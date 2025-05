Ana Pereira: una artista entre dos orillas

Ficha técnica Artista: Ana Pereira Procedencia: Alicante Discos:Baila la lluvia (2024) Año de comienzo: 2018

La historia de Ana Pereira es la de una artista que ha aprendido a escucharse en medio del ruido. No solo el ruido externo que rodea al mundo musical, sino el ruido interno que genera dudas, miedos e incertezas. Nacida en Alicante en 1984, hija de madre española y padre colombiano, su identidad musical se ha ido tejiendo entre raíces cruzadas. Desde pequeña, asumió la música como algo propio, lanzándose a cantar por el método de la imitación, fascinada por las voces que escuchaba en casa y por las grandes artistas afroamericanas que marcaron su adolescencia. Lauryn Hill fue uno de esos referentes: una inspiración que le ayudó a construir un sonido que hoy la representa.

Ahora, tras años de exploración y de vencer inseguridades que durante mucho tiempo la frenaron, presenta Baila la lluvia, su primer disco. Un trabajo íntimo y delicado, en el que reinterpretar clásicos del bolero desde una mirada contemporánea y jazzística se convierte en una forma de afirmación personal. "Soy una persona muy insegura por definición y, a la hora de lanzar el disco, una de las dudas que rondaban mi cabeza era si esto tenía sentido", confiesa la cantante.

Pero, ¿qué significa que algo tenga sentido? ¿Sentido para una misma o para los demás? Pereira se enfrentó a esa pregunta con honestidad. Durante años, su mente fue un campo de batalla en el que convivía el amor por la música con la comparación constante hacia las voces que le enseñaron a amar este oficio. "Trabajar con Isaac Martín fue fundamental —explica—. Como productor, me ayudó a descubrir que esos miedos eran impostados, que era capaz de imprimir mi propia personalidad a las canciones".

Ese descubrimiento no llegó en un día. Fue a través de la experiencia, del directo, del cuerpo vibrando en el escenario. Poco a poco, la confianza fue reemplazando al temor, y la grabación del disco dejó de ser un salto al vacío para convertirse en una extensión natural de su voz.

Baila la lluvia está compuesto por ocho pistas que redescubren canciones tan conocidas como Bésame mucho, Canta lo sentimental o Volver. Son versiones que respiran música en vivo, alejadas de artificios, con un enfoque minimalista que da mucho protagonismo a la voz. Una voz que no busca el alarde, sino el viaje emocional. "Acabé descubriendo que no me tenía que comparar con nadie. No tendría sentido intentar cantar como otros, sería mentirme a mí y a la gente". Por eso canta desde donde es ella: desde la dulzura, desde la suavidad, desde un lugar donde el bolero y el jazz se encuentran para trazar un lenguaje personal.

Ana Pereira durante una sesión de fotos en la sede de INFORMACIÓN / Jose Navarro

El disco ha sido grabado junto a tres músicos que entienden y acompañan esa sensibilidad: Isaac Martín, también director musical del proyecto, Daniel Orts al piano y Tico Porcar a la batería. El resultado es un diálogo íntimo, elegante y sincero, que invita al oyente a un viaje sin retorno. Ahora, aunque tiene canciones propias en la recámara, entiende que ese siguiente paso tardará algo más en llegar: "He puesto tanta dedicación a este trabajo que quiero alargarle la vida lo máximo posible", se sincera. Porque también utilizó ese foco, el de las versiones, "para no añadir la presión de mis temas propios a la primera grabación". Un miedo que, aunque amagado, siempre amenaza con salir. Pero que esta vez ha sido desplazado por el deseo de compartir, con honestidad y sin máscaras, una parte profunda de su universo.

Con un futuro prometedor, es una de las encargadas de recuperar un género tan anquilosado en la provincia como es el bolero. Busca recuperar las raíces, esas que le hicieron feliz de pequeña y que tanto supone para muchas personas que no comulgan con la actualidad musical. Para todo aquel que quiera disfrutar de su música en directo, la siguiente presentación de este proyecto será el próximo 13 de junio, en el Teatro Arniches de Alicante.