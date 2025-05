"El instinto", una ópera prima con Fernando Cayo y Javier Pereira en Alicante

Un arquitecto con agorafobia que vive aislado en el campo se somete a un adiestramiento canino para intentar superar su fobia. Esta premisa, inicialmente disparatada, se convierte en un thriller inquietante y perturbadorde 90 minutos en El instinto, el debut en el largometraje del joven director murciano Javier Albarracín, de 25 años, cuyo guion escribió con 21 años y rodó con 23. La película fue la ganadora de la 26ª edición de Abycine y llega a Alicante coincidiendo con su estreno en cines.

El instinto se presenta este miércoles a las 21.15 horas en los Kinépolis, dentro de la sección oficial del Festival de Cine de Alicante, un nuevo thriller a concurso, entre el suspense y el terror, protagonizado por Fernando Cayo y Javier Pereira. Este último, premiado el pasado año en el certamen alicantino, ha hecho doblete, ya que el martes presentó el nuevo cortometraje del alicantino Javier Marco, Insalvable, que protagoniza junto Pedro Casablanc.

Aquí el duelo actoral es con Fernando Cayo, otro grande de la escena que interpreta a un adiestrador de perros que, aparentemente, intenta ayudar al arquitecto a superar su miedo. La idea parte del ingenio de hacer una película independiente con pocos recursos. "Teníamos que partir de una idea muy sencilla y ¿cómo podíamos quitar localizaciones? Haciendo que el protagonista no pudiera salir de casa. ¿Y por qué no puede salir? Ahí ya empezamos a investigar en el subgénero de películas de agorafobia, quise traer eso e intentar darle una vuelta", indica el director, que buscó un antagonista "que fuera interesante y distinto y apareció la figura del adiestrador de perros de caza porque generaba un contrapunto muy bueno con el arquitecto: la parte animal y la parte racional".

El resultado es una historia oscura de violencia, "de violencia masculina, de relaciones de poder, de abuso y de maltrato" que pretende incomodar al espectador "porque la idea es generar una tensión fuerte y que fuera in crescendo, no ir a recursos obvios de violencia física desde el primer momento que horroriza al público, sino que la violencia sea subliminal, que incluso sea perdonada al principio, pero ya hay pequeñas semillas que van avisando de que hay algo raro". La intención con ello es generar una reflexión "sobre cómo nos cuidamos, cómo tratamos a los demás, cómo tratamos a los animales incluso, porque eso muchas veces es un reflejo de cómo tratamos a los seres humanos".

La suerte de contar con grandes actores como Cayo, Pereira (Goya a Mejor Actor Revelación por Stockholm) y Eva Llorach (Goya a Mejor Actriz Revelación por Quién te cantará) para la primera película de un novel la explica Albarracín con sencillez: "Pensamos que con un buen guion podríamos convencerlos y así fue: lo leyeron, les gustó y decidieron hacerla, a pesar de que cobrarán mucho menos de lo que se cobra en la industria".

Javier Pereira y Javier Albarracín, en la presentación de "El instinto" del Festival de Cine de Alicante / Jose Navarro

A Pereira le pareció una película "arriesgada"

A Javier Pereira la historia le pareció "muy original y arriesgada. Me daba miedo hacerla creíble e insistí mucho a Juan en alargar el proceso hasta que el personaje acepta la terapia", apunta. "Luego me apetecía investigar ese mundo de los ataques de ansiedad, tan impregnado en nuestra sociedad, y que fuera creíble", explica, tras añadir otro reto: "Aguantar la película con dos personajes. Es más responsabilidad, es un duelo y es importante la química con el otro actor y con Fernando encontramos el punto de jugar los dos al mismo juego, a la misma interpretación, y nos entendimos muy bien", algo básico "porque esta es una película muy intensa física y emocionalmente y el 70 por ciento son escenas límite y si no vas de verdad, el público no se lo cree".

A su juicio, esta película habla "de lo que nos marca la infancia, que los problemas que hayas tenido, si no los solucionas, acaban saliendo de alguna manera en agresiones, en ansiedades, en miedos, en aislamiento, y de la supervivencia por instinto".