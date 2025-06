Teresa Cardona abre el ciclo "Letras a la fresca" de Elda

La fiebre del noir continúa marcando un gran ritmo de publicaciones. Tras el éxito cosechado con Los dos lados, Un bien relativo y La carne del cisne, la autora madrileña Teresa Cardona se embarca en la publicación de A la vista de todos, el cuarto título de la serie policiaca que, ambientada en San Lorenzo de El Escorial y protagonizada por la teniente de la Guardia Civil Karen Blecker, le ha permitido establecerse entre los grandes nombres de la novela negra española.

Aprovechando la novedad literaria, la autora será la encargada de inaugurar la nueva edición del ciclo Letras a la fresca, un programa de encuentros literarios que, bajo el paraguas del festival cultural Elda 40Gra2, se celebrará todos los jueves hasta el 7 de agosto en la Terraza de los Salones Princesa de Elda. Esta iniciativa, organizada por la Asociación Cultural Farfanías en colaboración con numerosas entidades culturales y editoriales de prestigio nacional, cuenta con el apoyo de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Elda.

En este nuevo caso convertido en literatura, el cadáver de la dermatóloga Maya Vargas ha sido hallado en su domicilio, mostrando indicios de haber recibido un golpe en la cabeza. Las primeras impresiones apuntan a un robo con violencia, pues la ventana del salón ha aparecido forzada, la casa está revuelta y bajo el cuerpo sin vida de la mujer se ha encontrado un cuchillo. La complicación de dar respuesta a la pregunta de quién ha sido el asesino, sin testigos ni casos previos que indiquen reincidencia, pone a prueba a unos agentes que se verán cada vez más acorralados y donde nada es lo que parece.

No obstante, pese a tratarse de la cuarta referencia de la saga literaria, las historias se pueden leer de manera diferente sin afectar a la historia. "Comprobé en la pasada Feria del Libro de Madrid que mucha gente vino después de haber leído las anteriores, junto con un público nuevo que se ha adentrado ahora en la serie", asegura la autora madrileña. "Aunque los que vengan desde el inicio pueden tener un recorrido emocional más completo con los personajes, mis novelas no son thrillers frenéticos que no te dejan dormir. Acaban permitiendo que la gente se identifique con los personajes, pues intento construir personajes coherentes con los que se puede sentir".

Portada del libro / INFORMACIÓN

Una obra, además, cargada de reflexión y psicología, dando un paso más allá en lo que caracteriza al género. "A mí no me aporta, por ejemplo, una historia centrada en asesinatos de adolescentes descuartizados. Me interesa más el porqué, lo que hay detrás del propio conflicto humano", se sincera Cardona. "La filosofía lleva siglos intentando entender la ética, el bien y el mal. Yo, en cambio, intento que mis novelas lo exploren desde dentro, desde las emociones", admite la autora. Los crímenes son utilizados como metáforas del mal, algo por lo que saca más partido que por el propio hecho violento en sí.

Sobre la autora

Su nombre no se dio a conocer en España hasta comienzos de 2022, cuando la manera de escribir de Teresa Cardona (Madrid 1973) ya era famosa en Francia. Fue en el país galo donde, además de hacerse un hueco en el selecto universo noir, recibió el apoyo unánime de crítica y público con Un travail à finir y Tierra quemada, dos novelas negras firmadas junto a Eric Famien bajo el pseudónimo de Eirc Todenne. Además, ha sido galardonada con el Premio Villanúa Rural Noir de VillaNoir a toda su obra.

Bajo su verdadero nombre, la autora publicó en España en 2022 Los dos lados, primera entrega de la serie de Blecker y Cano. En ella, Karen Blecker es una teniente que acaba de llegar al país tras pasar gran parte de su carrera profesional trabajando para la Europol. Una historia que, debido a su gran impacto, le ha llevado a agrandar con más andanzas de sus protagonistas, llegando en pleno 2025 a la cuarta referencia de la saga.

Más ciclo literario

Teresa Cardona será la encargada de abrir el ciclo literario de Letras a la fresca, ubicada en la terraza de los Salones Princesa de Elda, pero el ciclo contará también con una amplia representación de autores destacados en España. Desde el arranque con la novela A la vista de todos, cada jueves se emplazará la presentación de otros artistas de renombre.

A lo largo de las siguientes semanas se sucederán homenajes como el que se dedicará a Ana María Matute el 26 de junio bajo el título Entre el realismo y lo fantástico; presentaciones como la del libro Me va la vida en ello, de Miguel Fernández sobre Luis Eduardo Aute, el 3 de julio; espectáculos narrativos como Pespuntes, de Félix Albo, el 10 de julio; o propuestas vinculadas al programa Elda Orgullosa 2025, organizado por la Concejalía de Diversidad, como la lectura teatralizada de Vagos y maleantes, de Juan Carlos Mestre y Celia Morán, el 17 de julio.

Las actividades continúan el 24 de julio con la eldense Elia Barceló y el esperado final de la saga de Santa Rita con su obra Cita con la muerte. El talento local continúa el 31 de julio con la petrerense Verónica Martínez Amat, que presentará la novela histórica Yo templario, publicada con la nueva editorial de Planeta Istoría. Finalizará el programa Alberto Celdrán, el 7 de agosto, con una actuación en el Casino Eldense.