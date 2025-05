El Festival de Cine de Alicante presenta tres "thrillers": "El poder del silencio", "El instinto" y "The Book"

El Festival de Cine de Alicante inicia este miércoles la proyección en los cines Kinépolis de Alicante de los primeros largometrajes de la sección oficial, después de tres días centrados, fundamentalmente, en la exhibición de cortometrajes a concurso en las distintas secciones.

Este miércoles será el turno de dos de las seis películas que aspiran a la Tesela de Oro, que son dos óperas primas, que contarán con la presencia de los equipos de las producciones.

A las 19 horas, El poder del silencio, un thriller en tiempo real de Saúl Pérez , protagonizada por Nuria Santos, Javier Chueca y Jonatan Fernández Txakartegi. Esta película se desarrolla en una noche, donde Maira, periodista de una emisora independiente, entrevista en directo a Santiago Rueda, alto cargo del Estado acusado de graves delitos. Antes de ser juzgado, decide revelar una red de corrupción que salpica a políticos, empresarios y medios. La tensión crece con amenazas, sabotajes y la presión pública.

Fotograma de "El poder del silencio" / INFORMACIÓN

El segundo thriller llega a las 21.15 horas, El instinto, de Juan Albarracín, director murciano afincado en Madrid, que cuenta en el reparto con Javier Pereira (Premio Ciudad de Alicante el pasado año), Fernando Cayo y Eva Llorach. El largometraje cuenta cómo Abel, un arquitecto con agorafobia, lleva tres años sin salir de casa, lo que pone en riesgo su carrera. Tras fracasar en terapia, acepta la ayuda de José, un prestigioso adiestrador de perros convencido de que puede aplicar sus técnicas a humanos. Pero lo que comienza como una solución se transforma en una pesadilla.

Película invitada

Adentrados ya en el terror, en el Teatre Arniches, a las 20 horas, se proyecta la película invitada The Book, del murciano Bernardo Hernández, que cuenta con actores como Abdelatif Hwidar, Nahia Laiz y Miguel Ramiro, con guion del escritor Fran J. Marber. Cuenta la historia de Verónica, una joven periodista casada y con una hija pequeña que ha dejado a cargo de su marido durante un fin de semana.

Cartel de "The Book" / INFORMACIÓN

Otras actividades en la programación

La programación del miércoles, 21 de mayo, ofrece además las siguientes propuestas:

16.30h. CORTOMETRAJES ALICANTE CINEMA.

Kinépolis. Entrada 4€. 98 min. Acabado en cinco / Alzhéimer / Amigas / Calcetines / Ciao, Quico! / Como me gustaría encontrarte / Confesados / Conversaciones al atardecer / Dos pasos.

17.30h. CORTOMETRAJES LGTBI.

Teatre Arniches. Entrada 3€. 112min. Capitanes / Cris / Kokuhaku / Macedonia / Me llamo Carla / Misha´s girl / Mision secreta / No te vayas / Piruelas / Solo Kim.

18.00h. Documental

Ámbito Cultural de El Corte Inglés. 25 min. Entrada libre. La arqueologÍa olvidada. Aigües Baixes.

18.00h. CORTOMETRAJES INTERNACIONALES.

Casa Mediterráneo. Entrada libre. 55 min. Cinquantadue / The interpreter / Time and Again / Un jarrón no se rompe dos veces / Victim.

18.00h. MESA REDONDA FASHION CINEMA.

MACA. Museo de arte contemporáneo de Alicante. Entrada libre. Previa inscripción. La influencia del vestuario: el poder de la imagen