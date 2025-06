La cantautora alicantina Inés Domínguez, a un paso de entrar en Operación Triunfo 2025

La alicantina Inés Domínguez ha sido elegida entre más de 11.000 aspirantes para pasar la Fase 2 del casting de Operación Triunfo 2025. De la Academia de OT han salido voces que hoy llenan estadios y carteles de festivales: desde Bisbal hasta Pablo López, Aitana y Amaia Romero, Natalia Lacunza y María Escarmiento... el programa que ahora se retransmite en Prime es un escaparate único para llegar a la gente, siendo este último el requisito indispensable por el que los profesores de la academia eligen a sus aspirantes. En este sentido, la alicantina cosecha méritos en una carrera labrada poco a poco desde escenarios locales y la ventana de internet e Instagram, donde Inés publica desde hace años sus versiones y composiciones propias.

Las palabras de Noemí Galera antes de llamar a Inés, con el número 9054, (y a su padre Alejandro, que la acompañaba) fueron claras: "Imaginad la cantidad de gente que tenemos que decir que no, y dentro de ese grupo de gente a la que tenemos que decir que no hay gente que canta mal, gente que viene a pasar el rato y gente que no canta mal. Aunque le digamos que no [la gente que canta bien] tiene futuro en la música, pero OT solamente es un camino".

Fase 3

La fase 3 y "final" se lleva a cabo en Barcelona. Tras el veredicto de la Fase 2 los concursantes pasan la última prueba en la que se eligen a los 18 aspirantes que pasarán a la Gala 0, primer programa en el que se decicen los que definitivamente entran en la Academia.

Compositora

Unida desde bien pequeña a los estudios de canto, Inés Domínguez Parodi (Alicante, 2005) ha sentido una gran atracción por la composición desde que empezara a rasgar sus primeros acordes con la guitarra, como relató Pepe Soto en el perfil dedicado a la joven cantautora: "Durante el tiempo de aislamiento por la pandemia del coronavirus, Inés empezó a trastear con una guitarra. Consiguió los acordes en un espacio de internet y se hizo con la armonía y los tiempos de los sonidos de las cuerdas en poco tiempo. Hace sólo unos días publicó su primer sencillo, «Sal afuera», en la plataforma Spotify".

Entre actos y musicales en su ciudad natal quizá uno de las actuaciones más emotivas de Inés Domínguez fue la interpretación en homenaje a las víctimas de la dana de Valencia en Navidad, en la que puso voz al mítico Hallellujah de Leonard Cohen.