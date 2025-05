Dos grupos vetan al Arenal Sound y el FIB 2025: plantan cara a Israel y a sus propietarios KKR

La música planta cara a Israel. Y no solo en Eurovisión. La desbandada de artistas es cada vez mayor en los más de 30 festivales propiedad de Superstruct Entertainment, entre ellos el Festival Internacional de Benicàssim (FIB) y el Arenal Sound de Burriana, en Castellón, además de Sónar, Viña Rock, Resurrection Fest, Monegros Desert Festival, O Son do Caminho, Madrid Salvaje, Brunch-In the Park, Morriña Fest, Granada Sound, las fiestas Love The 90's y Love the Twenties, entre los macroeventos que ha adquirido parcialmente o en su totalidad este gigante de la industria del entretenimiento musical erigido ya en el segundo mayor promotor de festivales del planeta.

Son numerosos grupos y artistas los que ya se han posicionado en un rechazo frontal a participar en estas citas, sobre todo después de que su compra y absorción por parte del fondo proisraelí KKR, Kohberg Kravis & Roberts, dedicado supuestamente a "invertir en firmas israelíes de ciberseguridad, aportar capital para centros de datos y poseer la propiedad mayoritaria del conglomerado mediático que ofrece viviendas en territorios palestinos", según algunos medios económicos internacionales.

Una larga lista

El tema ya ha saltado incluso al Congreso de los Diputados, donde Sumar ha pedido el veto a estos festivales, con una iniciativa para pedir al Gobierno que se posicione y dé instrucciones a las diferentes delegaciones del gobierno para que no autoricen la celebración estas citas, en palabras del ministro de Cultura, Ernesto Urtasun.

La lista es larga, con más de 30 bandas, a las que cada día se suman nuevas. En Castellón, este verano, caen del cartel La Elite, progaramada en el FIB el viernes 18 de julio junto a Foster & The People o Love of Lesbian, entre otros. "Nunca nos ha temblado el pulso a la hora de tomar decisiones y esta vez no será menos. No vamos a tocar ni en el FIB ni en ningún festival vinvulado con KKR. Nunca participaremos activamente en la propagación de un genocidio y menos con nuestra música como moneda de cambio. Un abrazo a todos los trabajador@s que tengáis que ir a estos festivales y visca Palestina Libre", han explicado en su perfil de Instagram.

La lista crece: La Fúmiga, contra el Arenal

Y no son los únicos. La lista crece y a ella se han sumado este miércoles La Fúmiga, que se desmarca del Arenal Sound, donde han sido un clásico del cartel en los últimos años, participando en varias ediciones, desde 2013, 2016, 2018 o 2019, entre otros. Este año, programados el primer día, el jueves 31 de julio en el recinto de Burriana, junto a Steve Aoki, Beret, Despistaos o Jhayco y Rels B, han dicho que no. "La Fúmiga hemos decidido rescindir los acuerdos contractuales vigentes y no establecerlos a afuturo con festivakes en los que participa el fondo de inversión KKR. Esta decisión responde a nuestro compromiso de no colaborar con iniciativas qye mantengan vínculos con intereses económicos relacionados con el genocidio que sufre el pueblo palestino. Este posicionamiento no es nuevo", han especificado en sus redes sociales.

"Este posicionamiento no es nuevo. Desde el inicio del conflicto actual (que entendemos que es una continuación de una ocupación y vulneración sistemática de los derechos humanos con décadas de historia) hemos mantenido una postura clara en defensa de los derechos del pueblo palestino y lo hemos expresado públicamente en nuestros conciertos y espacios de comunicación", según reza el comunicado, que termina diciendo que "con este gesto reafirmamos nuestra voluntad de no participar en ningún evento en el que los beneficios puedan contribuir a financiar o legitimar la violencia ejercida contra Palestina". "Ahora y siempre, con el pueblo palestino. Stop genocidio", concluyen.

... Y El Último Ke Cierre

Y no son los únicos. Varias bandas que habían tocado en la reciente edición del Viña Rock o van a estar este 2025 han emitido comunicados en los que rechazan su futura participación en los festivales propiedad de KKR, como Reincidentes, Fermin Muguruza, Non Servium, Los Chikos del Maíz, Las Ninyas del Corro, Los de Marras, Dakidarría,Sínkope, Kaótiko, El Niño de la Hipoteca, Kaos Urbano, Free City, Kamikazes o Porretas, a las que se han ido sumando otras, incluso no presentes en el cartel.

Los vila-realenses El Último Ke Zierre también han sido claros. "Mientras el Viña Rock siga apoyando al estado genocida de Israel EUKC no volverá a participar en el festival. Palestina Libre", han señalado en sus redes sociales. Estaban en el cartel del viernes 30 de abril.

Viña Rock y Sónar se rebelan

El Viña Rock y el Sónar se han desmarcado ya de KKR y condenan "la masacre que está sufriendo el pueblo palestino". El Viña Rock ha comunicado a través de sus redes que "siempre ha sido un festival libre, diverso y comprometido" y se ha desmarcado de KKR explicando que "no ejerce influencia alguna sobre el funcionamiento y mucho menos la identidad programación o valores del Viña Rock".

Además, desde el festival niegan que financien de forma alguna, "ninguna causa violenta, ni contraria a los derechos humanos, ni directa ni indirectamente". Y dicen condenar "sin matices la masacre que está sufriendo el pueblo palestino".

Finalmente han utilizado el escrito para comunicar que han emprendido acciones legales contra "quienes están detrás de esta campaña de difamación" y para reiterar su defensa de los derechos humanos: "Atendiendo a los 29 años de historia del festival, donde desde la primera edición hemos defendido valores incuestionables como son la libertad y los derechos humanos, no vamos a permitir que se ponga en duda nuestra posición y nuestra trayectoria".

Solidaridad del Sónar

Y lo mismo el Sónar, que también se ha pronuncuado. El festival barcelonés ha emitido un comunicado expresando su solidaridad con Palestina, el Sónar también lo ha hecho a través de Instagram: "Desde el Sónar queremos expresar de manera explícita nuestra solidaridad con la población civil palestina atrapada en la catástrofe humanitaria que se vive en Gaza. Nos importa el sufrimiento de miles de personas inocentes que sufren la crueldad de guerras, ocupaciones y genocidios de los cuales somos testimonio". Y se han querido desmarcar de KKR: "Queremos expresar con total claridad que el Sónar se desvincula de cualquier acción de KKR, no tenemos ningún control sobre sus inversiones o decisiones".

La lista

Según pública el periódico 'Público', esta es la lista:

- Sons of Aguirre & Scila

- Reincidentes

- Fermin Muguruza

- Porretas

- Boikot

- Non Servium

- La Raíz

- Las Ninyas del Corro

- Los de Marras

- Dakidarría

- El Último Ke Zierre

- Sínkope

-Kaótiko

- El Niño de la Hipoteca

- Kaos Urbano

- Free City

- Loncha Velasco

- Kamikazes

- Pink Socks

- Desklate

- Sarna

- Kalerizo

- Gritanto en Silencio

- Marikarmen Free

- Rompiendo Filas

- Axo Rock

- AK97

- No Konforme

- Ill Pequeño

- Ergo Pro

- La Prados

- Sangre Salvaje

- Ska-P

- High Paw

- Colectivo Rock contra el fascismo

- La Élite

- Sónar

- Abadir

- Aines

- Alice Sparkly Kat

- Amantra

- Andrea Belosi

- Ancient Pleasure

- Baba cy

- Roman

- Esmeralda

- Noela Covelo Velasco

- Animistic Beliefs

- Brodinski

- Cibelle

- Colin Self

- Dania

-Dis Fig

- DJ Haram

- DJ Paca

- DJ Sosa RD

- dublabBCN

- Emma DJ

- Eyra

- Flore

- Florentino

- Günseli Yalcinkaya

- Heith

- Ikonika

- Jehia

- Jeisson Drenth

- Jokk0 Collective

- Juliana Huxtable

- Julietta Ferrari

- Kebra

- Kode9

- Lanav

- LaFrancesssa

- Le Motel

- Lechuga Zafiro

- Lolo & Sosaku

- Loraine James

- Mаgdalena Petrova

- Mago Hart

- Maquette Dieng

- Mans O

- Manuka Honey

- Mika Oki

- Nahoomie

- nara is neus

- Natalia Gima

- Nicholas Evans (MTG-UPF)

- Nina Emocional

- Nexus (B4mba & Mooki6)

- Nueen, Objekt

- Oliver Torr

- Om Unit

- oma totem

- Opo

- Peder Mannerfelt

- Peter Kirn

- Phran

- Pura Cadera

- Ratri Notosudirdjo

- rbf.linh

- R-010 & Venerandi

- Saint Abdullah

- Sara Persico

- Santiago Latorre

- Selectya Glossy

- Sergi Botella Llongueras

- Sevi Iko Domochevsky

- Shannen SP

- Shapednoise

- Sofia

- Sunny Graves

- Tiyumii

- Tom Heyes

- Vica Pacheco

- Yessi Perse

Qué festivales forman parte de KKR

Superstruct posee más de 80 festivales en diversos países, incluida una larga lista en España, a través de Supestruct Iberia. Entre ellos figuran los siguientes:

- Viña Rock

- Sónar Barcelona

- OFF-Sónar

- FIB Benicàssim

- Resurrection Fest

- Arenal Sound de Burriana

- O Son do Camiño

- Brunch Electronik

- Morriña Fest

- Tsunami Xixón

- Sonórica

- I Love Reggaeton

- Madrid Salvaje

- Caudal Fest

- Love the Twenties

- Love The 90s

- Granada Sound

- Monegros Desert

- Sónica

- Brava Madrid

- Interestelar

- Festival de Les Arts (València)

- Bahía Sound

- Ibiza Elrow Amnesia

- Elrow Town

- Elrow Snowrow (no se celebra en 2025)