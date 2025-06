Javier Cuartero: "El miedo a un torero le da vida, sin miedo no hay compromiso"

Cuartero llega a nuestra cita con la serenidad con la que torea. Camina despacio. Es un joven tranquilo que pocas veces se altera y aunque su delgadez se puede confundir con fragilidad, lo cierto es que es más fuerte de lo que parece. Este viernes hará frente a su compromiso más importante como torero debutando con caballos en su tierra, una oportunidad que no puede dejar pasar.

¿Cómo se gestionan estas horas previas a hacer el paseíllo en Alicante?

Pues bien, supongo (risas). Sea como sea, ya no hay vuelta atrás. Pero me siento muy tranquilo y sé que llego preparado. Lo demás ya depende de mí y de las circunstancias. Lo que me gustaría es que la plaza se llenara de público, ese sería el mejor regalo.

¿Se le hace raro torear con dos amigos suyos?

La verdad es que no se me hace raro. Lo que sí que tengo claro es que lo que pase fuera del ruedo no tiene nada que ver con lo que haces vestido de luces y ahí la amistad no existe.

Por sus palabras noto cierta rivalidad con sus compañeros…

Los dos son buenos toreros y son muy capaces, claro que habrá rivalidad, pero también yo estoy aquí para triunfar, para eso me he preparado todo este año. Yo echo de menos lo que decían las crónicas antiguas de los partidarios de El Tino y de Pacorro que eran verdaderos rivales y eso desataba pasiones en los tendidos, que en algunos casos llegaban hasta las manos y recuerdo también épocas de novilleros que llenaban las plazas como el caso de Litri y Aparicio. Todo eso está en las crónicas de la época, bueno, pues a mí me gustaría recuperar todo aquello.

"Uno, aunque sea joven, se plantea muchas cosas cuando decide ser torero"

¿Cómo de importante es para usted la tarde del viernes?

Pues es importantísima en mi carrera y llego a ella seguro, pero con los nervios lógicos. Aunque no se me noten están ahí. Uno, aunque sea joven, se plantea muchas cosas cuando decide ser torero.

¿Qué cosas?

Pues preguntas como ¿estaré preparado para esto de ser torero? ¿estaré hecho para este mundo tan duro? Todo eso revolotea en la cabeza de los toreros o por lo menos en la mía. Y luego está el miedo, que viaja contigo. Pero en realidad el miedo a un torero le da vida, sin miedo no hay compromiso.

¿De quién se acuerda en este día tan especial para usted?

Pues mira, de mucha gente. Tengo muy presente a mi abuela, por parte de padre, que se fue no hace mucho y con quien prácticamente me crié. Me acuerdo también de mi abuelo que fue quien me metió en este mundo. Sé que los dos me están viendo y me protegen, eso lo tengo claro. Y pienso también en mi apoderado, Javier Serranos, que ha luchado mucho para que hoy yo esté en este cartel. No sé, hay mucha gente esperándome y no les voy a defraudar, eso también lo sé.