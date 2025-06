Paco Escudero se adentra en lo sobrenatural con "Diaboli Consilium"

"Nunca me había adentrado en este campo del terror con elementos sobrenaturales. Siempre había escrito novela histórica, ensayo o poesía, pero era algo que me llamaba mucho la atención y quería probar. Y la verdad es que me lo he pasado muy bien", confiesa Paco Escudero, autor de Diaboli Consilium (el plan del diablo), una historia que comienza con el asesinato de un sacristán quemado vivo en el interior de una iglesia, lo que abre una investigación policial vinculada a ritos satánicos.

Este es solo el comienzo de la sexta novela de Escudero, publicada en Círculo Rojo, que el también investigador y director de la UNED de Elche presenta este jueves 19 de junio, a las 20 horas, en la Biblioteca Fernando de Loazes de Orihuela, acompañado de Antonio Escudero, catedrático emérito de la Universidad de Alicante.

Acostumbrado a zambullirse entre documentos de Miguel Hernández, Escudero presenta en Diaboli Consilium (El plan del diablo) un thriller policiaco que incluye acción, tensión, drama, miedo, muerte o ternura que acompañan esta serie de crueles asesinatos con indicios sobrenaturales, donde la Santa Inquisición viaja a través del tiempo hasta la actualidad. Pero la obra también ahonda la psicología, la farmacología o la botánica -la ciencia- para "abordar el eterno enfrentamiento entre la razón y la superstición, la ciencia y el dogma".

"La novela presenta un escenario de estudios sobre asuntos psicológicos y lo sobrenatural y a la vez da a conocer el legado de los grandes sabios de la Edad Media y el Renacimiento porque esta es, sobre todo, una novela contra el dogma, no contra la Iglesia, sino contra la Iglesia dogmática y el fanatismo religioso", explica el autor, que reivindica la sabiduría de los siglos XI, XII y XIII y a grandes científicos de Al-Ándalus como Mohamed Al-Safra -"el crevillentino médico-cirujano, farmacólogo y botánico, cuya sabiduría quedó plasmada en la huerta", apunta-, Abulcasis, Avenzoar o Abenquerith, "que recogieron el legado de los clásicos de la antigüedad como Galeno y estos a su vez de los sabios persas".

Portada del libro "Diaboli Consilium" (el plan del diablo), de Paco Escudero / INFORMACIÓN

Un año investigando

Escudero dedicó un año a documentarse para la novela, cuya investigación histórica queda reflejada en numerosas notas a pie de página citando obras como Kitab Al-Istiqa (Libro de la indagación exhaustiva) de Al-Safra; la obra Materia Médica, del griego Dioscórides, y trabajos de Erasístrato y de Herófilo de Calcedonia, el Tratado de Farmacología Kitab Al-Iqtisad de Avenzoar o el Libro de los Medicamentos Simples de Ibn Wafid conocido como Avenguerith, entre otros. Del campo de la psiquiatría y la psicología, cita trabajos de investigadores Robert Hare, Auke Tellegen o Stephan Borowiecki, entre otros.

Con la escritura tardó menos "porque la trama fue creciendo por sí sola y quería que el texto fuera ágil y se leyera bien, con elementos narrativos de acción, tensión y muerte; que entretenga, pero que también cuente cosas que merezcan la pena y que la gente aprenda también leyendo", indica el escritor, que no descarta continuar por este camino emprendido del terror y el thriller en sus próximas novelas.