La música raï argelina reina este sábado en Alicante

El raï es un estilo musical originario de Argelia, declarado patrimonio inmaterial de la humanidad por la Unesco, que combina la tradición popular con influencias occidentales como el blues, el jazz, el funk o el pop. Raï se traduce como "opinión" y esta música empezó a ser cantada por cantautores que daban su opinión sobre cualquier tema. Es el género más internacional del país vecino y el que reinará en el próximo festival de música argelina One, Two, Three Fest, que se celebra este sábado en la Sala The One de San Vicente del Raspeig, en colaboración con Casa Mediterráneo.

Esta segunda edición del festival en Alicante -el primero se celebró en noviembre de 2024- ha sido presentada este miércoles en Alicante por la artista argelina Wafa Oudjit, una de las participantes junto a la estrella Cheb Bilal, Taous Arhab y Hakim Salhi en este concierto de cuatro horas de duración, que comienza a las 20 horas y cuyas entradas están a la venta en raimusicevents.com.

"Argelia tiene mucha diversidad musical y la música raï es el primer género que el país dio a conocer a nivel internacional", explica Wafa Oudjit, que apunta que Cheb Bilal es un artista "legendario" en su país y esta es la primera vez que actúa en Alicante, en un festival en el que también se escucharán otros estilos como el kabil, andalusi, chaoui, chaabi o hawzi, así como temas en español.

Cartel del festival One, Two, Three Fest, que se celebra este sábado en la Sala The One / INFORMACIÓN

"Queremos compartir esta cultura musical tan rica con la comunidad argelina asentada aquí -una de las más numerosas en Alicante- y los amantes de la música mediterránea en general", apunta la artista, afincada en Toledo desde hace una década, que fusionó el flamenco con los sonidos de su tierra en su primer trabajo discográfico y ahora prepara su segundo álbum.

La profesora hispano-argelina de Estudios Árabes de la Universidad de Alicante Naïma Benaicha, añade que el festival es una apuesta por el encuentro entre culturas de dos pueblos, Alicante y Orán, unidos por una larga vinculación histórica con el fin de "dar a conocer esta música para quien no la conozca y romper prejuicios y estereotipos con la música argelina".