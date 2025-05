Cuidada estética

"Plenamar" ** Producción: Institut Valencià de Cultura

Esta nueva producción del Institut Valencià de Cultura la acabamos de ver en el Arniches de Alicante y trata sobre la necesidad de huida y de refugiarse en algún espacio perdido, alejado de la sociedad, lo que provoca aislamiento e incomunicación con sus mejores y peores consecuencias. Afloran la tensión y la convivencia con la naturaleza. ¿Por qué abandonarlo todo para hallar otras cosas? Dos islotes unidos, conectados a la península al bajar la marea. ¿Y si construyeran un puente que una? Un par de mujeres decidieron irse, ser ermitañas, y el documental de una joven cuenta la historia del lugar y de sus vecinos. Muestra la proyección de imágenes de los que huyeron por una u otra razón. Exiliados o náufragos con sus mecanismos de subsistencia. Esto es Plenamar, de Begoña Tena, y algo de la «mística atea» que los pasajes exponen. La religión del mar, como elemento simbólico, y la amistad fraternal entre mujeres. La niebla constante, el agua y los efectos naturales de sonido constituyen la poética ambientación que la dramaturga y la sensorial puesta en escena pretenden. La atractiva estética, eso sí, no mejora el interés del texto, pese a que se pueda compartir el fondo del asunto. Valen el tema y los subtemas, pero la obra no nos invita a un gran entusiasmo. El ambiente externo, la idealización, los rasgos existenciales y el clima de suspense juegan su papel en la pieza interpretada por Carme Juan, Laura Useleti, Merce Tienda, Pau Gregori, Silvia Valero y Talia Bobany, bajo la dirección de Laia Porcar y Nuria Vizcarro, quienes buscan enganchar a los espectadores. La composición musical de Versonautas (Ana Sanahuja y Roqui Albero), administrada en directo por la compositora, utiliza la sonoridad vocal y subraya la atmósfera y las intenciones. El funcional reparto está correcto sin mayores alardes que destaquen en el ámbito de un escaso relieve como obra de teatro. El pretencioso carácter impone su peso y no frena una frecuente sensación monótona.