20 años de cine de autor desde Alicante

Todo empezó con un mediometraje inacabado de Adán Aliaga, Jaibo, por el que Miguel Molina, que entonces trabajaba en la Universidad de Alicante, se interesó. Luego llegó La casa de mi abuela, el debut en el largometraje de Aliaga, un ejemplo de cine pequeño de historia universal que fue nominado a los Premios del Cine Europeo. Con esa película, y con ese espíritu, nació en 2006 la productora Jaibo Films en Alicante, a punto de cumplir dos décadas dando soporte al cine de autor y a los nuevos talentos y tras haber producido cerca de medio centenar de películas, entre largos y cortos, que cosechan cientos de premios internacionales.

Sus producciones incluyen El cuarto reino, Espíritu Sagrado, Unicornios, Hardcore, Scratch, La vida más larga, Rock Bottom, La gàbia o Los tonos mayores, que han participado en festivales como Cannes, Berlinale, Locarno, Annecy, Shanghai, Miami, Chicago, Seattle, Krakow, Bigsky, Sheffiled, Mar del Plata, San Sebastian, Málaga, Gijón, Seminci o Sevilla. En España cuentan con varios premios Berlanga, Gaudí, Feroz, Fotogramas y varias nominaciones a los Goya.

Jaibo Films: 20 años de creación cinematográfica con sello alicantino / Rafa Arjones

«Al principio fue una forma de dar salida al trabajo de Adán porque estrenamos La casa de mi abuela -que estuvo en la shortlist de los Oscar- y vimos que nos faltaba un espacio, tener una estructura», señala Molina (Alicante, 1973), a lo que Aliaga (San Vicente del Raspeig, 1969) -cineasta con 25 títulos dirigidos, 47 premios y 77 nominaciones en total, según la base de datos de Imdb- añade que «desde el principio tuvimos socios gallegos y catalanes para dar forma a una productora de cine de autor produciendo nuestras películas, pero también buscando otros proyectos con gente como David Valero, Chema García Ibarra o, como ahora, Avelina Prat».

En estos veinte años, «ha habido fluctuaciones entre proyectos pequeños y grandes pero ahora podemos decir que estamos en nuestro mejor momento», apunta Aliaga, y Molina recuerda que «al principio empezamos muy fuerte, también estaba Ciudad de la Luz y llegamos a rodar un par de proyectos allí, como Estigmas, pero luego llegó la crisis, el gran apagón, el cierre de los estudios, pasamos una etapa de perfil bajo y, a partir de 2015, cambió un poco la situación y nos abrimos a una producción mayor, ya no solo con gente local».

A partir de la pandemia, «que nos sirvió de época de reflexión, desarrollamos proyectos más maduros, más interesantes, que están viendo la luz en los últimos años», señalan, fijando en esa época una salida mayor al exterior.

La sorpresa de Una quinta portuguesa

Este «momento cumbre» actual ha llegado a Jaibo con la producción junto a Distinto Films y la portuguesa O Som e a Fúria de Una quinta portuguesa, dirigida por la valenciana Avelina Prat, que ha superado ya los 100.000 espectadores y sigue en cartel un mes después de su estreno en cines de todo el país. «El boca-oreja está funcionando muy bien; estamos todavía asimilándolo porque es muchísima gente la que la ha visto, para ser cine autoral, con los tiempos que corren», coinciden.

«A Avelina la conocemos desde el principio, cuando era arquitecta, junto a Vincent Barrière, que es nuestro músico habitual. Ella ha sido script con nosotros -explica Aliaga- y era algo natural coproducir con ella y con la productora catalana Miriam Porté. Igual que con Chema García Ibarra, con quien hicimos Espíritu Sagrado -el primer largometraje del ilicitano- o David Valero -el sanvicentero que acaba de estrenar Enemigos, a quien han producido varios cortos y largos- o con Daniel Tornero (Saturno) y nuestro golden boy Benjamín Fernández -que con solo 23 años estrenó The Stunt Manual en el Festival de Cine de Seattle- en la animación».

La animación iniciada con Ben Fernández dio un salto «brutal de calidad y de presupuesto» en 2024 con Rock Bottom, de María Trénor, nominada con esta historia musical en el prestigioso Festival de Annecy y también en la última edición de los Goya.

«Ahora estamos, de hecho, con una nueva película de animación, que ha estado tres años en desarrollo, en incubadoras, y esperamos tenerla lista para 2026. Es de un director colombiano, Carlos Gómez Salamanca, que está despertando muchísimo interés y fue la primera película que entró en el laboratorio de la ECAM (la Escuela de Cine de Madrid) de un director no español y la única de animación que apoyó Proimágenes, los fondos de ayudas a la producción en Colombia ese año, a ver dónde nos lleva».

En el horno también tienen la nueva película de Ion de Sosa, Baleàric, que forma tándem habitual con García Ibarra en otros proyectos, quien ha participado en el guion «de ese universo tan particular que comparten, y que estrenaremos pronto en festivales. Será nuestro proyecto estrella del otoño».

Más proyectos en marcha

En paralelo, también graban un documental en coproducción con Rumanía de un autor alicantino, Vicente Pascual, con financiación del ICAA y del IVC sobre el director de California Dreamin’, el rumano Cristian Nemescu, «que murió en un accidente tráfico antes de poder estrenar la película, que la presentó en Cannes y ganó el premio Una Cierta Mirada», apuntan.

Y continúan en su línea de cortometrajes, con varios títulos en distribución como My Personal U, de Álex Cuéllar y Rafa G. Sánchez; Arcén, de Pau Colomina; Cotton Candy, de Aliaga, «y un corto que nos está dando muchísimas alegrías, que autofinanciamos sin ayudas, porque nos gusta mucho la historia y el director, el sevillano Joaquín León, que con su corto anterior ganó el premio Versión Española/SGAE -Aliaga quedó 2º con La gàbia- y decidimos producirle el siguiente. Lo estrenamos ya en Rotterdam, La Sangre, y lo grabamos con recursos propios, en cine», apuntan.

Cuando dicen «cine» se refieren a cine en 16 milímetros, como en Flor de plàstic, como en Baleàric... «Seguimos haciéndolo, juegas con la textura y tiene otra sensación», apunta Aliaga, que sigue con sus proyectos personales y acaba de estrenar la serie Favàritx, que ha codirigido para MAX.

"Hemos sido muy libres"

¿Y qué cine hace Jaibo Films? ¿En qué proyectos se fijan? «Es un cine que tiene una vocación más arty, más de festivales, pero evidentemente no renunciamos a la taquilla y quizá con el tiempo nos estamos abriendo un poco, como prueba Una quinta portuguesa o Unicornios, que la ha distribuido Filmax, y que se pueden acercar más al público», responde Aliaga que, según Molina, «es quien marca la línea editorial, quien selecciona los proyectos y ve si son interesantes desde el punto de vista artístico, y luego yo me encargo de analizar si se puede financiar, si es viable o no... Con lo cual, si las películas que hacemos no tienen suficiente calidad, la culpa es suya», bromea apuntando a Aliaga.

Este replica que el azar también juega su papel «porque cuando haces una película no sabes si va a ir a Berlín, a Cannes o a un festival menor. Enamorarnos de los proyectos es lo principal, unas veces de aquí y otras de otros países, y vamos sorteando obstáculos, pero creo que eso es lo bonito».

Molina añade que hasta la fecha han tenido la suerte de su lado porque «hemos hecho todo lo que hemos querido hacer, hemos sido muy libres y eso es maravilloso. No nos hemos visto forzados por necesidades económicas a hacer cosas que no nos apetecían y nos da igual que sea ficción, animación, documental, cortos o largos. Si al final vemos que una historia es potente intentamos encontrar la forma de sacarla adelante».