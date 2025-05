Lliris Picó realiza un viaje temporal "muy sanvicentero" en su última obra

La literatura cobra protagonismo más allá de ser un espejo para el entorno que nos rodea. Lliris Picó (Ibi, 1972) regresa a la literatura para adultos con Si escrius Cèlia... (Edicions del Bullent), una obra que supone un homenaje a las mujeres, las de ahora y las de antes, y que intenta poner orden al caos de la mente. La autora utiliza la ficción para dar cabida a sus fantasmas internos, al dolor provocado por la muerte de una persona cercana, utilizando la creación artística como terapia.

La historia se centra en una escritora que, inmersa en la búsqueda de equilibrio emocional, se refugia en la literatura, abordando las vivencias de una joven que ve cómo su mundo se descompone cuando muere un ser querido, lo que la obliga a regresar a su pueblo para vivir con su familia biológica. La autora presentará la novela en la librería Atticus Libros, de San Vicente del Raspeig (calle Ramón y Cajal, 48), el viernes 23 de mayo a partir de las 19 horas, donde desgranará todos los detalles junto a su editora Núria Sendra y la sanvicentera Begoña Monllor, en un evento abierto al público.

Si escrius Cèlia... plantea dos historias paralelas: la de Cèlia y la de la persona que, como proceso curativo, está escribiendo sobre ella. Dos espacios temporales que sirven para reflexionar sobre temas tan diversos como la maternidad, la relación entre mujeres, la sororidad o la hermandad. "Esta obra tiene la capacidad de generar una reflexión sobre el uso del proceso de escritura como terapia de superación y de búsqueda de uno mismo", añade la autora alicantina, que se ha alzado con el Premi Soler i Estruch en su 66.ª edición.

Literatura de proximidad

La literatura de proximidad genera oportunidades únicas, como la posibilidad de ver reflejados en ella lugares reconocidos. Este libro, según su autora, "es muy sanvicentero". Es un libro que nace allí, "donde se pueden reconocer muchas de sus calles y sus paisajes". Una especie de homenaje a un pueblo que ya ha hecho suyo: "y en el que me siento agradecida, integrada y muy feliz".

La autora presentará "Si escrius Cèlia..." en la librería Atticus Libros de San Vicente del Raspeig / INFORMACIÓN

Una mirada local a la gente, a los vecinos y a las historias que se cuentan. Y un esfuerzo por escuchar, un hábito que genera lazos y permite conocer de primera mano historias y vivencias de personas mayores: "historias que, si no las escuchamos ahora, las perderemos para siempre". Porque dentro de cada persona mayor hay una historia que contar.

Una autora multipremiada

La escritora Lliris Picó ha construido una sólida trayectoria literaria, avalada por numerosos premios que la sitúan como una de las voces más destacadas de la narrativa en valenciano, especialmente en el ámbito juvenil. Su última obra acaba de ser galardonada con el Premi Soler i Estruch de narrativa, dentro de los Premis Castellum Ripae de Castelló (la Ribera Alta), un reconocimiento que confirma su madurez creativa y su conexión con las nuevas generaciones de lectores.

Su carrera literaria comenzó a recibir condecoraciones en 1998, cuando ganó el Premio Octubre de Narrativa de San Vicente del Raspeig con Les ales de la memòria (Marfil, 2003), una novela inspirada en su infancia, parte de la cual transcurrió en pequeños pueblos de Ávila. A partir de entonces, su obra no ha dejado de crecer en calidad y profundidad. En 2001 obtuvo el Premio 25 d’Abril Vila de Benissa por Helena: un record sempre és mentida (Columna, 2002), una novela ambientada en sus años de estudiante en la Universidad de Alicante, donde se licenció en Filología Catalana.

Tres años más tarde, en 2004, recibió el Premio Antoni Bru de Narrativa Ciutat d’Elx por L’olor dels crisantems (Tres i Quatre, 2005), centrada en una ruptura sentimental. También fue finalista en el V Certamen de Narrativa en Valenciano Ciutat de Sagunt en 2003 con Claus de serp, publicada por Marfil en 2007. Tras un paréntesis creativo, Lliris Picó regresó con fuerza, centrando su obra en la narrativa juvenil, ámbito en el que hoy es considerada una de las autoras más relevantes en lengua valenciana. Su estilo cercano, pero literariamente cuidado, le ha valido tanto el reconocimiento de la crítica como el cariño del público lector.

"Llevo 27 años dedicándome al mundo de la literatura, desde que gané el galardón en San Vicente del Raspeig. Que todos mis libros sean premiados significa que han valorado el oficio y la técnica que he desarrollado en todo este tiempo", admite la escritora, que ahora regresa a la literatura para adultos para huir de la etiqueta que le seguía desde 2015, cuando decidió embarcarse en la escritura de literatura juvenil: "Una etiqueta que llevo con mucho orgullo, pero que no es cierta. Mi obra va más allá de libros juveniles y ahora, con Si escrius Cèlia..., me he marcado el reto de escribir de manera diferente".

Un paso más en su carrera que precisa de la ayuda del lector, pues "necesita implicarse para reconstruir las dos historias que se cuentan", se sincera Picó. La novela huye así de las historias lineales y genera un rompecabezas que debe montarse para dar forma al producto final: una forma diferente de escribir con la que la autora busca mostrar una evolución. Y ahora, la novela llega a San Vicente del Raspeig, al núcleo donde se erige la historia, y los sanvicenteros podrán hacer suya la obra.