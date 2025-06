Marco Pérez: "Los toros en Alicante son una gran fiesta de alegría y seriedad al mismo tiempo"

Marco Pérez ha cambiado. Su mirada ya no es la de un niño. Se despidió como novillero en Madrid como único espada, acaba de tomar la alternativa en Francia y su primera actuación en España se ha saldado con una puerta grande en su tierra, Salamanca, junto a Morante de la Puebla. Por delante le queda el camino más duro, al que llega cargado de afición y ambición. Alicante le recibirá un año más con cariño y exigencia a partes iguales.

El último mes ha sido frenético en su vida ¿está satisfecho de lo conseguido?

Pues la verdad es que ha sido muy intenso, pero estaba preparado mental y físicamente para lo que venía. Piensa que lo que más me motiva en mi vida es ir cumpliendo sueños, porque para eso trabajo duro. La tarde de Madrid la recuerdo con agrado. Ver la plaza llena y sentir al público que exige me motiva mucho. Es verdad que los novillos no embistieron como esperaba, pero por mi parte lo di todo. Luego la alternativa fue también un sueño cumplido y luego torear en mi tierra y triunfar pues imagínate, además hacerlo al lado de Morante… no se puede pedir más para quien empieza.

En Madrid ¿notó usted al público más exigente de lo habitual? ¿le estaban midiendo al milímetro?

Seguramente sí. Pero es que Madrid es así de dura, por eso un triunfo allí vale por mil. Recuerdo que protestaban la colocación, el trazo del muletazo y más cosas, pero también notaba un silencio de expectación, es decir, que en realidad estaban a la espera porque sabían que en cualquier momento podía pasar algo grande. Así es Madrid para un torero, dura, pero justa cuando hay argumentos.

"El toro no te perdona nada, ni un solo fallo"

Usted ya es matador de toros ¿se acostumbra uno rápidamente a ese título que tanto cuesta conseguir?

La verdad es que sí, pero porque es algo bueno. Pero aquí lo importante no es el título sino llenarlo de motivos. Cuando entras en el escalafón superior empieza realmente tu carrera como torero y el camino que emprendes es el más difícil, que es el que te lleva a convertirte en figura del toreo, que es para lo que estoy en este mundo. Ése es el verdadero objetivo de mi vida.

¿Ha empezado a notar la diferencia entre el novillo y el toro, con ese año de más que lo cambia todo en el animal?

Pues la verdad es que sí, sobre todo el año de más (de 3 a 4 ó 5 años). Ahí es donde uno ve la verdadera diferencia y donde uno entiende la seriedad de todo esto. El toro no te perdona nada, ni un solo fallo. Esa es la verdad del toreo y ahí es donde te das cuenta del mérito tan grande de las figuras que dan la cara todas las tardes con los toros buenos, pero la dan más todavía con los malos, que son los que más salen. Yo quiero ser como ellos.

"Esta plaza es de las más importantes en mi vida. Aquí he visto muchos toros y conozco a la afición"

¿Le preocupa la espada?

Bueno, tanto como preocuparme no, pero sí es algo fundamental. Muchas veces atravieso rachas mejores y peores. Hay ocasiones en las que noto que me tiro a matar con el corazón y eso, que está muy bien, no es suficiente. Para matar hay que servirse de la técnica, eso es fundamental, entonces hay que tener unos segundos de frialdad para ejecutar la suerte de la manera más técnica posible, para lograr que la espada entre y el torero salga ileso del trance.

¿Volver a Alicante le ilusiona?

Mucho. Esta plaza es de las más importantes en mi vida. Aquí he visto muchos toros y conozco a la afición. Los toros en Alicante son una gran fiesta de alegría y seriedad al mismo tiempo. Aquí hay pasión y entrega, la misma que yo voy a poner cuando haga el paseíllo en esta tierra.