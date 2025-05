Un "thriller" sobre pederastia abre la sección oficial del Festival de Cine de Alicante

El Festival de Cine de Alicante acoge este miércoles a las 19 horas en los cines Kinépolis el estreno oficial de El poder del silencio, el primer largometraje a concurso en la sección oficial y la ópera prima del cántabro Saúl Pérez, rodada en su pueblo, Santoña, y autofinanciada con un presupuesto de 37.000 euros.

Desafiando las leyes de lo establecido, este thriller protagonizado por Nuria Santos y Javier Chueca es un cara a cara durante una entrevista en directo entre una periodista de radio y un alto cargo del Estado acusado de graves delitos, que antes de ser juzgado, decide revelar una red de corrupción que salpica a políticos, empresarios y medios.

La película habla de corrupción y pederastia, "sobre la cruda realidad", apunta el director, que quería "abrir un debate en la sociedad, un debate oculto por el miedo a enfrentarnos a nuestros propios demonios, pero hablamos de la pederastia y de cómo las élites junto a los medios de comunicación a veces se alían para redibujar la realidad".

Sin conexión con la actualidad

Sobre el parecido que Javier Chueca guarda con un político actualmente investigado, Pérez apunta: "Si lo dices por el parecido del malo de la película con [José Luis] Ábalos, nosotros llegamos primero (ríe). El rodaje se inició antes. Primero se hizo un casting de voces porque una película donde la radio y la voz tienen tanto peso, las voces eran lo primero, y te aseguro que yo descubrí a Chueca antes de que lo de Ábalos saltase a la palestra".

El director apunta más al caso Alcàsser que a cualquier trama política de corrupción actual para inspirarse en su historia. "Va a lo más oscuro. El tema de la pederastia es un hilo conductor por la necesidad de contar una historia sobre cómo el poder se alía para hacer el mal. Historias de drogas, de corrupción, de robo de guante blanco ya se han contado, pero rara vez se habla sobre la pederastia y sobre los abusos a los más indefensos, a la gente más inocente".

Actores debutantes

Dice que su mayor logro es haber descubierto a "semejantes tanques" de la interpretación detrás de las voces que escogió. Javier Chueca y Nuria Santos también debutan como intérpretes en su primer largo. "Desde el primer momento me enganchó, me encantó la historia -indica ella-, que al principio estaba pensado para ser una ficción sonora y luego decidimos hacer una peli, y ha sido un proceso mágico".

El director, Saúl Pérez, junto a los actores Javier Chueca, Nuria Santos y Jonatan Fernández Txakartegi, en Alicante / Jose Navarro

Él, a su vez, señala que "hacer de malo siempre mola. Te permite ciertas cosas que igual un personaje tan perfecto no, porque cruzarías la línea de lo absurdo. Pero en este caso te puedes permitir ciertos gestos porque un malo siempre da mucho juego. A mí me encantó. Y que me dieran el primer papel de malo fue un regalazo".

En tiempo real

La historia, además, transcurre en tiempo real, no hay elipsis temporales ni espaciales; la película dura hora y media, justo lo que dura la entrevista radiofónica. "Era un reto técnico, de retorcer el lenguaje audiovisual para conseguirlo", explica el director, que rodó por la noche durante diez días en un decorado que hizo de estudio radiofónico en la Casa de la Juventud de Santoña.

Saúl Pérez ha buscado en El poder del silencio "primero, la técnica, y luego las reflexiones que cada uno se las lleve a su terreno. Es una película incómoda para ciertas élites y buscamos que la gente hable sin tapujos del tema y que nos preguntemos qué es esto del abuso y la explotación infantil. Espero que a algunos les enfade para abrir una reflexión y poner el tema sobre la mesa".