Altea celebra la Nit de l'Art con música, danza y performances al aire libre

El arte y la cultura vuelven a tomar las calles de Altea para abrirse al gran público. La novena edición de la iniciativa Nit de l'Art aterriza de nuevo en el Poble Antic con la intención de dinamizar la cultura y la creación contempránea en la localidad. Se trata de dos jornadas que arrancan hoy viernes, y culminarán el sábado, donde se mostrará una selección de innovadores proyectos artísticos al aire libre. El evento, organizado por Salmaia y el Ayuntamiento de Altea, contará con una quincena de actividades para todos los públicos.

Desde performances hasta exposiciones, pasando por las visitas a los talleres de artistas locales, este evento tiene la intención de generar un espacio vivo de experimentación y tráfico artístico. Entre otras actividades, se hará gala del arte urbano como poder reivindicativo con la pintura en directo de un mural en el Centro Municipal de Juventud de Altea a cargo de la artista @lanenawapawapa, donde plasmará la resiliencia de las mujeres refugiadas de Palestina.

La jornada del sábado contará con una gran selección de actividades, comenzando por la proyección de Constructum, a cargo de Elena Martínez. Se trata de una pieza audiovisual multicanal compuesta por dos vídeos que abordan la memoria como una estructura que se construye y reconstruye dependiendo de la información que se tenga. Asimismo, y según reza su sinopsis, "se trata la formación de la identidad a partir del entorno más cercano combinando materiales de archivo procedentes del ámbito familiar". La proyección se realizará de 18 a 21 horas en la Casa Toni Fuster - Fundación Schlotter y la entrada es gratuita.

Los ilicitanos Los Manises toman las calles de Altea con un concierto gratuito / INFORMACIÓN

Por su parte, a las 20.30 horas se realizará en el Auditorio Plaza del Agua Altea el espectáculo de danza contemporánea La repetidora, una pieza de 20 minutos que tiende a reflexionar sobre la desaparición del baile y sobre el museo como lugar de construcción de una historia, tomando la similitud del cuerpo como lugar de archivo. Por su parte, a las 21.30 horas la danza también tomará la plaza de Carmelina Sánchez Cutillas con Desflors, a cargo de la compañía Erre. Una pieza artística de media hora que construye un espacio ritual de transición vital donde el cambio es inevitable.

Más tarde, a las 22.30, Inés Villeparisis y Paula Saiz realizarán la pieza performática No estoy hecha de inteligencia artificial bajo la Iglesia Parroquial Altea, que busca explorar la confusión y la disolución actual de los límites entre el arte real y lo fabricado por inteligencia artificial, cuestionando la inseguridad y la percepción de la autenticidad en la era digital. Y para finalizar, a las 23 horas, desde la plaza de la iglesia de la Madre de Dios del Consuelo, se llevará a cabo un concierto de Los Manises. Este grupo ilicitano se caracteriza por experimentar y dar vueltas a la "música de guitarras" que compone la base de su sonido. Con influencias que van desde Tears for Fears a Mew, pasando por Talking Heads o Silver Apples, deleitarán al público con un recital que no dejará indiferente a nadie. Esta actuación está organizada por el Vicerrectorado de Cultura, Igualdad y Diversidad de la UMH.