Los teatros de la provincia de Alicante vibran con inspiración de Lorca y Chéjov este fin de semana

Poncia es una obra teatral con dramaturgia y dirección de Luis Luque escrita a partir de La Casa de Bernarda Alba de Federico García Lorca. Su protagonista es la Poncia, criada de Bernarda Alba, encarnada por la actriz y cantante Lolita Flores, en un papel que ha sido recibido con elogiosas críticas.

Dentro de una tormenta de niebla, la criada Poncia (Lolita Flores) reza por la muerte de Adela, la menor de las cinco hijas de Bernarda. Después de la tragedia, la casa se ha sumido en un mar de silencio. Poncia habla sola y también con ellas, con Bernarda Alba y sus hijas. Su len gua se desata en un lugar y en un tiempo prohibidos para las palabras.

Para Luis Luque, los personajes de las criadas encierran un enigma interesante: son testigos de los avatares de sus dueños y amos, conocen la verdad del interior de las casas y poseen la filosofía oculta de las clases populares. Poncia habla de suicidio, libertad, culpa, educación y sexo. Y lo hace con toda la fuerza de una voz que ha sido maltratada y callada para insistir en la necesidad de transferir a los demás la idea de amarnos en libertad.

Poncia Gran Teatro de Elche: Viernes, 20.30 horas, 20 euros Teatro Chapí de Villena: Sábado, 19.30 horas, desde 15 euros.

«La gaviota» con elenco femenino

El director argentino Guillermo Cacace firma esta versión del clásico de Chéjov, que interpreta un elenco exclusivamente femenino y que traslada al escritor ruso al momento actual para tratar los conflictos existenciales, el desamor y el desencanto.

Gaviota, versión libre de Chéjov se representa con el público en el escenario, por lo que el aforo es limitado. | INFORMACIÓN / INFORMACIÓN

Esta obra, estrenada en Buenos Aires en 2024, se desarrolla con el público en el escenario, acortando así la distancia entre espectadores y actrices que desarrollan la acción alrededor de una mesa. La producción llega al Arniches tras pasar por algunos de los espacios y festivales más relevantes de la escena, como es el Festival Temporada Alta de Cataluña, Teatros de Canal en Madrid o el FIT de Cádiz.

Gaviota, versión libre de Chéjov Lugar: Teatre Arniches de Alicante Día: Viernes, 20.30 horas Entrada : 15 euros

Wilbur muestra su «fuego salvaje»

Víctor Wilbur ofrece en Fuego salvaje una invitación a mirarnos en el espejo de lo patético y a aceptar que no somos ni tan guapos, ni tan flacos, ni tan gordos, ni tan inteligentes. No es un show peligroso, sino brutalmente revelador, cruel y amoroso. Teatro Principal Alicante. Sábado, 18h. Desde 14 euros.

Wilbur muestra su «fuego salvaje» / INFORMACIÓN

«La sort», el largo camino a la adopción

Historia de una adopción homoparental e interracial contada desde la experiencia de sus protagonistas. Una peripecia emocional y un largo camino administrativo y judicial con la finalidad formar una familia. La sort de Pérez & Disla habla de diversidad, del cuidado y de cómo influye la política en todo esto. Teatre Calderón de Alcoy. Domingo, 19 h. 13 euros.

«Ya me has tocado el cuento» en Alicante

Del universo de No me toques el cuento llega Ya me has tocado el cuento. Una comedia y gamberra con cuatro príncipes desesperados por recuperar sus vidas felices y emprenden un viaje introspectivo en busca de sus mujeres de cuento, que les han dejado para vivir experiencias en solitario. Teatro Principal de Alicante. Sábado, 21.30 horas. 12, 14, 16 euros.