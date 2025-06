Casta Diva: Una "rara avis" en el mundo del hip hop

Ficha técnica Artista: Núria García Procedencia: Alicante Discos:Prima Donna (2025) Año de comienzo: 2023

Su andadura en la música comenzó hace apenas dos años, aunque su rostro ya era familiar en el mundo de la rima improvisada. Núria García, conocida antes como NG y ahora rebautizada como Casta Diva, se hizo viral en el universo del freestyle por romper con los moldes establecidos. En primer lugar, por ser mujer en un entorno históricamente dominado por hombres. En segundo, por el contraste entre su juventud y su estilo: una adolescente con apariencia de niña que hacía rap con tintes clásicos, defendiendo códigos que muchos artistas de la nueva ola parecían haber olvidado, un drama continuo en el mundo de las batallas de gallos.

Ese atrevimiento la puso en el centro del debate dentro de la comunidad, y público y creadores de contenido comenzaron a hablar de ella. Su ascenso fue súbito, aunque difícil de precisar. Pero si hay un momento que marcó un antes y un después en su carrera, fue su batalla contra Dragma en el skatepark de Alicante. Aquel enfrentamiento, grabado y difundido por el canal de YouTube de General Rap, alcanzó más de seis millones de reproducciones y convirtió su nombre en tendencia. "Tenía 14 años cuando se viralizó aquella batalla", recuerda Núria. "Era extraño ver a una chica con aspecto de niña hacer rap, lo que hizo que la burbuja fuese más grande, pero no me afectó la ola que se generó" asegura.

A pesar del revuelo mediático y del interés de la industria, siempre sedienta de almas jóvenes a las que manejar, Núria mantuvo una madurez sorprendente y siguió el camino que quería transitar. Nunca buscó monetizar aquella fama prematura, ella utilizaba el freestyle "para desahogarme y disfrutar con mis amigos. No lo veía como un futuro laboral". Por eso, cuando se cansó, simplemente dejó de improvisar.

Hoy, ese futuro ha comenzado a materializarse. Con la inquietud artística como motor, Casta Diva ha dado forma a una propuesta musical sólida, basada en sonidos añejos y una actitud desafiante. Bajo ese nuevo nombre, ha encontrado su voz en el boom bap, estilo que vertebra su primer EP, Prima Donna, una obra de seis temas producida por nada menos que Dano, referente indiscutible del género en España. "Trabajar con alguien de su talla es un lujo. La Núria del pasado jamás habría imaginado algo así", confiesa.

Casta Diva durante una sesión de fotos en la sede de INFORMACIÓN en Alicante / RAFA ARJONES

Además, la colaboración no se ha limitado únicamente al estudio: también lo está acompañando en su gira nacional, donde Casta Diva ejerce como telonera en varias fechas. Una alianza que, con el tiempo, podría consolidarla como una de las grandes promesas del rap español. Y no es casualidad. Para destacar en este género hay que tener oído, y Casta Diva lo tiene. Ha sabido nutrirse de sus referentes, desde Ziontifik o Chirie Vegas hasta el alicantino Jaloner, para construir un estilo propio. "Llevo escuchando rap desde los 12 años, momento en que llegó a mí por casualidad". Así ha descubierto que las rimas no son solo contenido, son una forma de expresar.

Una promesa con presente

Con más de 44 mil seguidores en Instagram, Casta Diva ha conseguido reunir a una comunidad fiel que sigue de cerca cada uno de sus pasos. Aunque los cambios de alias han despistado a algunos, su reto ahora está claro: demostrar que la antigua NG está preparada para convertirse en una figura clave del panorama nacional. "Me gustaría triunfar en la música, no te voy a mentir", admite. "Pero eso lo decide el tiempo. Depende de muchos factores". El camino no es sencillo. Los artistas emergentes deben afrontar los altos costes de producción, desde estudios de grabación hasta videoclips. En su caso, ha contado con el respaldo de su manager, que ha apostado fuerte para que su proyecto vuele con libertad y profesionalismo.

En una era en la que el rap tiende a difuminar sus raíces, Casta Diva representa un puente entre lo clásico y lo nuevo. Su propuesta no pretende anclarse en el pasado, pero sí reivindicarlo. Porque para innovar, primero hay que saber de dónde vienes. Y Núria, con su respeto por los códigos, parece tenerlo muy claro.