El Festival de Cine de Alicante atrae a cerca de 40.000 espectadores

El Festival de Cine de Alicante clausuró el pasado sábado su vigesimosegunda edición en el Teatro Principal de Alicante con la entrega de premios, acto que puso el cierre a diez días de proyecciones y presentaciones de películas que han congregado a cerca de 40.000 personas, según ha comunicado su director, Vicente Seva, que valora "muy positivamente" la acogida del público.

"La asistencia ha sido superior a la del pasado año, que fue de 35.000 personas, y supone un aumento de un 14 por ciento respecto a 2024, así que la gente ha respondido muy bien a la convocatoria, tanto a las proyecciones como a las exposiciones y las actividades celebradas", apunta Seva, que recuerda que se han proyectado cinco largometrajes a concurso, seis películas invitadas y 86 cortometrajes.

También califica de "éxito" el séptimo Laboratorio de Proyectos de Ficción del festival, los embriones de futuras películas y series de televisión, tras haber recibido 303 propuestas, "cien más que hace dos años" y la incorporación del Teatre Arniches como sede nueva del festival este año, "que acogió los cortometrajes españoles, LGTBI, de animación y documental, que fue un punto de encuentro de nuevos realizadores, y confiamos en que siga de sede, como Kinépolis, Casa Mediterráneo o el Ámbito Cultural El Corte Inglés".

Vicente Seva, director del Festival de Cine de Alicante / Cristina Mariscal

Presupuesto que crece

Este año, el festival ha contado con un presupuesto de 280.000 euros (en 2023 fue de 250.000 euros), de los que alrededor de un 60 por ciento corresponde a patrocinadores privados y el 40 por ciento restante es financiación pública, con ayudas del Institut Valencià de Cultura, la Diputación de Alicante y el Ayuntamiento de Alicante.

Sobre el proyecto interrumpido del paseo de las estrellas, cuyas primeras cinco sillas se instalaron en 2023 en la plaza Ruperto Chapí coincidiendo con el 20 aniversario del certamen, el director señala su intención de "retomar" el proyecto con el Ayuntamiento, "ahora que ha acabado el festival, para que siga creciendo con los homenajeados. El paseo se usa, la gente se hace fotos en las sillas, y no me gustaría que se quedase parado". Respecto a la ausencia de nuevo en el festival del alcalde, Luis Barcala, tanto a la gala inaugural como a la de clausura, el responsable del certamen indica que "sí vienen concejales como Ana Poquet, de Turismo, o Antonio Peral, de Innovación, depende de la agenda o de los compromisos que le surjan, pero sí me gustaría que el año que viene pudiera venir el alcalde".

Escaparate para Ciudad de la Luz

Vicente Seva pone el foco este año en la parte más dedicada a la industria con el primer Foro de Coproducción inaugurado en esta edición, que ha invitado a empresas productoras audiovisuales de Andalucía para favorecer la coproducción con empresas de la Comunidad Valenciana. "Cada comunidad presenta cinco proyectos con el objetivo de que de ahí salgan coproducciones. Aún no se sabe si se materializarán, pero han entrado en contacto. La idea es repetirlo todos los años y hemos arrancado con la Comunidad de Andalucía porque es una autonomía que produce muchísimo cine", indica Seva.

El organizador añade que a su vez el festival "sirve de polo de atracción para Ciudad de la Luz", a la que han acudido "con los productores que han venido a presentar películas y también con los directores de Vírgenes y Pequeños Calvarios. El festival es un escaparate y un altavoz" para el complejo audiovisual, donde han rodado directores premiados anteriormente por el festival como Bigas Luna o Alejandro Amenábar .

Pocas mujeres en la 22ª edición

Respecto a la retirada de una de las películas a concurso (Aves de corral) por cuestiones ajenas al festival, el director señala que las bases de la próxima edición -que se celebrará del 23 al 30 de mayo de 2026- se modificarán para evitar que vuelva a suceder: "Tomaremos medidas y pondremos como requisito que cualquier película que se haya inscrito y esté seleccionada no pueda retirarse del certamen. Creo que algunos festivales ya lo tienen", indica.

Sobre la escasez de mujeres directoras en la sección oficial de largometrajes a concurso -solo una este año-, Vicente Seva apunta que "en lo que está en nuestra mano buscamos la paridad siempre y llevamos varios años con mujeres presidentas del jurado; en cortometrajes cada vez hay más obras dirigidas por mujeres, pero en la parte de largometrajes nos llegan menos. Queda mucho por hacer, pero nosotros dependemos de los trabajos que nos mandan y que buscamos. Este año solo había una directora, Gala Gracia, que ganó con su película Lo que queda de ti".