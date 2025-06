Puerta Grande para Javier Cuartero en su debut con caballos en Alicante

Novillada con picadores Plaza de toros de Alicante Seis novillos de Pedraza de Yeltes, despegados del suelo, pero bien presentados. De buen juego en líneas generales, aunque justos de fuerza y con la clase justa Borja Esudero (de catafalco y oro con los remates en negro) estocada contraria (ovación tras escuchar un aviso) y estocada baja (ovación) Kevin Alcolado (de hueso y oro) estocada contraria (oreja) y estocada (dos avisos) Javier Cuartero (de verde hoja y oro) estocada entera algo baja (oreja) estocada entera (oreja) Puerta Grande Con un tercio del aforo presidió Fernando Gómez. Correcto.

Con un gran ambiente festivo y con un público dispuesto a emocionarse se inició la Feria de Hogueras 2025. Un tercio de entrada en los tendidos y una suave brisa acompañó a los tres toreros alicantinos en la esperada novillada con caballos. Los de Pedraza de Yeltes tuvieron presencia y plaza. Abrió la tarde y la feria Borja Escudero. Nos quedamos con ganas de verle lancear con al capote, pero el novillo no se lo permitió. No le sobraban las fuerzas al de Pedraza y eso condicionó casi toda la faena. En banderillas pareó con torería y sabor Álvaro Oliver dejando dos pare reunidos y arriba. Brindó Escudero al respetable desde el tercio dejando la montera a su mozo de espadas. Ya con la muleta se gustó por el pitón derecho desde el inicio. Escudero salió a darlo todo. No quiso bajarle la mano en exceso, algo que el novillo agradeció yendo a más en la faena. En todo momento el alicantino estuvo muy entonado y sereno buscando siempre la buena colocación y el trazo largo del muletazo. Con la zurda el novillo protestó algo más, sobre todo al final del muletazo, pero Escudero, lejos de desistir siguió apretando al de Pedraza que tuvo movilidad y repetición, eso sí, sin mucha humillación. De manera inteligente Escudero volvió a la mano derecha y ahí llegaron las series más jaleadas. Tandas templadas y medidas con la elegancia que este novillero atesora. Trincherazos, molinetes y todo un gran repertorio pusieron la guinda a un trasteo francamente lucido. Remató genuflexo y con el novillo ya pegado en tablas. Se tiró con todo en la suerte natural y resultó feamente volteado. Dejó una estocada algo contraria y atravesada, lo que demoró la muerte del novillo. Tras atascarse con el descabello escuchó un aviso. Saludó desde el tercio una calurosa ovación del público.

El novillero Borja Escudero toreando con la mano derecha al primer novillo de la tarde. | RAFA ARJONES

El cuarto fue un novillo con volumen y mucha caja. Escudero inició su faena doblándose con él de manera muy torera. El novillo no estuvo sobrado de casta, algo que se evidenció desde los primeros compases de la faena. El alicantino siempre bien colocado fue acortando la distancia al tiempo que la faena bajaba de intensidad. Fue este un novillo sin emoción en su embestida se movió, pero con poca clase. Escudero quiso dar más protagonismo a la mano izquierda y por ahí vimos muletazos sueltos de buen corte, con mucho temple y profundidad, pero fueron los justos porque la faena estuvo condicionada por la poca transmisión del novillo. Mató de un bajonazo tras un pinchazo. Saludó una ovación desde el tercio.

Kevin Alcolado, en el remate a una mano con el capote al segundo novillo de la tarde. | RAFA ARJONES

Volvía a Alicante Kevin Alcolado tras su presencia en la novillada el año pasado. Repetía uno de los novilleros más destacados de la ciudad. El segundo novillo quedó inutilizado para la lidia tras un tremendo topetazo con el burladero nada más salir al ruedo. En su lugar se lidió el primer sobrero del mismo hierro con 509 kilos. Alcolado brindó su novillo a Francisco José Palazón, director de la Escuela Taurina de Alicante. Este segundo bis, salió sin decir mucho, con mucha repetición pero sin entrega de verdad, lo que obligó a Alcolado a poner todo lo que le faltaba al novillo desde el inicio. Con media embestida, Kevin fue armando una faena que tuvo interés y transmisión, especialmente con la mano diestra. Alcolado se mostró sereno y muy preciso en todo lo que hacía actuando con inteligencia y consciente del poco recorrido del novillo. Todo lo tuvo que hacer él. Aun así, el de Pedraza aguantó hasta el final sin mejorar, pero obedeciendo al toque fijador del novillero. Remató la faena con ajustadas manoletinas en terreno de tablas. Dejó una estocada contraria que fue suficiente para que el novillo cayera. Cortó la primera oreja de la feria.

Con el quinto novillo Kevin salió arrebatado. Con una oreja cortada, no era para menos. Tras el tercio de varas, quitó por chicuelinas, dos y el remate. Un quite corto, pero bien recibido por el público. En la lidia destacó Daniel Palencia con capotazos templados, fue ovacionado al cerrar al novillo en el burladero. Ya con la muleta y tras brindar al público, Kevin se dobló de inicio con el novillo., que pedía gobierno y sus embestidas tuvieron siempre transmisión. Lo aprovechó el alicantino por el pitón derecho con series muy celebradas en los tendidos. Claves fueron los cites desde la distancia que gustaron mucho al público. La faena fue a más cuando lo toreó por el pitón izquierdo, fue ahí donde las series tuvieron más brillo y más profundidad. El novillo de Pedraza no dejó de embestir y moverse desde el principio y Kevin supo imponer su mando y al mismo tiempo lucir en cada serie. Pinchó con el estoque en el primer intento para dejar una estocada suelta, que el novillo escupió. Volvió a entrar y dejó una estocada similar. Se atragantó con la espada y escuchó dos avisos.

Había mucho interés por ver a joven Javier Cuartero en su debut con caballos en Alicante y no defraudó. El tercer novillo fue muy correoso y costó sujetarlo. Brilló en banderillas Marcos Prieto y destacó en la lidia Cristian Expósito, con capotazos justos y templados. Tras brindar al público y sin probaturas, Cuartero comenzó a torearlo por el pitón derecho. El novillo tenía recorrido y Cuartero lo aprovechó. Fueron series largas de muletazos templados y remates de pases de pecho de pitón a rabo. Cuartero, de manera inteligente le dio tiempo entre series y lo citó de lejos en varias ocasiones. Por el pitón izquierdo el novillo embistió con menos celo y eso hizo que las series tuvieran menos eco arriba, pero Cuartero se creció con desplantes y más ajuste en las series. El público estaba con él. Quiso seguir toreando por el pitón izquierdo cuando al novillo posiblemente le quedaran dos series buenas por el pitón derecho. Lo mató de una estocada entera, algo desprendida y cortó una oreja de peso . Cuartero es un joven que lleva el toreo dentro con un oficio adquirido que le hace evolucionar en cada tarde.

Con el que cerró plaza, Javier Cuartero mostró sus finas y buenas maneras. En banderillas saludó Cristian Expósito tras dos pares arriesgados y comprometidos. Brindó a este último y a su apoderado, Javier Serranos. Ya con la muleta, buscó el mejor terreno más allá de la segunda raya. El novillo con poco recorrido se iba apagando según crecía la faena. Cuartero lo quiso torear bien por ambos pitones y eso llegó al respetable. Se movió en de Pedraza, como el resto de la novillada, pero sin clase ni ritmo.

Mató Cuartero de una estocada entera tras tirarse con el corazón y logró cortar otra oreja abriendo la puerta grande. Gran debut con caballos para un joven prometedor.