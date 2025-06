Las imágenes "invasoras" de Alberto Feijóo viajan a Valencia

Palán-Palán es el nombre del nuevo proyecto fotográfico del fotógrafo y artista visual Alberto Feijóo (Alicante, 1985), inspirado en una planta popularmente conocida con ese nombre (la Nicotiana Glauca, su nombre científico), una especie invasora de flor amarilla que crece en carreteras y solares abandonados o en construcción, que el fotógrafo alicantino observaba con frecuencia en la calle donde vive, en el barrio de Carolinas Bajas, tras su vuelta a Alicante después de vivir en Madrid y en Londres.

"Llevo ya cuatro años viviendo en Alicante, siempre estoy fijándome en mi entorno más cercano y esa planta la veía mucho. Es el segundo proyecto que hago apropiándome de cosas que pasan en mi calle, que es una mina", bromea Feijóo, en referencia a Trascity, el negocio de trasteros de su calle a partir del cual desarrolló el proyecto anterior que expuso en el IVAM en 2023, que contemplaba la ciudad como un collage de imágenes y culturas.

En este caso, la planta "me inspiraba mucho y me sentía un poco reflejado en ella por sus características y por establecer una relación entre una planta invasora y una imagen invasora", explica, tras añadir que la Palán-Palán es "una planta punky, que llega desde otro territorio (Argentina) y se adapta y crece en los lugares más insospechados: en grietas en terreno hostil, de resistencia, y vi que ese carácter outsider o marginal tenía mucha relación con la imagen contemporánea, un poco extranjera, viajera, peligrosa, violenta, placentera, de vida precaria y de fácil reproducción".

La planta Palán Palán que ha inspirado el proyecto de Alberto Feijóo / Alberto Feijóo

Excusa para explorar otros temas

Ello le sirve a Alberto Feijóo para explorar conceptos como la identidad, el cuerpo y la memoria a través de la fotografía, el collage y el ensamblaje, que han generado una serie de imágenes unidas por el color amarillo de la planta, "que contrasta con los colores de Alicante, el blanco y el azul, y que a veces genera rechazo pero para mí el amarillo es un motor de energía, me atraía mucho y quería hacer algo con ese color con el que no había trabajado nunca. Ahora el amarillo me ha invadido".

Para presentar estas imágenes ha utilizado una impresora doméstica emulando al fanzine y a la autoedición que han derivado en mosaicos, fotocollages y metacrilatos, pero también en objetos de consumo como llaveros y pegatinas "con las que dejas tu impronta en otros lugares", imbuido de ese espíritu viajero que comparten ambas.

Imágenes del proyecto "Palán Palán" / Alberto Feijóo

Invitación a otros artistas

La exposición se inaugura este viernes a las 19 horas en la galería Jorge López de València, donde permanecerá hasta el 15 de septiembre. Pero la aventura no acaba ahí, ya que Feijóo ha invitado a seis artistas "invasores" para que realicen una intervención sobre su proyecto con obras ajenas a la muestra, de diez días de duración cada uno, hasta el final de la muestra.

El fotógrafo y artista visual alicantino Alberto Feijóo / Anabel Navarro

La primera en participar será, precisamente, una artista de origen argentino -como la planta- que vive en París, Olivia Funes Lastra, con la que el alicantino comparte temas como los viajes o la identidad, que intervendrá con una pieza del 19 al 26 de junio. El resto de artistas, amigos o admirados por Feijóo, se irán anunciando.

De momento, Palán-Palán no tiene previsto recalar en Alicante, la ciudad origen del proyecto de este artista que recientemente ha sido galardonado con el segundo premio en los Encuentros de Arte Contemporáneo 2025, cuyo conjunto de collages y fotografía, Transformer, se puede contemplar en la exposición actual del Museo de la Universidad de Alicante (MUA).