Del éxito de Oasis a la tranquilidad de El Moralet: el productor que cambió Rockfield por Alicante

El mundo de la música es tan asombroso como imprevisible. En una industria en constante transformación, la incertidumbre se apodera de las mentes de quienes trabajan en ella. ¿Cuál es el papel de las discográficas tras la irrupción de las plataformas digitales? ¿La democratización de las oportunidades ha afectado a la calidad sonora de las producciones? ¿Pueden los estudios de grabación competir con teléfonos móviles cada vez más avanzados? Son preguntas sin una respuesta clara, pero que marcan una actualidad repleta de dudas que resuenan más las certezas.

Sin embargo, no todo resulta tan desesperanzador. A veces, la música sorprende con historias insólitas, movimientos generados por la acción de las casualidades. Como la de uno de los productores más influyentes de los años noventa que, tras trabajar con bandas de la talla de Oasis, The Stone Roses, Bruce Springsteen, The Darkness o The Verve, decide trasladar su actividad profesional a un estudio de grabación ubicado en las afueras de Alicante, concretamente en El Moralet.

Se trata del productor británico Nick Brine, quien ha desarrollado su carrera en algunos de los estudios más emblemáticos del panorama internacional, como Abbey Road, Rockfield o Monnow Valley. Actualmente, Brine está inmerso en su labor como ingeniero en Órbita Sonora, un estudio que ha ido ganando prestigio dentro y fuera de España gracias a su combinación de tecnología de vanguardia, enfoque artístico y cercanía con los músicos. Una labor que compagina con ser propietario de Leeders Vale Studios en Gales.

Por las instalaciones del estudio alicantino han pasado nombres internacionales como Max Rafferty (The Kooks), quien elogió el entorno creativo del estudio; Ken Stringfellow (The Posies, R.E.M.); Spike (The Quireboys); Luke Morley (Thunder) o Kenny Simon (Hot Chocolate). A la vez, Órbita Sonora ha sido un espacio clave para el desarrollo de artistas emergentes como Beth Blade and The Beautiful Disasters, cuyo sencillo Never Let Go fue elegido "single de la semana" por la revista Classic Rock UK, o la banda local Road Volta, que ha grabado su último LP en El Moralet. También han trabajado con el grupo japonés Sahaji.

Caminos cruzados

"Siempre he venido a España de vacaciones, me gusta el país y siento cierta afinidad con el lugar", comenta Brine en una entrevista concedida a INFORMACIÓN desde el interior de Órbita Sonora, mientras disfruta de un café bombón. Su decisión de establecerse en la provincia no fue premeditada; fue un impulso que respondía a un deseo de cambio de vida. “He pasado gran parte de mi vida en estudios muy oscuros, sin ver la luz del sol. Así que decidí venir aquí con mi mujer y mis hijos para veranear… y nunca nos marchamos”.

Nick Brine en los estudios de grabación Órbita Sonora de El Moralet / Alex Domínguez

Fue en ese proceso de asentamiento cuando Brine conoció a Kristel, fundadora de Órbita Sonora. “Me contó que tenía este increíble estudio, pero que necesitaba ayuda para sacarlo adelante”, recuerda. Así nació una alianza que hoy forma parte esencial del crecimiento del estudio, que cuenta también con otros productores especializados como Ovidio López, Kris Manzaro y Leandro Ejarque, cada uno enfocado en géneros musicales diferentes.

"He tenido la suerte de trabajar en muchos estudios de grabación a lo largo de mi carrera, y este no tiene nada que envidiar al resto", asegura el británico. “Cuando vine a verlo por primera vez, guau, sentí que era un estudio perfecto. Tiene todo lo que se necesita para hacer un buen trabajo”, afirma con entusiasmo, comparando la experiencia con la de “un niño en una tienda de dulces”. Eso, además, sumado al paraje natural en el que se encuentra, le da un toque casero y relajado, sin descuidar el equipamiento, liderado por una consola Solid State Logic AWS 948.

Todo éxito tiene un comienzo

Actualmente, el nombre de Nick Brine está unido al álbum (What's the Story) Morning Glory?, considerado como uno de los mejores discos de la historia, tanto por su influencia en el movimiento britpop como por su calidad musical general. Temas como Wonderwall o Don't Look Back in Anger son himnos generacionales en los que ha trabajado el productor inglés afincado en Alicante. Pero en realidad, de pequeño él quería ser futbolista, motivado por el talento de su ídolo Kenny Dalglish, del Liverpool. Más tarde, fue la música de artistas como The Beatles, Michael Jackson o Bob Dylan la que le hizo cambiar de parecer: "ya no quería ser un futbolista, quería ser una estrella del rock".

La influencia también le llegó por cercanía. A tres millas de su casa se encontraban los famosos estudios de grabación Rockfield, por donde han pasado multitud de bandas británicas como Black Sabbath, Motörhead, Queen o Led Zeppelin. "Veía a estrellas del rock caminando por la ciudad y bebiendo en los bares de al lado de mi casa y sentía que quería entrar en ese mundo", recuerda Brine. Comenzó a trabajar allí con 16 años, relegado a ser "el chico de los recados", pero en poco tiempo aprendió todas las nociones para dedicarse al mundo de la ingeniería musical.

No era un chico normal. "Siempre me ha interesado cómo se hacían los discos. Me gustaba leer la cover del vinilo para descubrir quién lo había grabado y dónde", comenta. Una afición que le inculcó una forma de entender la música que va más allá de los simples músicos de primera plana. Porque era un joven músico que pronto se vería en el centro de la tormenta del movimiento britpop, un género que subió como la espuma y que le consolidó en el mundo de la música como parte indiscutible del movimiento. Además, también trabajó en Second Coming, el segundo álbum de The Stone Roses, precursores del género.

Actualidad alicantina

Ahora, afronta su labor en Órbita Sonora haciendo frente a cuestiones que están motivando una nueva forma de trabajar en la industria musical internacional. Una escena donde cada vez hay menos formatos físicos y donde todo vale si tiene detrás una correcta planificación promocional en redes sociales: "Cuando las bandas lanzaban CDs y vinilos, podías darle la vuelta para ver qué ponía en la contraportada; ahora todo está en Spotify y cuesta encontrar qué productores han trabajado en esos álbumes".

Material del estudio de grabación Órbita Sonora, ubicado en Alicante / Alex Domínguez

En una época donde las canciones pueden grabarse utilizando únicamente un teléfono móvil, la labor de los productores e ingenieros queda en entredicho. No obstante, Brine se muestra positivo y asegura que precisamente la labor de los profesionales en los estudios de grabación "es más necesaria que nunca": "estamos en una época donde cuesta encontrar el talento entre tanta basura, por lo que un estudio les permite asegurar ese grado de profesionalidad".

Con este panorama, la labor de estudios como Órbita Sonora es la de ayudar a los artistas a intentar que lleguen a la cima haciendo buena música. "Incluso en un momento como este, donde hacer discos es cada vez más fácil, es más difícil que nunca hacer dinero con ellos y llegar alto porque estás compitiendo con millones", sentencia. Porque mientras las dinámicas cambian, un estudio de grabación ubicado en El Moralet busca mantener la seña de identidad de antaño y mantenerse resiliente ante los cambios.

Los discos que marcaron su carrera

"(What's the Story) Morning Glory?" (1995) - Oasis “Este disco es, sin duda, el más importante en el que he trabajado a lo largo de toda mi carrera. (What's the Story) Morning Glory? no fue solo uno de los álbumes más grandes de todos los tiempos, sino que marcó un antes y un después en el Reino Unido. No solo cambió la música, también transformó la cultura local y exportó al mundo una nueva forma de entender el arte. Creó un movimiento del que me siento parte, y aún hoy se mantiene viva la pasión y la histeria en torno a este disco".

"Be Here Now" (1997) - Oasis "El tercer disco de Oasis supuso un paso más allá en el sonido que ya habíamos construido, pero también nos trajo mucha más presión y estrés. Recuerdo cómo la gente dormía fuera de las tiendas de discos solo para conseguir una copia el día del lanzamiento. Ningún otro grupo generaba ese nivel de expectación. La histeria, las noticias que surgían a diario... Fue una época maravillosa para la música. Y, sinceramente, no creo que volvamos a vivir algo así. Ellos eran auténticas estrellas del rock. ¿Quién podría ser su relevo ahora? Todos los rockstars están muertos o se están haciendo mayores".

"Second Coming" (1994) - The Stone Roses "Puede que Oasis sea la banda más grande con la que he trabajado, pero Second Coming, de The Stone Roses, fue el primer gran álbum en el que dejé mi sello. Hay que recordar que Oasis admiraban profundamente a The Stone Roses, y fue precisamente por mi participación en ese disco que quisieron que yo estuviera en sus sesiones de grabación. ¡Si no hubiera sido por eso, probablemente ni siquiera habrían grabado en Rockfield! Además, si tuviera que elegir mi álbum favorito de todos los tiempos, seguramente diría que es el primero de The Stone Roses, así que para mí es un verdadero honor que mi nombre esté vinculado a su segundo trabajo".

"Float Away With The Friday Night Gods" (2002) - Marah "Si hablamos de álbumes que marcaron un hito en mi carrera, que tuvieron una gran influencia en mí, no puedo olvidar el trabajo que hice con una banda de Filadelfia llamada Marah en Float Away With The Friday Night Gods. Ese disco contó con la participación de Bruce Springsteen en una de las canciones, y fue muy importante para mí. No solo por el álbum en sí, sino porque me permitió trabajar y producir a The Boss. Que tu nombre quede vinculado al de una leyenda como él es un orgullo enorme. Además, estábamos en el estudio Hit Factory de Nueva York, en el mismo estudio donde habían grabado Michael Jackson o Elton John, y yo solo tenía 26 años".