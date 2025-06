Novetats en el concurs escolar del Consell Valencià de Cultura

Ja tenim els guanyadors del concurs escolar del Consell Valencià de Cultura en l’edició de 2025. A més dels clàssics apartats de dibuix i literatura, enguany hem incorporat el d’historieta gràfica. Tota la informació, de manera detallada, està disponible en la nostra web.

També tenim data i espai per a l’acte públic de lliurament dels premis: serà el 12 de juny, a les 12 hores, a l’auditori Carmen Alborch de l’IVAM, a 300 metres caminant des de la seu del CVC del carrer Museu de València. Per què el canvi? Perquè l’experiència ens ha demostrat estos anys que, a mesura que les convocatòries creixien en popularitat i cada any batien el rècord anterior (enguany hi han participat quatre mil escolars), la nostra Sala de Plens del Palau de Forcalló es quedava més i més menuda, amb les incomoditats per al públic que això comportava inevitablement.

Ara diposarem d’una sala més gran i còmoda per a uns premis que enguany s’han convocat amb el lema Imagina un futur amb intel·ligència artificial. Les expectatives i preocupacions que ens genera la IA ja en el moment present no fan sinó augmentar cada dia, i la visió que en pot tindre la gent en edat escolar ens planteja curiositats i fam de conéixer com s’ho plantegen els més joves en este present i en el futur previsible.

Ja ho saben: tot a través del dibuix, la historieta gràfica i la literatura. A través d’expressions artístiques en què la IA també voldrà dir la seua, com en tots els altres camps de la nostra vida.

El CVC en continuarà parlant, igual que ha fet estos anys. Però ara, dijous 12 de juny, a les 12 hores, serà el moment dels escolars, als quals la institució està atenta sempre. Recordeu, esta vegada a l’IVAM.