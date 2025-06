El alicantino Charlie Arnaiz recupera a Waldo de los Ríos en un documental

"Waldo de los Ríos era un personaje fascinante que acabó sus días de forma trágica suicidándose con 42 años en 1977. ¿Por qué lo hizo? ¿Cómo una persona que en aquel momento tenía dinero, fama y se supone que debería llevar una vida feliz acaba pegándose dos tiros en la cabeza? Esa es la clave de toda la película", avanza Charlie Arnaiz, cineasta alicantino que dirige con Alberto Ortega Waldo, un documental estrenado en la Seminci que después llegó a los cines, pero no a las salas alicantinas. La oportunidad de verlo llega este jueves, a las 19.30 horas, en el Teatre Arniches, donde se presenta con la presencia de los directores, quienes mantendrán un coloquio con el público.

Arnaiz y Ortega, especializados en documentales biográficos como el dedicado a Francisco Umbral, Anatomía de un dandy, nominado al Goya, o las series Supergarcía y Raphaelismo, han tardado tres años en armar este nuevo trabajo que, como en Umbral, reivindica a un personaje que marcó una época y tras su muerte quedó en el olvido.

Charlie Arnaiz, a la derecha, con Alberto Ortega, codirectores del documental / INFORMACIÓN

"Waldo de los Ríos es un personaje muy conocido en los años 60 y 70, que llegó a tener un programa de televisión, que dice mucho del nivel de popularidad de su época y que sin embargo cuando muere se produce un silencio sepulcral en torno a su figura. Hoy poca gente sabe quién es, a pesar de tener obras que todo el mundo tiene incrustadas en su adn", apunta Arnaiz de este compositor, arreglista y director de orquesta argentino que llega a España cuando la industria discográfica estaba aún en mantillas.

"Él inventa junto a Rafael Trabucchelli el llamado sonido Torrelaguna, algo así como el muro de sonido de Phil Spector, y una gran cantidad de discos de artistas de nuestro país fueron arreglados por Waldo de los Ríos, como Jeanette, Karina o Raphael, y es un revolucionario al coger clásicos de Beethoven, Mozart, Schubert y modernizarlos", señala.

Imagen del documental "Waldo", de Charlie Arnaiz y Alberto Ortega, que se presenta este jueves en el Arniches / INFORMACIÓN

Su obra más conocida es la adaptación de El himno a la alegría, la novena de Beethoven cantada por Miguel Ríos, que se convirtió en un hit mundial. "Eso le acarrea muchas críticas, como le pasó a Dylan cuando electrificó su música, o a Enrique Morente con Omega, pero además, la gente en el documental podrá descubrir que Stanley Kubrick, por ejemplo, quiso que compusiese la banda sonora de La naranja mecánica, o que él hizo la música de Curro Jiménez, de la primera sintonía del Un, dos, tres, de las películas de Chicho Ibáñez Serrador (La residencia y Quién puede matar a un niño)..."

Una homosexualidad oculta

El silencio tras su muerte se explica por su homosexualidad no digerida, "en una España en la que no se podía declarar y en una industria musical donde tampoco estaba bien vista y tenías que llevar una doble vida", explica el director, que avanza que en la primera parte del metraje se cuenta la historia oficial o de cara a la galería del personaje, "pero hay un momento en que eso se rompe y empezamos a contar la que creemos que tuvo que ser la historia verdadera" de Waldo de los Ríos, un hombre "secuestrado entre dos personalidades opuestas pero muy parecidas como la de su madre, la cantante folclórica Martha de los Ríos, y su esposa, la periodista Isabel Pisano, que ejercieron gran presión sobre él".

Imagen del compositor y arreglista Waldo de los Ríos / Jose Maria Druet

La película tiene un último giro a la actualidad y termina siendo un homenaje a todos esos Waldos que decidieron no pegarse un tiro y luchar por la libertad de la gente que ha elegido amar de otro modo. El documental "trae al presente todo el legado de Waldo de los Ríos y al mismo tiempo, a través de un personaje del pasado, mostramos cómo somos hoy en día, ya que Waldo se suicidó entonces por una falta de libertad, por no poder expresarse como era, y también por un tema de salud mental, que hoy está más asumido, pero antes no".

Material inédito y grabado por De los Ríos

El documental cuenta con abundante material inédito y en un 90 por ciento grabado por el propio Waldo, que lo documentaba todo visualmente. "Hemos encontrado películas de su boda, componiendo, cuando acompañaba al piano a su madre cantando, material de principios de siglo, grabaciones que se mandaba con su madre como los audios de wasap de hoy, que entonces hacía con bobinas de audio. Para documentalistas como nosotros, ese material es oro", declara Charlie Arnaiz, a quien le gustaría que el documental llegara a Argentina: "Es una cuenta pendiente, pero no es fácil hacerlo con un documental. Ya es difícil en España, y llevarlo a Argentina, más".