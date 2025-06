Gloria Armengol reúne sus vivencias como maestra en un libro

Gloria Armengol Guillén ha sido maestra durante más de medio siglo y ha enseñado a cientos de alumnos de 3 a 16 años en colegios de Xixona y Alicante, desde el Óscar Esplá hasta el Monte Benacantil. Es en este último centro alicantino, el colegio público Monte Benacantil (c/Cronista Vicente Martínez Morellá,16) donde presenta a sus 83 años su primer libro, Moments, en el que reúne algunas de sus mejores vivencias como maestra.

El acto se celebra este viernes, a las 19 horas, rodeada de buena parte de sus antiguos estudiantes.

Gloria Armengol y su nieta Aysel Soliveres, autoras del libro / INFORMACIÓN

Armengol (Alicante, 1943) ha tardado cuatro años en escribir este libro, en el que comparte "los momentos vividos con mis alumnos, que es lo que me ha dado felicidad en estos cincuenta años", señala la autora, tras añadir que "algunos de los más antiguos que van a venir ya tienen sesenta años".

Ella se puso a recapitular sus vivencias "para que no se me fueran de la cabeza. Me jubilé a los setenta años y empecé a escribir esos momentos que recordaba y los que me mandaban mis alumnos", apunta Gloria Armengol. Lo hizo poco a poco y con la ayuda de su nieta Aysel Soliveres, que con 8 años publicó su propio libro, y que ha ilustrado las páginas de Moments con sus dibujos; empezó a dibujar los recuerdos de su abuela en el aula con 10 años y los últimos los hizo ya cumplidos los 14.

Una de las ilustraciones del libro / INFORMACIÓN

El resultado son anécdotas combinadas con cuentos y memorias de toda una vida dedicada a la enseñanza, que la maestra ha querido escribir en valenciano "en honor a mi lengua". No piensa en una segunda parte, dice, porque "con este ya me he quedado bastante satisfecha".