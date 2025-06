Funzo: derribando prejuicios con aires de "la terreta"

Ficha técnica Artista: Adrián Gomis Procedencia: Alicante Discos: Joven para siempre (2021), Inmortales (2022) y Palante (2024). Año de comienzo: 2017

Los exitosos hermanos Funzo & Baby Loud anunciaron su despedida pillando por sorpresa a todos sus fans. Un jarro de agua fría que puso fin a una época de gran reconocimiento nacional, consiguiendo llenar grandes recintos con una propuesta fresca que logró enganchar a toda una generación. Sin embargo, esa ruptura, lejos de lastrar los objetivos individuales de los artistas alicantinos, sirvió para regalarse un last dance en los recintos más grandes del país y reafirmar sus intenciones de seguir haciendo canciones que calasen en su público desde un prisma más íntimo e individual. No era el fin del mundo, sino el comienzo de uno nuevo.

Adrián, el menor de los dos, ha aprovechado este nuevo comienzo para asumir el control total de su camino creativo. Le ha permitido desatar a su verdadero yo: una versión más libre, más honesta, capaz de transitar por una música sin etiquetas, aunque con el pop como bandera. Un género que, entre su generación, a veces cuesta reconocer abiertamente que gusta, pero que él defiende con la seguridad de quien sabe que está en el camino correcto. Lo demostró con temas como El aura de la noche, En la otra vida, Rubia o Rivales; canciones que comenzaron a cimentar una carrera que está despegando a pasos agigantados y cuyas canciones, publicadas a partir de febrero de este mismo año, ya cuentan con millones de escuchas en plataformas.

Recientemente ha publicado Borracho y fino, una canción con la que continúa su homenaje a "la terreta", iniciado con el sencillo Tabarca y que se consolidará en un EP digital titulado La capital del Mediterráneo. Una oda a su tierra que refuerza su imagen de alicantino por el mundo. "Desde que era pequeño y empecé a componer, he intentado reflejar a Alicante en mis canciones", afirma Funzo, quien asegura que su ciudad "siempre ha sido una fuente de inspiración", especialmente cuando ha estado lejos: "Cada vez que me voy a Madrid, volver se convierte en algo mágico. Cuanto más me alejo de Alicante, más me inspira".

Se trata de uno de esos diamantes en bruto que atrapan gracias a su magnetismo natural. Un artista con la personalidad suficiente como para vivir de esto. Y lo hace con una música que fluye entre diferentes espectros, con influencias que van desde lo urbano hasta el rock. Sin casarse con nada ni con nadie. "Considero que hago canciones multigénero. Te aseguro que nadie más hace la variedad musical que hago yo. Cada disco puede sonar completamente distinto al anterior y eso precisamente es lo que me gusta, no encasillarme en algo concreto".

Empezar de cero

Esa actitud libre y versátil es la que le ha llevado a explorar nuevos horizontes. Caminos todavía por recorrer que, quizás, no podía tomar en su anterior proyecto. Ahora, sin ataduras y con la única intención de disfrutar del proceso, Adrián deja atrás los éxitos que cimentaron su nombre en la industria musical y se lanza a una nueva etapa con la intención de surcar la ola sin saber dónde le llevará la marea. "Es como empezar de cero. Aunque mis fans siguen ahí, y por suerte son increíbles, a ojos de las discográficas y las plataformas, mi nuevo proyecto comienza desde cero. Y eso se nota".

Ahora tiene que esforzarse más para entrar en las listas de reproducción que antes pisaba con facilidad. Observa la industria desde una nueva perspectiva, sin el privilegio de una posición consolidada, pero con la ambición de poder hacer algo grande. "En cierto modo ha sido una cura de humildad. Durante mucho tiempo todo salía bien, y quizá necesitaba ese golpe de realidad para darme cuenta de que hay que trabajar el doble para mantener las expectativas de la gente y tener los pies en la tierra".

Sin profetizar su tierra

Aunque muchas de sus canciones hacen referencia directa a Alicante, uno de los retos que siempre ha marcado la trayectoria de Funzo ha sido el escaso reconocimiento en su propia ciudad. Desde sus inicios fue visto como un "rara avis", incluso cuando los éxitos ya eran evidentes. Para muchos, ya era demasiado tarde para sumarse al carro. "Siempre me ha faltado eso. Me escucha más gente en Elche o Alcoy que en Alicante... Y no será por no intentarlo". Llenó el WiZink Center luciendo una camiseta del Hércules, su equipo del alma, y agotó entradas dos veces en la Plaza de Toros de su ciudad con gente de toda España que viajaron para ver la despedida de su anterior proyecto. Además, antes de este EP digital que tiene entre manos, sus letras ya estaban plagadas de referencias locales que servían para poner contexto de sus orígenes. Pero nada de eso ha sido suficiente.

"Es normal que muchos no te tomen en serio si te ven como ‘el primo del sobrino de un colega’. Luego te ve alguien de fuera y te idolatra. En cierto modo lo entiendo. Es curioso, pero parece cierto eso de que nadie es profeta en su tierra". Adrián es plenamente consciente del prejuicio que existe en una ciudad donde falta orgullo local. Su objetivo es darle la vuelta a esa percepción: lograr primero el reconocimiento fuera y, con argumentos de peso, consolidarse aquí. Pero sabe que mientras siga existiendo algo tan antiguo como la envidia, el camino será más difícil: "La gente de mi generación no me aguanta".

Hay que valorar el talento local para consolidar marca. Alicante es cuna de grandes artistas de géneros muy diversos, independientemente de si han conseguido reconocimiento nacional o no. Porque el talento se puede tener sin tener en cuenta números, pero en casos como el de Funzo, los números sí respaldaron una propuesta que era diferente y atractiva. Ahora, busca la consagración por segunda vez, esta en solitario.