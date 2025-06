Samuel Navalón: "Manzanares y Roca Rey sacan mi mejor versión como torero"

No debe ser nada fácil mirar a izquierda y a derecha y verse flanqueado por José María Manzanares y Andrés Roca Rey en una plaza de toros llena hasta la bandera. Estos dos titanes, que están en su mejor momento de la temporada, le dan al más joven todo el cariño en el patio de cuadrillas, para luego arrebatárselo en el ruedo. Aquí no se regala nada. La gran diferencia es que Samuel Navalón (Ayora, 2004) tiene pasta de figura y ya lo ha demostrado. Su presencia en el cartel de este sábado equilibra el peso de las figuras, aunque Navalón tiene motivos sobrados para ser la gran sorpresa de la tarde.

Este cartel fue el de su alternativa, ¿lo ve de manera diferente ahora?

La verdad es que sí. Lo vivo con la misma ilusión, aunque mi momento es otro. Piensa que, para mí, Manzanares y Roca son ídolos a los que admiro y mira por dónde volvemos a compartir cartel. Pero te digo una cosa, Manzanares y Roca Rey sacan mi mejor versión como torero y eso me motiva al máximo. Lo que uno siempre quiere es torear con los mejores y que le vean. Con todas las entradas vendidas y con esos dos figurones, te aseguro que me van a ver. Pero en mí siento una mezcla de alegría, ilusión, ganas y algo de miedo también, no te lo voy a negar.

Su relación con Manzanares viene desde su alternativa en Albacete, ¿es así?

Si. Aquel día tuve la suerte de conocerlo y recuerdo cómo me habló en el patio de cuadrillas de Albacete. Me llenó de tranquilidad, de buenos consejos y lo hizo con mucho cariño y sensibilidad. También Roca Rey estuvo muy cercano en todo momento, luego ya en la plaza todo cambia. Pero no había tenido la suerte de hablar con Manzanares antes de ese día y fue muy bonito, la verdad.

Usted es valenciano de Ayora, ¿cuáles son los toreros valencianos que usted admira más?

Pues en mi caso hay tres toreros que forman mi triángulo de admiración: Manzanares padre, al cual idolatro desde siempre por su clase, su torería y su grandeza; Enrique Ponce, otra máxima figura que es un torero de época; y Manzanares hijo, por lo que representa para mí en el momento presente. Esos son mis tres principales maestros valencianos a los que admiro. Pero también mi admiración va para el maestro Vicente Ruiz El Soro porque además ha estado muy vinculado a mi desde el principio de mi carrera. Ver todo lo que El Soro consiguió en su carrera arrastrando a masas de público que enloquecía con su toreo, eso está al alcance de muy pocos. La verdad es que me siento muy orgulloso de ser valenciano porque esta tierra está repleta de grandes figuras del toreo.

Usted ha pisado Madrid, Sevilla, Nimes... algunos de los ruedos más importantes del mundo, ¿está satisfecho con los resultados obtenidos en esas plazas?

Bueno, la verdad es que estoy contento, pero no satisfecho. En todos esos compromisos he dado la cara y he salido conseguirlo todo. A veces las cosas salen y otras no, pero en mi interior sé que puedo dar mucho más que todavía no se ha visto.

¿Alicante puede ser esa plaza para ver lo mejor de usted?

Por supuesto. Me encanta esta plaza, en la que voy a debutar. He visto muchos toros aquí pero nunca había hecho el paseíllo, así que estoy muy feliz. Aquí saben cantar lo bueno de un torero y cuando hay entrega la gente se apasiona, así que me ilusiona ser yo quien consiga esa pasión en los tendidos. Ojalá sea así.