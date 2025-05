Cerca de 8.000 personas participan en Alicante en el Día de los Museos

Los diez espacios museísticos y centros culturales de Alicante que celebraron la pasada semana el Día Internacional de los Museos recibieron la visita de cerca de 8.000 personas en la programación especial diseñada entre el 13 y el 18 de mayo.

La cifra es algo menor a la registrada en la anterior edición, alrededor de 10.000 personas, y en este descenso puede haber influido la cantidad de actos culturales, deportivos y festivos que coincidieron durante el fin de semana, ya que se celebró la proclamación de las Belleas del Foc, la inauguración del Festival de Cine de Alicante o la carrera de triatlón MTRI, actos que además obligaron al corte de calles en varias zonas del centro de la ciudad.

Esta coincidencia de eventos y restricciones al tráfico impidieron, por ejemplo, que The Ocean Race Museo no pudiera llevar a cabo un concierto infantil familiar el domingo por la mañana porque los artistas, desplazados desde otro punto de la provincia, no pudieron acceder hasta el museo en el puerto de Alicante, lo que supuso a este espacio dedicado a la regata de vela un 30 por ciento menos de visitantes. A su vez, algunos centros este año han ofrecido actividades durante menos días o no han abierto sus puertas en el fin de semana, como Las Cigarreras, la Sede de la UA o el Instituto Gil-Albert.

Distribución por centros

Pese a todo, cerca de 8.000 personas recorrieron los espacios incluidos en la plataforma Musea, que desplegaron 80 actividades bajo el lema El futuro de los museos en comunidades en constante cambio en el MARQ, MACA, Mubag, MUA, Museo de Aguas de Alicante, The Ocean Race Museo, Las Cigarreras, Instituto Gil-Albert, la Sede de la UA y el MUSA del Castillo Santa Bárbara.

Visita al MARQ / Alex Domínguez

MACA, Cigarreras y MUSA

Los centros municipales han sido los de mayor afluencia, con un total de 4.526 visitas entre el MACA (con 2.324 personas que asistieron a las actividades y al museo donde se encuentra en estos momentos la exposición de Kara Walker Burning Village) y a Las Cigarreras, que alcanzaron 1.222 visitantes a las actividades y a las exposiciones, mientras que 980 personas visitaron el MUSA en el Castillo de Santa Bárbara.

MARQ y Mubag

Durante los dos días de puertas abiertas, el Museo Arqueológico de la Diputación de Alicante, MARQ, ha recibido la visita de 1.134 personas, mientras que en los yacimientos de La Illeta en El Campello y Lucentum, en la Albufereta las cifras han sido de 116 y 117 personas, respectivamente y de 20 personas en la Torre almohade de Almudaina. A su vez, el Mubag superó los 500 visitantes entre exposiciones y actividades. Esta cifra es bastante menor que la registrada otros años, ya que el MARQ superó las 5.000 visitas en 2023, aunque ello coincidió con la exposición de los guerreros de Xi'an, que batió todos los récords.

Imagen del Museo de la Universidad de Alicante / INFORMACIÓN

Resto de centros

Entre el Museo de la Universidad de Alicante (MUA) y la Sede Universitaria Ciudad de Alicante sumaron 500 personas, mientras que en The Ocean Race Museo acudieron 668 visitantes, 338 visitaron el Museo de Aguas de Alicante y medio centenar participaron en los actos del Instituto Gil-Albert, de inscripción limitada.