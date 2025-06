Guitarricadelafuente: "Sigo siendo el chaval del pueblo, aunque quizá con más capas"

Su carrera artística comenzó en la habitación de su casa. No es algo demasiado habitual en la industria musical.

Realmente yo creo que es algo más habitual de lo que pueda parecer porque a la vez que yo, se hacía música en muchas otras habitaciones. En los últimos tiempos ha habido una democratización de la música donde mucha gente ha empezado a grabarse y a subirlo a las redes sociales, una vía que hace 15 años no existía. Mi caso fue muy único porque a partir de cuatro canciones tuve un gran impacto.

¿Qué le llevó a empezar a ponerse una cámara enfrente suya mientras interpretaba sus versiones?

La idea inicial era compartir las canciones con amigos. Iba grabando varios temas y los iba subiendo de uno en uno a redes sociales. Me di cuenta de que cada vez que lanzaba una canción se generaba mucho revuelo. Yo no entendía nada por qué algo que estaba haciendo para amigos, bajo un pseudónimo para que no se me reconociera, estaba creciendo y creciendo.

No tenía ninguna expectativa por lo que dice.

Era puro ocio. Es verdad que siempre tienes un sueño y te mueves por la ilusión de ver hasta dónde te puede llevar eso, pero no había expectativas claras. En realidad esa ilusión es la que todavía hoy me conduce. Sigo sin tener expectativas y tampoco me marco objetivos que deba cumplir. Seguramente lo que tengo es una ambición de conocer hasta donde me puede llevar este camino que estoy recorriendo.

¿Recuerda esas primeras llamadas importantes de las discográficas?

Fue como hace siete años cuando empezaron a surgir las ofertas, que en vez de por teléfono me llegaban por Instagram en muchos casos. Fui a mi primer concierto en Madrid y en la presentación había gente de la industria que me conocía. Yo pensé: '¿pero cómo me van a conocer si tengo solos dos canciones? Esos primeros pasos los recuerdo como muy raros pero por suerte salieron bien y ya vamos por el segundo disco.

'Spanish Leather' es el título de su segundo álbum de estudio, ¿qué significa para usted este proyecto?

Todos los discos son especiales, pero creo que este marca un punto en mi recorrido de estos siete años desde que empecé a hacer música en mi habitación. Este nuevo álbum supone la partida a la ciudad de ese chaval que se crió en el pueblo, dejando atrás todo ese origen y esas tradiciones que ya han impregnado en él. Para mí representa la herencia del pasado pero sin artificios, ese folclore que ya es inherente a nuestra piel. Todos somos el resultado de las tradiciones del lugar en el que hemos nacido y me llamaba mucho la atención, en vez de contar historias ancladas en el pasado, transmitir la idea de que nuestro folclore siempre está presente en nosotros.

Con su folk siempre consigue trasladar al público tanto al pasado como al futuro al mismo tiempo. ¿Es este el estilo que le define, el que forma parte de su identidad?

En este disco he tratado de reflejar una relación tóxica con este género, donde se ignora la sabiduría del pasado y se está dispuesto a descubrir cosas nuevas. 'Spanish Leather' tiene un personaje que represento yo que vive esta sensación, pero al final se da cuenta de que no puede desprenderse de eso. El chaval del pueblo o eso que nos define siempre va a estar ahí, y eso le ocurre también a Álvaro, a mí mismo. Tengo muy claro que el folk es lo que me mueve a día de hoy.

Con 'Spanish Leather', además de ese mensaje de identidad, también ha dado un paso hacia la madurez.

Creo que es algo que surge solo. Siento que la madurez se ha reflejado en la forma de mostrarme y expresarme. He tenido menos prejuicios a decir ciertas cosas. En mi primer disco tenía mucha presión y quizá me escondía detrás de la producción. En esta ocasión quería dar mucha importancia a las letras y que la producción fuera algo secundario. He contado historias más personales con las que se me identifica más.

Su carrera está siendo meteórica, ¿da tiempo a disfrutar del camino?

Estas tres últimas semanas desde el lanzamiento del álbum están siendo muy intensas. Me he divertido mucho durante el proceso de creación de 'Spanish Leather' y estos días he estado pensando que me da miedo no divertirme también durante la fase en la que el público lo recibe. Yo estoy disfrutando mucho y la sensación de que no se acabe este momento me inspira mucho y me ayuda a seguir adelante.

¿Sigue siendo el mismo chaval del pueblo a pesar del éxito?

Sigo siendo el mismo, quizá con más capas, pero exactamente la misma persona. Al final como digo nunca he tenido ninguna expectativa y todo lo que ha venido lo he recibido con los brazos abiertos. Me siento agradecido por la gente que me está acompañando en el camino y que hace que esto sea posible. Son muchos los que han evolucionado conmigo durante estos siete años hasta 'Spanish Leather' y es algo por lo que me siento muy afortunado.

Este viernes actúa en su segunda casa, aunque bien podría ser la primera.

Mis padres son los dos de Zaragoza. Zaragoza siempre ha estado en mi vida junto a Las Cuevas del Cañart (Teruel), donde vivía mi abuela, y Benicàssim. Tengo una gran vinculación con Aragón, mi nombre artístico ya lo dice todo. De hecho, la primera canción del disco se llama BABIECA!, que fue una discoteca de los años 80 que hubo en Zaragoza y fue el lugar en el que se conocieron mis padres.

Tiene muchas ganas de visitar a su público zaragozano entonces.

Estoy muy emocionado. Los últimos conciertos que he tenido en la ciudad siempre los he acabado llorando. Vendrá mi familia y amigos y eso lo hará aún más especial. Voy a interpretar seguro alguna canción en homenaje a Aragón y espero que sea uno de los conciertos más especiales de esta gira.