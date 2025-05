Bombai: "La negatividad no hace que la música suene mejor"

La historia de Bombai no es como la del resto. Su éxito llegó de forma rápida con su primer sencillo, lo que les colocó, desde el inicio, bajo la lupa de una industria ávida de nuevos ídolos. De aquello han pasado ya diez años, y Solo si es contigo sigue siendo la banda sonora de toda una generación. Pero no se vive de un solo éxito, y los valencianos lo saben bien: han hecho frente a las expectativas con constancia, esfuerzo y un estilo propio que los ha consolidado dentro del panorama musical nacional.

Ahora celebran una década de trayectoria con una gira nacional que este viernes 23 de mayo, a las 22.30 horas, hará parada en la Sala Stereo de Alicante. El álbum Diez años contigo es su tercer trabajo, pero el primero que lanzan en formato físico: un objeto de coleccionista que recopila sus grandes éxitos e incluye un libreto con la biografía del grupo. Una manera de compartir sus secretos mejor guardados y estrechar aún más el vínculo con su público.

Diez años de aventuras encima de los escenarios. ¿Qué piensan cuando echan la vista atrás y contemplan todo el camino recorrido?

Lo vemos todo con mucha ilusión. Si echamos la vista atrás, lo primero que vemos es todo el trabajo que hemos hecho y que nos ha permitido dedicarnos a la música. Todo se ha hecho sin traicionar nuestras ilusiones; hemos trabajado canción a canción, gira tras gira, como si fuera lo último. Ese es el secreto de que sigamos aquí diez años después.

Su primera canción, Solo si es contigo, se convirtió enseguida en un hit, algo que no suele pasar.

Es una reflexión que nos hemos hecho muchas veces. Lo normal es tener una trayectoria ascendente, ir de menos a más. Nosotros, en cambio, empezamos muy alto y sentimos la obligación de no caer. Parece que no trabajas tanto como otros si en tu primer año ya consigues un número uno y un disco de oro. Pero no es así: al entrar tan fuerte en la industria, la propia industria te pone una presión muy grande. Después de ese hit, te toca trabajar duro para mantenerte. Nosotros hemos tenido que currar mucho para no ser ese grupo one-hit wonder. No queríamos convertirnos en una banda que acaba diluyéndose.

Se han hecho conocidos por sus canciones veraniegas y bailables, y diez años después, ese sigue siendo su sello. ¿Alguna vez se han sentido encasillados?

Puede ser que estemos un poco encasillados en ese estilo de música positiva o veraniega, pero la verdad es que lo único que hacemos es trabajar mucho, de forma constante, creando canciones, maquetas, probando cuál será el sonido que abordaremos para el próximo single... Siempre estamos pensando en subir un escalón más, porque la clave de esto es evitar decir: “He hecho un buen tema, me voy a descansar”. Cuando haces un buen tema, tienes que ir a por otro. Al menos esa es la filosofía que tenemos.

Su última canción, Festival, está funcionando muy bien.

Y a pesar del buen recibimiento, seguimos haciendo nuevos singles y preparando la siguiente salida. Eso, combinado con los conciertos y con mantener una agenda de trabajo que mantenga en marcha toda la estructura. Somos tres amigos muy currantes que hacemos todo lo posible para sacar nuestro trabajo adelante.

Cuando decidieron juntarse, ¿soñaban con llegar hasta aquí?

A ver, ese era el objetivo. Cuando nos juntamos era porque íbamos en serio; queríamos hacer exactamente lo que estamos haciendo ahora. No era un hobby, queríamos funcionar, ganar dinero y vivir de esto. Pusimos toda la carne en el asador para que funcionara. Quizás eso es lo que nos diferencia de otros grupos: nosotros, en vez de juntarnos para ensayar y tocar en garitos, lo hacíamos para componer y encontrar nuestro estilo. Aunque ya teníamos otras canciones grabadas, decidimos salir con Solo si es contigo porque sabíamos que era un hit.

¿Han pasado algún momento especialmente malo en estos diez años?

El único momento verdaderamente difícil que hemos vivido fue la época de la pandemia. Tuvimos que parar toda la agenda de conciertos, dar un paso atrás y echar el freno. Ese ha sido el único momento complicado como grupo, pero todo lo demás ha sido positivo. Al final, nos dedicamos a lo que nos gusta. Siempre hay inconvenientes, pero los hemos sabido resolver gracias al equipo que nos acompaña.

¿Pensaron alguna vez en poner fin a la banda?

Ni siquiera nos lo planteamos. La pandemia nos dio muchas oportunidades para hacer otras cosas. Estábamos vivos, la gente nos pedía cosas, hacíamos entrevistas, componíamos canciones nuevas... Lo único que cambió fue que dejamos de hacer conciertos.

Todo esto lo explican en el disco que han publicado, su primer álbum físico, que incluye un libro con la biografía del grupo. ¿Por qué sacar un álbum físico ahora?

Si no lo sacábamos ahora, que cumplimos diez años en la música, una fecha tan especial, no tendría sentido hacerlo nunca. Bombai siempre ha funcionado single a single, y luego esos temas formaban un álbum digital. Ahora hemos querido regalar a nuestros seguidores un libro de 50 páginas donde contamos nuestra historia. Así, la gente podrá conocernos mejor y tener un recuerdo en casa. Es bonito que sepan cómo tres colegas de barrio han logrado hacerse un hueco en la industria musical. Y quién sabe, quizás podamos servir de ejemplo o dejar un pequeño legado.

Una de sus señas de identidad es cantar desde el positivismo, aunque tengan días grises. ¿Cómo se vive esa situación?

Por supuesto, todos tenemos días malos, pero todo eso queda atrás cuando nos subimos al escenario. Porque los problemas personales no son lo realmente importante. Lo importante es que estamos aquí por la música. En el escenario se juega con otras cartas: la negatividad no va a hacer que la música suene mejor.

Presentan el disco el 23 de mayo en la sala Stereo de Alicante. ¿Qué se puede encontrar el seguidor de Bombai en ese concierto?

Es una sala más pequeña, pero vamos a ofrecer el mismo espectáculo que hacemos en escenarios grandes. Este año hemos planteado todo para que no haya diferencias. Además, en espacios reducidos tenemos la oportunidad de estar más cerca del público y se genera una gran conexión. También bajamos a cantar con ellos. La gente que ya nos ha visto lo sabe, pero quienes aún no han tenido la oportunidad se van a ir con una sensación increíble. Por eso hacemos un llamamiento a todo el que quiera venir: va a ser una experiencia inolvidable.