El debut literario de Manuel Simón en Alicante Noir

Manuel Simón estudió Derecho y es procurador en Alicante, pero hace dos años decidió cumplir el sueño de escribir su primera novela, Cuando los focos dejan de iluminar, autoeditada a finales de 2023 que, un año después, se ha reeditado bajo el sello de la editorial Adarve. Sobre esta novela policiaca hablará el autor este jueves en Casa Mediterráneo a las 19 horas, dentro de una nueva jornada del ciclo Alicante Noir, en un encuentro con otro escritor del género, Manuel Loureiro, que presenta Cuando la tormenta pase.

Simón, que también es autor de cuatro cortometrajes realizados entre 2017 y 2019 (Actos, Un día más, Reflejos y La obra de tu vida), ha fundido en su debut literario sus dos pasiones: el cine y la novela negra, ya que la historia creada en Cuando los focos dejan de iluminar se sustenta en dos tramas.

"Por un lado, el rodaje de una película muy ambiciosa donde el productor consigue reunir a grandes estrellas en una producción bastante caótica y, por otro, el secuestro de varias niñas en Madrid que tiene atemorizada a toda la ciudad, y la investigación policial tras la pista del secuestrador. Ambas se entrelazan y los personajes van abriendo puertas que van haciendo que las dos historias se junten", explica el autor, que comenzó a dar forma a esta novela "justo cuando me enteré de que mi mujer estaba embarazada, hace un poco más de dos años. Me propuse escribirla porque era algo que siempre he querido hacer y me dije que si no la escribía entonces no lo iba a hacer después".

Cartel de la nueva jornada de Alicante Noir / INFORMACIÓN

Segunda obra en marcha

Sin embargo, tras ser padre, el impulso por novelar no se ha detenido. "Estoy con una nueva novela policiaca, que está bastante desarrollada, y me gustaría tenerla terminada para este año. El título es Preso de una obsesión y esta vez está ambientada en Alicante. También tengo la posibilidad de poder escribir una segunda parte de Cuando los focos dejan de iluminar, pero por ahora he decidido dar prioridad a esta otra historia", señala.

"La novela negra es mi perdición"

Su atracción por el género, asegura, nada tiene que ver con su profesión de procurador en los tribunales. "No, no. No he sacado la inspiración de asuntos penales -ríe-, solo que siempre me ha encantado crear historias, mundos, personajes, meterles en problemas, sacarlos...", responde, tras añadir que "la novela policiaca me atrae desde siempre, ha sido mi perdición en la lectura por el ritmo, las sensaciones, los giros, el creer que sabes algo y realmente no sabes nada porque el autor te lleva por el camino que quiere. A mí la novela negra me apasiona, conectar desde la primera página a la última, es algo que no he sentido con otro género literario, lo de querer llegar al final porque estás ansioso". Y eso es lo que ha intentado transmitir en su debut literario, "que el lector quiera leer y leer páginas sin aburrirse".

Otro de sus deseos sería llevar al cine alguna de sus historias, "pero los rodajes son distintos a la escritura. El cine requiere jornadas muy largas y fuera de casa; la escritura sí te da cierta libertad al estar tú solo, en tu espacio, sacando el tiempo cuando estoy relajado, pero sería otro sueño", concluye Simón.