"Vírgenes", un homenaje al cine de los años sesenta

Álvaro Díaz Lorenzo es el director veterano de la sección oficial del Festival de Cine de Alicante, en el que presenta su sexto largometraje -este viernes, a las 19 horas en Kinépolis- después de éxitos cosechados con Los Japón, Señor, dame paciencia o La lista de los deseos. Él, que ya participó en el festival en 2013 con su ópera prima La despedida, "una película pequeñita que hice yo solo con 10.000 euros", cree "un honor" regresar a Alicante ahora con Vírgenes, que llegará a las salas de cine el 20 de junio.

"Esta es una película de época, ambientada en el verano de 68, sobre el turismo en Torremolinos en la apertura del tardofranquismo. Yo siempre quise contar una película sobre esa época y Vírgenes es una coming-of-age movie (película de iniciación) de tres chicos que van a Torremolinos hacia la búsqueda de las suecas, que es una excusa para encontrarse a sí mismos", explica el director malagueño, que añade que del fondo emerge "una crítica al tardofranquismo, sobre todo con la Ley de Vagos y Maleantes, que se relaciona con la parte dramática de la película".

El director de "Vírgenes", Álvaro Díaz Lorenzo, el actor Carlos Scholz y la actriz Natalia Azahara, en Alicante / Jose Navarro

En Vírgenes hay cierta nostalgia de las películas de los sesenta, pero no de aquella época. "Claro, quería hacer un homenaje a ese cine, con mi estilo, y estoy muy contento porque ha quedado muy chula, muy colorida, con el vestuario era una paleta de color muy definida y pasa de los tonos un poquito más grises en Sevilla a los de color cuando llegan a Torremolinos; y de la música española a la música en inglés, el bikini, ese maquillaje…", detalla, tras indicar que a los actores y actrices "les encantaba verse con esos vestidos, con el seiscientos, se metían en la historia y ese ambiente".

Protagonizada por Carlos Scholz, César Vicente, Xavi Caudevilla, Natalia Azahara y Cristina Kovani, los tres jóvenes protagonistas veinteañeros se ven atraídos por el turismo de Torremolinos en imágenes el NO-DO y deciden emprender un viaje en el seiscientos que pondrá en duda todo lo que creían saber hasta el momento.

Una historia de amistad

La actriz Natalia Azhara apunta que la película cuenta "una historia de amistad entre jóvenes, de tener una experiencia divertida y tratar de dejar de ser virgen", indica la joven, que destaca el ambiente familiar creado por el director durante el rodaje, "que fue maravilloso. He tocado otros géneros y es mi primera comedia y la verdad es que he disfrutado mucho de esta experiencia, es una oportunidad que la gente no me suele dar".

El euqipo de la película, antes de presentarla en el festival, en el hotel Meliá / Jose Navarro

Apuesta por la comedia

Díaz Lorenzo apuesta por la comedia española, "hasta en La lista de los deseos me gusta meter un toque porque soy admirador de las comedias de los Trueba, de Azcona, de Berlanga, crecí con ese cine y soy muy fan", explica, sin obviar que practica un cine comercial, para el público, "pero lo que me gusta es que la comedia tenga un toque sofisticado con la fotografía porque no hay que asociar comedia con no cuidar las cosas, cuidado, que así no es como hacen las comedias los franceses o los ingleses, tan cuidadas. Yo siempre intento darle ese toque comercial, con un poquito de drama, y jugar".

Junto a los jóvenes intérpretes, en Vírgenes coinciden también veteranos como Paco Tous o Antonio Dechent, con quienes Díaz Lorenzo contó en películas anteriores. "Aparte de ser amigos, escribí los personajes para ellos, que siempre le dan el toque de calidad. Y para los actores más jóvenes, era un reto compartir escenas y fue bonito", concluye.