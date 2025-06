Las salas se despiden por todo lo alto

The One viaja a América con Mobb Deep y Miranda!

La Sala The One de Alicante se prepara para ofrecer dos conciertos tan diferentes como imprescindibles. Esta noche, a las 21 horas, será el turno de Miranda!, el dúo argentino formado por Juliana Gattas y Alejandro Sergi, auténticos referentes del pop latinoamericano. Con más de dos décadas de carrera y éxitos que marcaron a varias generaciones, Miranda! llega a España en el marco de su gira Nuevo Hotel Miranda!, un álbum repleto de colaboraciones estelares con artistas como Ana Mena, Nicki Nicole, Tini o Fito Páez. Su anterior trabajo, Hotel Miranda!, les valió el prestigioso Premio Gardel de Oro, el máximo galardón de la música argentina. El domingo, también en The One, pero a las 19 horas, será el turno del hip hop con la llegada de Mobb Deep, un dúo que es leyenda del rap estadounidense. Con su emblemático álbum The Infamous, rompieron esquemas en los años 90 al combinar melodías sombrías, bases crudas y letras profundamente introspectivas. Sala The One, San Vicente del Raspeig.

La voz de Ana Pereira entra a escena en el Arniches

Ana Pereira se enfrenta a su reto más especial: actuar en el Teatre Arniches. / Rafa Arjones

El Teatro Arniches de Alicante acoge el viernes 13 de junio a las 20:30 horas, el esperado debut en directo de la cantautora alicantina Ana Pereira, quien presentará su primer trabajo discográfico: Baila la lluvia. Un álbum que, en apenas unos meses, se ha convertido en una de las sorpresas musicales más delicadas y prometedoras del panorama local. Lejos de las fórmulas convencionales, Pereira ha optado por un camino íntimo y sofisticado, apostando por géneros como el bolero y el jazz para dar forma a su universo sonoro. Su voz, cálida y evocadora, remite a esa sensación de pasear por la playa al atardecer mientras una brisa suave acaricia el rostro. Una experiencia sensorial que cobra especial fuerza en sus actuaciones en vivo. El repertorio incluye interpretaciones muy personales de clásicos como Volver o Bésame mucho, revestidas con un estilo propio. Teatre Arniches, Alicante.

Del rap de Shoda Monkas a reivindicar el valenciano

El talento emergente y la raíz musical se dan la mano este fin de semana en la sala Marearock de Alicante, que acoge dos citas con sello propio y mucho sabor local. El viernes 13 de junio a partir de las 22 horas, sube al escenario Shoda Monkas, nombre artístico de Gabriel Díaz, quien con tan solo 15 años debutó en directo y desde entonces no ha dejado de crecer. Hoy, ya consolidado como una de las figuras emergentes del rap nacional, regresa al directo con su estilo personalísimo, mezcla de lírica urbana y beats de autor. Mañana, también a las 22 horas, el relevo lo toman Bèrnia y Naina, dos de los grupos emergentes más potentes de la Comunidad Valenciana, serán las protagonistas del Fesfoc 2025, el festival organizado por Escola Valenciana por la normalización del valenciano en l’Alacantí, que volverá a llenar el sur de música con una de las citas musicales más esperadas. La entrada es gratuita hasta completar aforo. Sala Marearock, Alicante.

Tibi Fest sobrevive con un evento en versión reducida

El sábado 14 de junio, Tibi acogerá la tercera edición del Tibi Fest Short, un festival que apuesta por el talento emergente y el ambiente cercano. La jornada arrancará a las 17 horas con un cartel que incluye a los grupos Becarios, La Fulla y Segaz, tres propuestas musicales con estilos propios y una fuerte personalidad artística. El evento, de acceso gratuito, está concebido como una experiencia cultural que va más allá de los conciertos. Tras las actuaciones, el público podrá disfrutar de un correfoc y de la música de DJ Santi Mataix, que cerrará la jornada con una sesión pensada para continuar la celebración. Desde su nacimiento, el Tibi Fest Short se ha consolidado como una alternativa cultural que combina la cercanía del entorno rural con la frescura de las nuevas propuestas musicales. Parque de la Era del Teular, Tibi.

Un torbellino australiano pone a prueba a Alicante

Los australianos Digger & The Pussycats aterrizan el viernes 13 de junio en Alicante. / INFORMACIÓN

Nadie hubiera imaginado que el dúo de garage trash de Melbourne, Australia, Digger & The Pussycats, llevaría a sus dos componentes, Sam Agostino y Andy Moore, por todos los rincones del planeta.El viernes 13 de junio a las 20 horas, actuarán en la sala El Bunker de Alicante como parte de una gira que les trae por Europa con tres únicas paradas en nuestro país. Desde Melbourne, Digger & The Pussycats ha forjado una reputación como una banda en vivo única que se deja cada gota de sudor en el escenario. Combinando una miríada de estilos musicales que van desde el punk garajero de los 60 hasta el blues y el rock and roll más fiestero, la banda ha conquistado al público en ambos hemisferios a través de giras incesantes y su prolífico catálogo de lanzamientos. Sala El Búnker, Alicante.

La revolución musical de Gilipojazz llega a Alicante

Gilipojazz despide la agenda de la Sala Stereo con altas dosis de transgresión. / INFORMACIÓN

El sábado 14 de junio a las 22 horas, la Sala Stereo de Alicante acoge el directo de Gilipojazz, una de las propuestas más inclasificables y potentes del panorama alternativo nacional. Que nadie se lleve a engaño: detrás del nombre provocador se esconde una banda con mayúsculas, que fusiona géneros tan dispares como el jazz y el punk, con altas dosis de virtuosismo, transgresión y un sentido del humor muy particular. Sala Stereo, Alicante.