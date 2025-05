La fotógrafa de cine Lucía Faraig imparte una conferencia en la Sede Universitaria Ciudad de Alicante

Lucía Faraig, fotógrafa especializada en cine, impartirá la conferencia Detrás de la escena este jueves 22 de mayo, a las 19 horas, en la Sede Universitaria Ciudad de Alicante (Ramón y Cajal, 4). Faraig hablará de su trabajo en producciones como As Bestas o Lo imposible, y estará acompañada por los profesores del Departamento de Comunicación y Psicología Social Claudia Ripoll y Enric Mira.

Esta actividad forma parte de la programación que integra el proyecto Giroscopia, desarrollado por alumnado y profesorado del Máster Universitario en Comunicación e Industrias Creativas (COMINCREA) en colaboración con el Festival de Cine de Alicante sobre La experiencia fotográfica en el cine. Giroscopia gira en torno a la foto fija y el making of como elementos clave en el arte cinematográfico. Los organizadores explican que “algunas de las imágenes más icónicas del cine nunca aparecen en pantalla. Son capturadas por fotógrafos fijos, justo al borde del movimiento o en los descansos del equipo técnico. La foto fija no solo documenta: interpreta. No es backstage. Es una mirada paralela al cine”.

Lucía Faraig (Dénia, 1970) atesora desde 1997 una impresionante trayectoria como fotógrafa de rodaje. En estos años ha trabajado con algunos de los directores y productores más relevantes del cine español. Sus obras también han sido publicadas en distintos periódicos y revistas de ámbito nacional. Fue nominada a los Premios Feroz 2023 por el cartel de As Bestas, película de Rodrigo Sorogoyen. Además, Faraig es la autora de la fotografía del cartel y compartió la nominación con el diseñador del mismo, Jordi Rins.