"Els fantasmes de l'indià", el reto juvenil de Mariam Vicente

La escritora ilicitana Mariam Vicente (Elche, 1966) vuelve a las librerías con una novela juvenil que combina misterio, amistad y aventuras de verano. Els fantasmes de l’indià, su nueva obra literaria, llega con una historia ambientada en un pequeño pueblo donde las leyendas y los secretos se entrelazan con la vida de un grupo de adolescentes.

La trama arranca en una noche oscura y trágica: una joven pierde a su mejor amigo, ahogado en el pozo de una casa abandonada que, según cuenta la leyenda local, está habitada por el fantasma del antiguo dueño, fallecido hace casi un siglo. A partir de ahí, la protagonista, Elena, afronta no solo el dolor de esa pérdida, sino también la reciente separación de sus padres, que la lleva a mudarse al tranquilo pueblo de su abuela.

Allí, lo que al principio parece un verano aburrido cambia por completo cuando conoce a Àlex y su grupo de amigos. Juntos, cuatro jóvenes, un perro y muchas ganas de explorar, deciden investigar los secretos que esconde la vieja casa abandonada. Lo que empieza como un juego, pronto se transforma en una aventura que desenterrará verdades ocultas y pondrá a prueba su valentía.

“Muchas veces la gente piensa que la literatura juvenil es solo para niños o adolescentes, pero Els fantasmes de l’indià no es así. Es una historia que funciona igual de bien con un público adulto”, explica Mariam Vicente. Esta obra presenta capas que permanecen alejadas de la superficie textual: "La novela habla de la despoblación, del abandono de los mayores, de la relación entre madres e hijas… todo eso bajo el halo de una novela de aventuras y misterio, con protagonistas jóvenes, sí, pero con temas que tocan muchas capas emocionales”.

Presentación en Elche

Misterio, emociones adolescentes y una atmósfera cargada de tensión son los ingredientes de esta novela escrita en valenciano que invita a los jóvenes lectores a reflexionar sobre el miedo, la amistad y la necesidad de afrontar el pasado. La autora estará presentando la novela este viernes 30 de mayo, a las 19 horas, en la librería Sèneca Jove de Elche acompañada por el profesor y escritor José Antonio Quesada Coves.

Cartel oficial de la presentación de "Els fantasme de l'indià" / INFORMACIÓN

Es la primera vez que se adentra en la literatura juvenil, y también debuta en la escritura en valenciano. Un reto doble que, no obstante, ha servido para alzarse con el XVIII Premi Benvingut Oliver de Narrativa Juvenil, consolidando con esta obra su lugar en la literatura juvenil actual. Un éxito que la autora debe, en parte, al proceso creativo que ha compartido con su hija: “Va dedicada a ella”, explica Mariam Vicente. “Porque era la que me decía: ‘Mamá, no me gusta nada de lo que escribes’. Así que pensé hacer algo que sí le gustase, y me iba dando su opinión capítulo a capítulo", finaliza.

Sobre la autora

Mariam Vicente nació en Elche en 1966. Es licenciada en Ciencias Económicas y trabaja como gestora comercial en una entidad financiera. No obstante, su vida siempre ha estado compartida con el mundo artístico y es autora de múltiples relatos con los que ha sido finalista y ganadora de diversos certámenes literarios, entre los que figura el Premio Gloria Fuertes convocado por Radio Elche.

Asimismo, sus historias han aparecido en antologías como Cuentos entre palmeras y 34 píldoras contra el aburrimiento; en publicaciones literarias como la revista Sóc per a Elig y Sueños de papel; y ha publicado los libros Cuentos de Navidad para corazones sensibles y Naufragios. Cuentos al borde del abismo, con el que consolida su faceta como escritora de cuentos. Su mayor logro llegó con La estrategia del engaño, novela con la que fue finalista del Premio Azorín 2019 y que editó el pasado año.