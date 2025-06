La huella de Frederick Forsyth en Alicante

El padre de la novela de espías, el rey del thriller y autor de grandes best sellers como Chacal y Odessa, Frederick Forsyth, era conocido como Federico en Ondara, donde el escritor y periodista británico, fallecido el pasado lunes a los 86 años, vivió durante un tiempo hace medio siglo.

Así se refleja en tres entrevistas que brindó a este diario entre los años 1972 y 1973, en las que este periodista inglés de Reuters y la BBC y antiguo espía del MI6 hablaba desde la localidad de la Marina Alta de su debut en la literatura, del éxito inesperado de sus novelas, de su fascinación por los toros tras las lecturas de Hemingway o de sus labores como albañil en la casa de Ondara donde, en aquel entonces, pensaba quedarse a vivir.

En la primera entrevista, publicada en INFORMACIÓN por Pirula Arderius el 13 de julio de 1972 con el titular Tras la pista de Frederick Forsyth, la periodista narraba lo que le costó encontrar al escritor siguiendo las indicaciones sin mapa de los oriundos. Forsyth compartía en ese momento un apartamento con unos amigos ingleses, señalaba, y Freddy, como le llaman estos, indicaba estar "pasando unos días de vacaciones, quince días, y después marcho a París".

Entrevista de Pirula Arderius a Frederick Forsyth publicada en INFORMACIÓN en julio de 1972 / INFORMACIÓN

"Es muy rubio, muy joven y muy simpático. Todo vestido de blanco, limitando al norte con un bordado rojo en la camisa y, al sur, por unos calcetines negros", describía Arderius al escritor, entonces de 34 años, que acababa de publicar su segunda novela, Odessa, y el año anterior, Chacal, cuyo nombre impuso a su perro, que allí estaba, "pequeñajo, con pinta de infeliz y más bien de la raza calé", señalaba la periodista, que añadía que la novela "la escribió en dos meses solamente, hace dos años, y a mí me firmó un ejemplar de la quinta edición".

Forsyth apuntaba que el personaje de Chacal "fue un combinado de tres hombres que conocí. Uno muy meticuloso, otro rubio y de mucho éxito con las mujeres y otro muy inteligente. De esta unión salió el 'superasesino' de mi novela", contratado en la historia por el grupo terrorista OAS para matar al presidente francés Charles de Gaulle, de quien el entonces periodista estuvo cerca "y fue una etapa peligrosísima, todos temíamos lo peor, que muriese en cualquier momento".

De los toros a las cacerías de zorros

También habló con Pirula Arderius de su etapa anterior en España: "Fue en 1956 y llegué impresionado por lo que escribió Hemingway. Quería intentar esa gran afición y me matriculé en un curso para extranjeros en la Universidad de Granada. Fui a la primera y la última lección del curso y el resto del tiempo lo pasé en la arena de Málaga aprendiendo a torear con el capote y la muleta frente a unos cuernos con ruedas que nos embestía un chaval", relataba, tras asegurar que nunca toreó salvo con una vaquilla.

El inglés apuntaba sobre los toros que "todo es cuestión de tolerancia" y añadía que "los ingleses son hipócritas. Presumimos de que tenemos un gran amor por los animales y nos volvemos locos con las cacerías de zorros, conejos, liebres, ciervos y pájaros y, encima, disfrutamos al ver que una jauría de perros hacen pedazos en nuestras propias narices a estos animales".

Otra de las páginas de INFORMACIÓN de julio de 1973 / INFORMACIÓN

Forsyth indicaba que Chacal le había dado "mucho dinero" y en la siguiente entrevista, un año después (el 14 de julio de 1973), al periodista A. Martínez Garrido le contaba el vecino Federico que tardó en escribirla "quince días", que la rechazaron cuatro editoriales "que estarán tirándose de los pelos" y calculaba un beneficio "acaso de cien millones de pesetas".

Esta segunda entrega se tituló El autor de Chacal ha puesto casa en la provincia de Alicante (de subtítulo: En Ondara le llaman Federico) y explicaba por qué había elegido este municipio: "Yo quería vivir en España. Una vez vine a Alicante y me entusiasmó esta región. Le dije a un amigo que me buscara una finca y me he comprado esta", una casa vieja entre naranjos y limoneros, cerca de la plaza de toros de Ondara.

"Mi propósito es pasar aquí siete u ocho meses al año. Escribir aquí. Y el resto en Inglaterra, arreglando los negocios", comentaba justificando su elección "por la paz, por el sol, por la gente", tras añadir que ya había empezado a esbozar "algunos capítulos de mi nuevo libro. Se titula Los mastines de la guerra", que publicaría finalmente como Los perros de la guerra en 1974.

Con ingenuidad, el autor pensaba de su primera novela "que vendería cinco o seis mil libros, no muchos más. Eso ya era bastante. Me sorprendió el éxito de Chacal y no tuve más remedio que aceptarlo". Ahí ya había vendido cinco millones de ejemplares, pero él aseguraba: "No abandonaré el periodismo. Es mi oficio (...) Si yo no hubiera sido periodista, tampoco habría sido escritor. Yo no puedo escribir un libro romántico. Mis libros tienen que ser excitantes, violentos".

"Escribo por ganar dinero"

La última entrevista, ya en Alicante con motivo de la Feria del Libro en septiembre de 1973, el escritor explicaba sin tapujos por qué escribía: "Primeramente, yo escribo lo que me interesa. Pero la razón fundamental es por ganar dinero; así de claro. Si dijera lo contrario mentiría y sería salirme por la tangente con divagaciones absurdas", cuenta al entrevistador Martínez de la Raya el escritor inglés, que estaba pensando en retirarse de la literatura y quedarse en España, "justamente al norte de la provincia de Alicante, en Ondara. He adquirido un caserón antiguo, que es lo que más me gusta. Y ahora, mi hobby más practicado es el de albañil porque me paso el tiempo arreglando agujeros, pintando y metiéndome en conejeras: me pongo un mono azul y me lanzo a acomodar el caserón".

Última entrevista a Forsyth en el diario, en septiembre de 1973 / INFORMACIÓN

Continuaba hablando de la autoficción --"No soy hombre de gran imaginación, me basta con mis vivencias, que han sido en cantidad y elocuentes", decía- y finalizaba reivindicando su periodismo: "Me siento más periodista que escritor. No tengo vocación de escritor, esto es para mí un trabajo de burro. No soporto encerrarme en un cuarto unos meses con un montón de folios por delante esperando llenarlos de tinta. Ahora quiero vivir tranquilo, como el hombre que ha realizado su gran salto de la vida y quiere reposar plácidamente de los beneficios del triunfo. Mi gran salto en plena juventud. La tercera y última obra, Los perros de la guerra, comencé a escribirla a finales del año pasado y el 6 de agosto la entregué a mi editor en Londres, terminada y corregida. Espero que salga para primeros de 1974".

Después, en abril de ese año, Forsyth fue visto unos días con su esposa en el Parador de Turismo de Xàbia. Y su rastro se perdió en las páginas de este diario. Al parecer, poco después se mudó a Irlanda.