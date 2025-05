"Pequeños calvarios", una comedia coral que juega con las obsesiones

Los Hermanos Polo, Javier y Guillermo, son ya una marca detrás de bombazos como The Mistery of the Pink Flamingo o Una terapia de mierda. Ahora, junto al productor Borja Aracil, Javier Polo dirige Pequeños calvarios, último largometraje a concurso en el Festival de Cine de Alicante que aspira a la Tesela de Oro este sábado en la clausura del certamen, pocos días después de que su hermano Guillermo estrenara Lo carga el diablo

Entre la comedia negra y gamberra y la surrealista se mueve Pequeños calvarios, una película donde "compartimos con el público nuestra visión de las manías de la gente que nos rodea", que nace "de observar a gente con obsesiones o comportamientos irracionales y preguntarse por qué somos así y qué pasaría si una especie de demoniete nos dejara solos enfrentándonos a eso. El juego era buscar situaciones disparatadas en personajes aparentemente felices", avanza el director, a lo que el productor añade que en esta historia coral "cada personaje sufre, pero el público puede conectar y reír también con ellos".

El equipo de "Pequeños calvarios", en Alicante, antes de presentar la película / Jose Navarro

Pequeños calvarios son cinco películas en una, contadas por un plantel enorme de actores y actrices -Arturo Valls, Enrique Arce, Andrea Duro, Vito Sanz, Berta Vázquez, Pablo Molinero, Marta Belenguer, Lorena López, Javier Coronas o el alicantino Rubén Bernal- que dan vida a "personajes fuera de la norma, que aceptaron hacer algo distinto y lo han agradecido mucho", explica Borja Aracil.

Para Javier Polo, que había dirigido documentales, esta era la primera vez que dirigía actores "y me suponía un reto muy grande, era lo que más me intimidaba de la película, y encima tantos y tan conocidos, porque es un elenco impactante. Me tuve que preparar especialmente la parte de dirección de actores y me ha encantado: la relación que tienes con ellos, lo que se busca en el proceso, donde empieza a salir la verdad de los personajes. La próxima, con otros veinte", bromea.

Los intérpretes

Para el actor alicantino Ruben Bernal, la experiencia con Polo ha sido "muy bonita porque es mi primera película y trabajar con Andrea Duro, en mi historia, y con Javier, que es un amor de director, y encima rodando en Valencia y en Alicante, mi casa, que pudo venir mi familia al rodaje, pues más aún", apunta, tras considerar que Pequeños calvarios no es una comedia: "Para mí es una dramedia total porque el fondo es un drama, no es una comedia de reírse".

Marta Belenguer, Javier Polo, Lorena López, Rubén Bernal y Borja Aracil, en la presentación / Jose Navarro

La actriz valenciana Lorena López (La casa) destaca la estética de los Hermanos Polo en sus producciones, "que cada pieza tiene sus tonos, sus colores, la música.. Creo que tienen un estilo muy auténtico, una firma".

Al respecto, Javier Polo indica que "hay que buscar tu propia identidad a través de los trabajos y es verdad que tenemos un sello que empieza a ser reconocido, diferente, fresco, que aporta una mirada más joven, y la película refleja en todos los niveles mi mundo, tanto a nivel visual como sonoro".

Benidorm, territorio fetiche

Este cine "a la valenciana", un poco "irreverente, un poco cafre", tiene en la ciudad de Benidorm su "territorio fetiche".

"Creo que todas las películas de los Hermanos Polo pasan por aquí en algún momento u otro . Y nos gusta mucho porque todos los elementos kitsch, la estética que trabajamos, tiene mucho que ver con eso".

La película llegará a los cines en septiembre.