Tomás Rufo: "Para ser figura de toreo hay que avasallar cada tarde, no hay otro camino"

Rufo no para de hacer campo. No descansa. Su teléfono no deja de sonar, pero él está centrado en su temporada. A sus 25 años se ha convertido en una promesa firme en el camino de ser figura del toreo, una senda complicada que exige darlo todo cada tarde. El día de San Juan regresará a Alicante, una plaza en la que triunfó el año pasado y se reencontrará con una afición que le respeta. Lo que mucha gente no sabe es que Alicante es una ciudad muy importante en su vida porque aquí reside parte de su familia, a la que está muy unido. Siempre que torea aquí aprovecha y se queda unos días para estar con los suyos.

Ha pasado ya lo más difícil de la temporada, Sevilla y Madrid, principalmente ¿Cómo valora su paso por estas ferias?

Pues mi valoración es muy buena, porque he dado la cara en todos los compromisos importantes. Me da rabia que en Madrid podría haber abierto la Puerta Grande de no haber pinchado, pero sé que el triunfo llegará antes o después. Estoy tranquilo porque además he vuelto a mi concepto como torero.

¿Ha vuelto a su concepto? ¿Cuándo se alejó de él?

Pues en el último año, sobre todo. El motivo no es otro que la necesidad del triunfo. Cuando uno sale únicamente con ese objetivo hace cosas que no están dentro de tus cánones como torero y al final te das cuenta de que todo es artificial, de que no eres tú. Por eso te digo que recuperar mi concepto es volver a mi esencia como torero y eso no se puede perder nunca.

Tras su carrera como figura de los novilleros y una alternativa de ensueño, han venido temporadas más intensas que otras ¿cuesta mucho abrirse paso en el olimpo de las figuras?

¿Que si cuesta me preguntas? Posiblemente sea de las cosas más difíciles del mundo, el ser figura del toreo. Aquí no te regalan nada y yo tengo muy claro que para ser figura del torero hay que avasallar cada tarde, no hay otro camino. Y si no que le pregunten a Paco Ojeda, a César Rincón o al mismo Espartaco que en momentos concretos pensaron en tirar la toalla cuando nadie les llamaba. Aquí hay que dar la cara cada tarde y pensar siempre que si no aprovechas cada oportunidad hay 30 ó 40 toreros deseando ocupar tu lugar. Así es esto.

Las plazas de la Comunidad Valenciana están muy ligadas a tu propia historia como torero…

Así es. Por ejemplo, Valencia, plaza en la que he sido triunfador este año, era muy importante para mí. Yo venía de una operación de la rodilla y no podría demorar más mi vuelta. Así que me puse Fallas como fecha para mi regreso a la actividad taurina y pude abrir la puerta grande. Triunfar en Valencia no es fácil porque los toreros llegamos del largo invierno y nos enfrentamos al toro cero de una plaza de primera, por eso mi triunfo en Valencia vale por dos. En Castellón también corté una oreja este año, pero aquel fue un día de mucho viento y pesó mucho la tarde.

Y luego llegará Alicante el día 24 de junio…

Si, Alicante es para mí una plaza muy especial. Además del triunfo del año pasado en la tarde en la que se despedía el maestro Ponce, en esta tierra la afición me ha demostrado un gran afecto y un respeto por mi toreo. Además, es una plaza muy cariñosa y yo estoy encantado de volver a esta tierra. Para mí torear en Alicante es un regalo que hay que aprovechar para seguir volviendo año tras año.

Pero para usted Alicante es más que una feria en su calendario porque aquí tiene lazos familiares…

Pues sí, en Alicante tengo varios primos que se vinieron aquí a trabajar y aquí se quedaron así que cuando toreo en la Feria de Hogueras aprovecho y me quedo unos días para desconectar con mi gente. Para mí la familia es muy importante así que me siento obligado a seguir triunfando aquí para seguir viéndolos cada mes de junio (risas).

De todas las personas del toro importantes en su vida hay un nombre que ha sido fundamental. Ese es el de Florencio Fernández más conocido como «Florito»¿cuál ha sido el mejor consejo que le ha dado?

Uff, pues me ha dado muchos, aunque en realidad más que consejos él te habla y te explica las cosas y luego tú vas atando cabos. Es un verdadero sabio de la vida y del toreo y a mí me sigue ayudando mucho. Además, es un hombre de gran sensibilidad, aunque la gente no lo sepa. Lo más importante es que sabe cómo tiene que hablar a los profesionales, sin presiones, sin exigencias simplemente dejando que sean ellos mismos, pero sin que pierdan el rumbo. Eso lo da la sabiduría y la sensibilidad, dos elementos claves para la vida y para el toreo. Es una suerte que se cruzara en mi camino.