionado y mostrando su lado más sensible: "Este premio lo voy a ver en mi casa como una especie de ánimo alicantino, porque me hace falta", expresó. "Siempre me he propuesto continuar, pero no es fácil. Cada vez es más complicado levantar proyectos, especialmente un cine de autor como el mío, y ahora más que nunca necesito ese ánimo, así que lo agradezco enormemente", añadió el director. Medem finalizó su discurso destacando que, aunque este premio le reconoce por su carrera hasta ahora, también simboliza una mirada hacia el futuro, marcando un horizonte para seguir creando y realizar todos los proyectos que aún tiene por delante.

Más actividades

Tras este acto inaugural, el Festival Internacional de Cine de Alicante continúa con una gran variedad de actividades hasta la gala de clausura del próximo 24 de mayo, cuando se dará a conocer el palmarés y se entregarán los premios Fashion Cinema a Paco Delgado y Música para la Imagen a Luis Ivars. Durante estos días, los asistentes podrán disfrutar de una cuidada selección de cine, con cerca de un centenar de proyecciones, entre las que se incluyen 14 largometrajes, en competición y fuera de concurso, y 80 cortometrajes. Además, se repartirán 7.500 euros en premios, consolidando aún más la importancia de este evento como plataforma para el cine nacional.