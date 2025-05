Un canto de lo popular a lo íntimo

El sonido veraniego de Bombai celebra diez años de éxitos

Aliados con el éxito y la fama desde que empezaron, los valencianos Bombai estarán hoy a las 22 horas en la Sala Stereo para celebrar sus primeros 10 años en la cumbre con esta gira que les lleva por todo el país presentando su reciente trabajo Diez años contigo, con éxitos tan sonados como Solo si es contigo, Vuela o la reciente Festival. Celebran así la suerte de haber conseguido llegar a la cima desde sus primeras composiciones, momento en el que también deciden ir ampliando su registro musical a una línea sonora que mezcla su pop fresco y pegadizo con tientes de música electrónica. Sala Stereo, Alicante.

David Navarro, en solitario

Tras ser uno de los fundadores del mítico grupo alicantino Guaraná, David Navarro se lanza ahora en solitario para seguir manteniendo encendida esa llama que siempre ha sentido por la música.

David Navarro, fundador de Guaraná, arranca su carrera en solitario en Alicante. / RAFA ARJONES

Lo hará mañana, a las 21 horas, en El Refugio Arte y Utopias de Alicante bajo el nombre de soydavidnavarro para presentar su nuevo EP Algo no está bien, donde se dan cita sus muchos años de experiencia en nuevas composiciones que demuestran su gran estado de forma artístico. Se trata de un reinicio que plasma la capacidad de autosuperación de uno de los artistas alicantinos más exitosos de nuestro tiempo. El Refugio Arte y Utopías, Alicante.

Valeria Castro se consolida con una gira internacional

Con cariño y con cuidado, así se llamaba el disco debut de Valeria Castro , una de las voces más sorprendentes de la actualidad, hecho que la situó en la cumbre de los nombres femeninos en español.

La cantautora Valeria Castro presenta su nuevo disco en el ADDA. / INFORMACIÓN

Ahora llega al Auditorio Provincial de Alicante en una de las muchas galas que componen su gira que pasará por medio mundo para presentar su reciente álbum El cuerpo después de todo, un derroche de emoción y sensibilidad que es su consolidación total como una de las grandes figuras a tener en cuenta. El recital se realizará mañana a las 21 horas. Auditorio de la Diputación de Alicante.

De Gemeliers a Saurom: música para todos los gustos

Dos estilos totalmente diferentes, pero cargados de adeptos, se citan este fin de semana en The One. Hoy, a las 20 horas, el dúo Gemeliers, compuesto por los hermanos Jesús y Daniel Oviedo, celebran la música con su tour Las mil y una noches. Por su parte, mañana, con la apertura de puertas a las 19.30 horas, es el turno de Saurom, que desgranarán las composiciones de su último y esperado disco, que aborda en clave de rock, folk y música celta una de las historias más conocidas en el mundo: El Principito. Llegan a San Vicente del Raspeig después de realizar su actuación más ambiciosa en el Movistar Arena en un concierto producido por Leyendas del Rock. Sala The One, San Vicente del Raspeig.

El sonido de los márgenes se da cita en Marearock

Marearock siempre se erige como epicentro de la cultura alternativa en la provincia. Esta noche, a las 22 horas, se darán cita en la sala dos formaciones que están consolidándose en la escena. En primer lugar, desde diversos pueblos del interior de Alicante, llega Cactus, que tras algunos cambios en su formación están generándose un nombre que triunfa en la escena tanto autonómica como nacional, siendo un gran reclamo en Cataluña. Junto a ellos se encuentran los murcianos Awakate, que encuentran en Alicante una provincia que siempre les recibe con los brazos abiertos, mostrando un directo cuidado que casa con su propuesta de música festiva y combativa. Además, mañana, misma hora y lugar, llega Aphonnic, una potente banda de metal que en sus últimos trabajos se acerca un poco más al rock, pero sin perder la esencia que les aupó. Sala Marearock, Alicante.

Un fin de semana variado y de altos vuelos en Euterpe

La sala Euterpe regala tres días repletos de grandes figuras musicales que arrancan hoy, a las 22 horas, con Jairo deRemache, al que el arte le viene de familia y deleita a sus seguidores con un flamenco-pop muy característico. Mañana, misma hora y lugar, será el turno del grupo valenciano Desert Vipers, que fusiona blues y rock interpretado de forma magistral por su vocalista Ana. El domingo, a las 19.30 horas, actúa un trío de ases compuesto por Litus, Novoa y Oest, todos con extensas y brillantes carreras y que ahora se unen en el proyecto llamado Todas las canciones del mundo, creado por Andreu Buenafuente, para lucimiento de ellos y deleite del público. Sala Euterpe, Sant Joan d’Alacant.

Los oriolanos Glaziar escriben su historia en La Gramola

Después de triunfar varios años con el nombre de Gremio DC, Juanma Fabregat y compañía pasaron a llamarse Glaziar, presentando ahora sus dos sencillos, Roma y Basta, mañana a partir de las 20 horas en la sala La Gramola de Orihuela.

Los oriolanos Glaziar presentan sus nuevas creaciones en La Gramola. / INFORMACIÓN

Se trata de un concierto especial, en su casa, donde también regalarán a los asistentes algunos avances de lo que será su próximo álbum, marcado por un rock alternativo atrevido y un sonido envolvente y emocional que adorna letras que exploran las emociones humanas. La Gramola, Orihuela.