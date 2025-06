Ricardo Cases exhibe su fotografía a lo grande en el Centro Niemeyer

Palomos volando, palomos quietos, de colores, en las manos de sus dueños y estos fotografiados también por Ricardo Cases (Orihuela, 1971) se exhiben desde hace unos días al aire libre en el exterior del Centro Niemeyer de Avilés. Paloma al aire, que da título a esta serie, es uno de los primeros trabajos del fotógrafo alicantino, que llevó a cabo en su Orihuela natal en 2011 y que culminó en un libro editado por Dalpine, que va por su cuarta edición, donde Cases mostraba al mundo esta práctica de la colombicultura deportiva a través de su particular lente, que siempre invita a ir más allá de lo que se muestra.

Imágenes del proyecto expuesto en Avilés / Ricardo Cases

Ahora, casi quince años después de su creación, el centro de cultura contemporánea asturiana recupera esta serie y se expone a través de 23 imágenes de gran formato producidas de nuevo en lonas gigantes de hasta 620 x 413 centímetros para disfrute del público durante todo el verano, ya que Paloma al aire permanecerá instalada hasta el próximo 13 de octubre.

Ofrecimiento tras la dana

"Es otra nueva manera de ver la exposición y queda bonita así. Tengo una suerte tremenda de hacer un proyecto en 2011 y que en 2025 siga habiendo interés por él y se haya publicado la cuarta edición del libro porque se sigue vendiendo. Soy muy afortunado porque uno nunca sabe cuándo va a funcionar algo", indica Cases.

Afincado desde hace años en la localidad valenciana de Torrent, "contento y agradecido" del ofrecimiento que le brindó el director del Centro Niemeyer, Carlos Cuadros, para exponer su obra cuando conoció que la dana había destrozado su taller llevándose el agua su producción fotográfica, "salvo los discos duros y un pequeño grupo de fotos de El porqué de las naranjas, que se encontraba en Logroño. Yo le dije que no podía hacerse porque se había destruido todo y me dijo que no me preocupara, que la producción sería nueva con grandes lonas", explica el fotógrafo, que añade que además el centro ha adquirido medio centenar de libros.

Imágenes de la exposiciónd e Ricardo Cases en el Cnetro Niemeyer / Ricardo Cases

Paloma al aire retrata la belleza de la suelta de una paloma y varias decenas de palomos volando tras ella compitiendo por sus favores, donde vence el que consigue pasar más tiempo cerca de la hembra. Cases plantea ese contexto para desarrollar su mirada sin una narrativa clásica sobre esas imágenes que, sacadas de su contexto original, se convierten en una reflexión visual sobre los deseos del ser humano.

Ricardo Cases apunta que este trabajo marcó "un antes y un después" en su trabajo, el que le permitió exponer fuera de España y "el que más alegrías me ha dado y me sigue dando". Llega a Avilés después de ser expuesto en la Sala Canal Isabel II y el Centro de Arte Alcobendas, en Madrid, así como otras ciudades europeas como Ginebra, París y Colonia, y en los Encuentros de Arlés, el reconocido festival fotográfico francés.

Exposición en el Centro Niemeyer / Ricardo Cases

El fotógrafo oriolano, que se ha encargado este año de realizar el cartel de DocumentaMadrid, viaja pronto a impartir un taller en Roma y prepara un trabajo sobre un carpintero que publicará el próximo año en un libro.