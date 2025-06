"La viuda negra": Maje desatada entre tópicos valencianos

Jueces que aprueban pinchazos telefónicos mientras mojan el fartó en la horchata, policías que se apuestan la identidad de un sospechoso con una cerveza en Quique Dacosta, botellitas de cassalla en las bodas, valencianos todos que, por nuestra naturaleza pantanosa, tenemos como casi única vía de comunicación en nuestros desplazamientos los caminos que atraviesan l’Albufera filmados a vista de dron…

“La viuda negra", la película de Netflix que recrea el asesinato el 16 de agosto de 2017 del ingeniero Antonio Navarro en un garaje de Patraix, cuenta con unos cuantos detalles de guion y curiosas ambientaciones que subrayan la valencianidad de aquel crimen cuyos dos autores, Maje (la viuda de la víctima) y su amante Salva, cumplen 22 y 17 años de prisión respectivamente. Por lo demás, el del director Carlos Sedes es un entretenido telefilm producido por Bambú Producciones (Fariña, El caso Alcasser), que recrea con suficiente fidelidad aquel suceso, sus antecedentes y su posterior resolución.

La inspectora Eva Torres

Se han modificado los nombres de varios de los protagonistas, como el de la víctima -que aquí no es Antonio, sino Arturo- o como el de Esther Maldonado, la entonces jefa de Homicidios de la Policía Nacional en València cuyo grupo asumió el caso. En la ficción la inspectora se llama Eva Torres, lo interpreta con su habitual talento Carmen Machi y protagoniza la primera media hora de la película.

Mientras recoge a su hija de una especie de internado (aquí parece que se vaya a iniciar una subtrama de drama de policía fuera de servicio que finalmente no va a ningún lado), Esther/Eva es avisada de la aparición de un cadáver en un garaje de Patraix. Ya en la escena del crimen, la investigadora se encuentra por primera vez con Maje (a ella y a Salva sí les han mantenido en la ficción el nombre real), que llora desconsolada entre los brazos musculosos de un joven cuyo rostro parece no ser importante en el desarrollo de la trama.

Después, en dependencias policiales, mientras la recien viuda presta declaración e intenta sembrar unas cuantas pistas falsas, a la investigadora le llama la atención que ella esté tan pendiente del móvil mientras que a su compañero lo que le sorprende es lo “entera” que está la joven pese al traumático giro en su vida marital: “lleva más de un diazepán encima”, diagnostica el agente.

Hablando con unos y con otros, el grupo de Homicidios descubre el currículum sentimental de Maje ("El único problema de Arturo eran los cuernos que le ponía la viuda", dice un policía), cuya extensión obliga al juez encargado del caso a soltar un piadoso “Mare de Déu!”. Gracias al pinchazo de los teléfonos que el juez ordena mientras merienda horchata con fartons, Eva y su equipo descubren que la viuda pasa el luto quedando con un tal Elías que “está to bueno” o con Daniel, que se lo hizo tan bien en los baños de una discoteca que “casi me como el cristal”.

A estas alturas de la película, Eva ya tiene pocas dudas sobre la implicación de Maje en la muerte de Arturo -"Ella es culpable, solo nos falta escuchar el que mató al marido por ella"-, pero antes de continuar con el caso tiene que rehacerse del fallecimiento de su compañero Berni. Este personaje fue en la vida real el subinspector de la Policía Nacional Blas Gámez Ortiz, asesinado el 12 de septiembre de 2017 cuando intentaba identificar al autor de la muerte y descuartizamiento de un peluquero en Russafa. La película está dedicada a su memoria.

La viuda Maje

Interpretada por Ivana Baquero, Maje pasa a ser la protagonista de la segunda media hora de “La viuda negra”. Un recuerdo de su boda con Arturo en 2016, con tracas y regalos de botellitas de cassalla a los invitados, nos indican que algún día fue una esposa feliz. Pero un reproche a un compañero de trabajo en el hospital que le dice que esa noche no puede quedar con ella (“el polvo que me podías echar hoy te lo has perdido”) nos indican que para ella hay vida más allá del sagrado vínculo del matrimonio. Por si el espectador no lo tuviera suficientemente claro, un montaje de clara inspiración soviética en el que ella mira durante una celebración familiar a unas cagarneras enjauladas refuerzan la idea de que Maje quiere volar, cueste lo que cueste.

Ahí es cuando conoce al publicista Dani, que la observa encantado mientras ella baila sola en la discoteca MYA y fuma seductoramente una shisha. La cosa acaba como acaba en un bonito apartamento con vistas a la Ciutat de les Arts, Maje discute amargamente con su marido al día siguiente, ataque de ansiedad por parte de la joven y aparición en escena del también enfermero Salva, un señor con el polo por dentro del pantalón, gafas sin montura, tinte en las canas y “senyera” en la puerta del terrenito que tiene junto a l’Albufera (claro), un hombre cuarentón que le llama a Maje “brujita” (ella a él le llama “mi petardo”) y le da besitos en la frente mientras escucha las falsas penas de la joven con su marido.

Carmen Machi en "La viuda negra". / Netflix

Salvaoret, el ejecutor

Y Salva, interpretado por Tristán Ulloa, es el protagonista de la tercera media hora de “La viuda negra”. “Salvaoret”, como le llaman las vecinas de su madre, es un aparente buen tipo que se mete en problemas en plan William H. Macy en Fargo, eficiente enfermero, buen marido y padre de un hijo en la ficción (en la vida real, el asesino de Antonio Navarro tenía una hija).

El problema de Salva es que cuando la “Brujita” le toca la oreja, el “Petardo” se pone tontorrón y está dispuesto a hacer todo lo que Maje quiera. La película evita recrear la ejecución de Antonio/Arturo con una discreta elipsis, pero sí vemos los minutos posteriores, con el encuentro de Maje y Salva en una casa, con ella llorando desconsolada y él diciéndole “ha sido muy rápido” antes de que él la intente besar y la joven le haga la primera de las varias “cobras” con las que le obsequiará por el sacrificio. "Me has salvado la vida, Salva, nunca lo olvides", le asegura Maje a Salva antes de decirle que mejor no verse en una temporada. “Esta noche, chocho", le escribe seguidamente Maje a su amante Daniel.

Pese a las precauciones que toman, una llamada entre Salva y Maje interceptada pone al grupo de Homicidios sobre la verdera pista de los asesinos. “La viuda negra” se convierte entonces en un capítulo de “The Wire” mezclado con película de sobremesa de Antena 3, con micrófonos en servilleteros que funcionan regular y la inspectora Eva Torres escuchando la conversación de los malos con un auricular desde lo alto de una azotea.

Imagen promocional de "La viuda negra". / Netflix

La resolución

Se desencadena entonces la detención de la pareja asesina, que ocupa la cuarta media hora del film. Él es arrestado en la cafetería del hospital y ella, cuando sale del apartamento de su nueva pareja en la zona de la Ciutat de les Arts. Salva intenta asumir la autoría del crimen al completo, Maje le dice a la inspectora que él es un hombre “muy peligroso” y que, aunque a veces le deja que le haga cosas “ahí abajo”, realmente el asunto le da bastante “asco”. “A mí no me engañas”, le avisa Eva a la viuda. "Podrías haber superado la crisis de los 40 con un deportivo blanco o un injertito en la cabeza", concluye la investigadora su interrogatorio al ejecutor.

Aquí termina el relato del crimen de Patraix según Netflix, no sin antes recordarnos con pequeños textos el destino de sus protagonistas. Eva abandonó el grupo de Homicidios “y volvió a patrullar las calles”, explica el film sobre la imagen de Carmen Machi con sudadera y taza de café en las manos viendo como amanece en València desde la terraza de su casa junto al Mercat Central. “Maje y Salva -señalan a continuación- intercambiaron cartas de amor desde la cárcel y al mismo tiempo Maje empezó a mantener relaciones con otros presos”. Cuando se enteró de que ella no le era especialmente fiel ni siquiera entre rejas, Salva cambió su versión inicial del crimen y reconoció que había planeado la muerte de Antonio/Arturo con “la viuda negra”.