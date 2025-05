Manuel Escribano: "Los seis toros de Alicante serán para mí una celebración y un canto a la vida"

Dicen que los toreros que no aspiran a superarse están acabados. Por eso el momento de Manuel Escribano (Gerena, Sevilla) demuestra todo lo contrario. Ha sido el máximo triunfador en la pasada Feria de Hogueras y ahora quiere más. Tal y como pidió el pasado diciembre, el día 28 de junio matará seis toros de Victorino Martín en Alicante. Ahora que ese compromiso ya es una realidad, nos cuenta cómo se siente ante la que será, una de las tardes más importantes de su vida. Una vida que estuvo a punto de perder en esa misma plaza de toros.

¿Por qué seis toros en solitario y por qué en Alicante?

Pues porque gestos como ese hay que hacerlos con un motivo y con una razón de peso. Yo ya he matado seis toros de Miura y ahora quiero hacerlo con Victorinos, los dos hierros que más me han dado en mi vida. Además, me encuentro en mi mejor momento como torero y siendo el triunfador de la pasada Feria, si había un momento para hacerlo es ahora.

¿Necesita usted ese gesto para cerrar definitivamente su herida y alejar viejos fantasmas del pasado?

No. La herida de Alicante está ya más que cerrada y los fantasmas que un día estuvieron ya se han ido para siempre. Yo veo más los seis toros de Alicante como una celebración y un canto a la vida. Y es además una manera de devolver a esta ciudad el cariño, el amor y el respeto que siempre me han demostrado. Esa tarde habrá allí mucha gente a la que quiero y será todo como un gran homenaje a la afición de esta tierra, que también la siento mía.

Su manera de anunciarlo en la gala de entrega de los premios Ciudad de Alicante fue bastante sorprendente…

Si, recuerdo algunas caras del público cuando lo dije. Sobre todo, la del empresario (risas). Bueno, me pareció el mejor instante para que se enterara todo el mundo. Allí estaba la prensa, las autoridades, el empresario y mis compañeros, fue el momento perfecto, además cobraba todo más sentido habiendo sido el triunfador de ese año, así que la ocasión fue perfecta.

Si hay algo que le caracteriza a usted como torero es la entrega. Presente en todos los tercios, recibiendo a los toros de rodillas, arrimones con la muleta y volcándose con la espada. ¿Pero pese a toda esa entrega se siente usted reconocido como debería en el mundo del toro?

Mira, todo lo que tengo me lo he ganado tarde a tarde, faena a faena y eso no me lo quita nadie. Pero al mismo tiempo me considero un torero joven con mucho camino por delante. Yo creo que he logrado tener el respeto del público y eso es muy importante para un torero, pero todavía me queda mucho. Pero hay otra lucha, la que tiene el torero contra el llamado «sistema», ahí todavía hay logros por alcanzar porque esa es una lucha muy dura y a veces ahí hay poco respeto.

Ha estado usted en la ganadería viendo los toros que matará en Alicante el próximo día 28 de junio, ¿qué siente cuando los ve juntos en el campo, dialoga íntimamente con ellos?

Pues, aunque no te lo creas, sí dialogo con ellos. Lo que te puedo decir es que la corrida, si no se estropea en el campo es un lujo. Seria por delante pero bien hecha, muy en tipo y con el aire de embestir. Hay un hijo de Cobradiezmos y otro de Jarretero, que son dos toros emblemáticos en la casa, pero en conjunto sé que el ganadero traerá a Alicante lo mejor de lo mejor para esa tarde, que también es suya.

Alicante ya es una plaza fundamental en su vida. Aquí, la vida y la muerte se pasearon juntas en la misma tarde, ¿qué cree que sentirá cuando se vea sólo en esa plaza?

Pues seguro que mucha emoción y algo de cosquilleo en el estómago. Y lo que todos los toreros tenemos dentro, que es la ilusión por vivir una tarde única en la que seré el de siempre, pero con elementos sorpresa y con mucha variedad en las faenas. Allí estaré rodeado de mi gente y de toda la gente que me quiere como torero, será una tarde muy especial.

Antes de que todo eso llegue será usted el pregonero taurino de la feria en el Teatro Principal de Alicante el próximo martes 10 de junio ¿le impone también esa gala?

¡Me impone más que los toros de Victorino! (risas) No, en serio va a ser todo un acontecimiento porque yo estuve el año pasado con el maestro Esplá y aquello fue un galón de máximo nivel, así que este año intentaré estar a la altura del evento. Me hace mucha ilusión que me hayan elegido pregonero porque eso estrecha mucho más los lazos que me unen ya para siempre a la ciudad de Alicante.