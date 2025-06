Vanessa Montfort: "Estamos en la época del neopuritanismo y expresarse da miedo"

Una historia borrada y una verdad que se esconde entre la leyenda y la ficción. La escritora Vanessa Montfort reconstruye en La Toffana la vida Giulia Toffana, una mujer que se rebeló contra el Estado de Roma y que es considerada la primera asesina en serie de la historia. Una figura envuelta en misterio, perseguida por la Inquisición y condenada al olvido que ahora regresa a la actualidad bajo la perspectiva de la novelista y dramaturga catalana. A través de una novela con base histórica y alma de thriller, la autora da voz a quienes la historia oficial quiso enterrar para siempre.

Aprovechando el éxito que está cosechando Montfort con esta novela, galardonada con el Premio Primavera de Novela 2025, será la protagonista de la próxima edición de las Veladas Literarias de Maestral, que se llevará a cabo el viernes 6 de junio a las 20.30 horas y que cerrará el curso literario antes del verano con una noche de literatura, gastronomía y conversación con una tertulia dirigida por Joaquín Hernández, periodista de Antena 3 Noticias.

La Toffana rescata la vida de una mujer que fue considerada la primera asesina en serie de la historia. ¿Qué es real y qué leyenda en lo que esconde el libro?

Hay mucho mezclado. Es una historia borrada por la damnatio memoriae, una ley que condenaba la memoria desde que surgió con el Imperio romano, y que todavía en el siglo XVII seguía vigente. Independientemente de la suerte que corriera tu vida, podían condenarte a desaparecer; podías no haber nacido a ojos del mundo. Suponía que se borraran nombres y desaparecieran todo tipo de registros. A través de un investigador de la Universidad de Roma, con el que estudié mucho el contexto de La Toffana, descubrí que esta ley seguía en vigor entonces, y eso explicaría por qué algo tan gordo y mediático ni siquiera hubiera suscitado una crónica de un historiador. No obstante, hasta nuestros días han llegado algunas de las actas con los nombres de las asesinas, por lo que algunos nombres que plasmo en la novela, como los de testigos o el investigador que cursó el juicio, son reales.

Pero luego tienes que pasar todo por el paraguas de la ficción, pues este no pretende ser un libro de historia. Es un thriller donde el escritor construye a los personajes con lo poco que tiene porque, insisto, no se han dejado testimonios más allá de la frialdad del notario que recogió las declaraciones, y apenas se trasluce la personalidad de quien habla. A mí no me interesa la verdad, me interesa la verosimilitud y que haya un contexto histórico muy estudiado que nos acerque lo más posible a las personalidades de esas mujeres que se atrevieron a hacer lo que hicieron en una época en la que eso suponía ir contra todo y contra todos. También contra todo lo que te han enseñado y contra el contexto en el que has crecido, que es lo más complicado.

Pero sin libros de historia que documenten lo que pasó, su novela puede ser lo más parecido a ello. ¿Se siente orgullosa por ello?

No sé si orgullosa, pero me parece que es interesante conocer a nuestros héroes y a nuestros villanos. Sobre todo, a personas que se atreven a ir a contracorriente, a veces por las buenas y otras veces por las muy malas, como puede ser en este caso. Y no solo los personajes, sino también el contexto en el que viven. Yo desconocía los métodos tan contemporáneos que utilizaba la Inquisición en aquella época, mucho más garantista que un tribunal civil, que no investigaba tanto y era igual de brutal o incluso peor en sus torturas y ejecuciones. Sin embargo, la Inquisición fue creada con el noble fin de que hubiera una investigación de gente preparada, como asesores científicos, médicos o infiltrados. El problema de la Inquisición era por qué juzgaban, no tanto cómo investigaban, que podía ser por leer el libro equivocado.

Pero este caso es más grave.

Sí, en este caso sí. A ellas la Inquisición no las busca por brujería, sino porque creen que son parte de un culto herético a la Virgen Negra que se está yendo de madre. Y claro, con lo que se van a encontrar es con que puede haber muchos asesinatos detrás, más de los que nadie se pudiera esperar, y en clases que les tocan de cerca. Tanto es así que el papado llegó a involucrarse mucho porque no se imaginaban que se iban a encontrar casos tan cercanos. Aquí no se sabe si se las juzgó simplemente por herejía grave o máxima, pero lo que sí se sabe es que se las juzgó y las mataron, y se da fe de las torturas tremendas que sufrieron. El delito, en cambio, queda más oscurecido. Si hubiera sido simplemente por matar a un marido o a dos, las habría juzgado un tribunal civil, como a Theofania d'Adamo. Pero en este caso era algo mucho más grave que había que estirpar de raíz.

Vanessa Montfort, última invitada del curso en las Veladas Literarias de Maestral / INFORMACIÓN

En algún momento de su novela se atreve incluso a apelar al lector en primera persona.

(Ríe) Me hizo gracia hacerlo en algún momento. Resulta que, cuando estaba escribiendo, yo misma me adelantaba y me tenía que decir: “Tranquila, esto lo contaré más adelante”. Así que me pareció buena idea trasladarlo al lector, que estaría pensando lo mismo. También para dejar claro que hay un narrador que te está contando la historia, es decir, que esto es una novela. Es muy importante destacar esto porque últimamente la gente está muy obsesionada con lo que es verdad y lo que no. Nosotros, los escritores, tenemos licencia para mentir. De hecho, vivimos de la ficción. Yo, que soy periodista, tengo muy claro cuándo estoy trabajando desde la verdad y cuándo desde la verosimilitud, que es mi única obligación como autora: que el lector se crea la historia que le estoy contando.

Los true crimes triunfan y la gente no para de debatir sobre conceptos como las fake news. ¿La verdad está sobrepasando su propia importancia?

No sé, es un tema muy interesante. ¿Será porque hemos vivido acontecimientos que parecen más propios de una ficción distópica que de la vida real? Hemos llegado a un punto en el que la gente necesita una dosis de realidad hasta en las novelas. Si te fijas, hasta los últimos booms de literatura juvenil son realistas. Es como si necesitáramos grandes dosis de realismo cuando la verdad absoluta no existirá jamás.

Estamos en una época de grandes contrastes, como el Renacimiento que relata en la novela.

Sí, es una época preciosa y superliteraria, porque la alquimia hace frontera con la química y la magia con la ciencia. Una época donde se considera a Galileo un héroe, pero que treinta años después decide perseguir el conocimiento y se le condena. Es curioso, porque es una época de grandes avances y de grandes retrocesos a la vez, donde el avance científico y en las artes no va de la mano con los avances en derechos humanos y libertades. De hecho, se abren brechas sociales tremendas en esa época: los ricos son riquísimos, pero hay una pobreza brutal provocada por plagas que afectan de manera directa a ciudades como Roma o Palermo. Incluso está la Guerra de los Treinta Años, que es el primer contexto de guerra mundial en Europa.

Bajo la trama de "La Toffana se encuentran las raíces de la violencia institucional contra la mujer"

En el libro dice que “el Renacimiento no lo había sido para las mujeres”.

Mientras escribía esta novela me di cuenta de que había un río subterráneo debajo de La Toffana y de su trama: son las raíces de la violencia institucional contra la mujer. De repente empiezas a encontrar estadísticas en las que ves que muchas de las jóvenes de esa época morían de muerte no natural. Te vas a los registros, a los cementerios, y las que conservan la causa de la muerte indican que fue, por ejemplo, en el parto, que es una forma de matar a alguien porque, si ya te han dicho que en los dos últimos partos se ha estado a punto de morir, si se sigue embarazando acabará muriendo. Pero lo siguiente en las estadísticas son los accidentes domésticos, dato que llama mucho la atención y pone los pelos de punta, porque tan torpes no creo que fueran. La ley del feminicidio estaba vigente, y no es que se mirara para otro lado cuando había un feminicidio: es que había una ley que los exculpaba. Y no contentos con eso, hay un escrito donde en esa misma época se pregunta si las mujeres tenemos alma. El retroceso fue tal que, como plasmo en el libro, el Renacimiento no fue para las mujeres.

¿Los conventos de la época sirvieron de refugio para mujeres como ellas?

Sí, en aquellos conventos habitaban mujeres con mucha cabeza, pese a que no podían salir de allí. Arcangela Tarabotti, por ejemplo, es un personaje real, de la cual saco fragmentos tanto de cartas como de publicaciones con un contenido muy fuerte. No quise tocar una línea de lo que decía, al no ser ella nada conocida, para que se escuche la voz de una mujer del siglo XVII que decía cosas que acabarían diciendo después, y con menos tino, gente como Rousseau o Locke.

Actualmente se diría que la “cancelaron”. ¿Cree que tiene similitudes con la actualidad?

Actualmente se juzga mucho y de manera un poco peligrosa. Creo que estamos en la época del neopuritanismo. Ahora mismo, hay veces que expresarse da un poco de miedo, y eso no puede ocurrir en una sociedad moderna y libre. Creo que se están fiscalizando opiniones y sometiéndolas a un juicio público con un jurado popular cuyos rostros no vemos. Hay que tener muchísimo cuidado con todos esos extremismos que van vestidos de progreso y que muchas veces son tremendamente reaccionarios. Pienso que la libertad y el amor nunca se conquistan del todo. Y por supuesto que se han dado muchísimos pasos adelante. Pero, como vemos en la historia, se pueden dar muchos pasos hacia atrás en poco tiempo, y esto lo vemos en ciertos países árabes. Occidente tampoco ha salido de eso y no es casualidad que, ahora que tenemos la protección de la ley y que sí creemos en la igualdad, tengamos las cifras que tenemos de feminicidios.