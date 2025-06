Cayetano Rivera: "Digo adiós porque siento que es suficiente"

Cayetano tiene un halo de misterio que siempre viaja con él. Su mirada es intensa, y muchos la comparan con la que tenía su padre, el gran Francisco Rivera “Paquirri”. Cada vez que viene a Alicante lo hace con alegría porque, según nos cuenta, esta plaza y esta afición valen mucho.

No sé si este año del adiós es extraño para usted…

Bueno, extraño no sé. Lo que sí está siendo es un año de muchas emociones y de reencuentros con plazas y aficiones que han tenido un peso específico en mi vida. Por ejemplo, la afición de Alicante, que siempre me ha tratado de lujo como torero, con mucho cariño.

¿Le está enseñando algo nuevo este año del adiós?

Tanto como enseñarme, yo diría que no. Lo que sí que me está pasando es que están aflorando sensaciones y emociones que yo tenía muy guardadas, y que en algunos casos tenía casi olvidadas. Ahora, con este adiós de los ruedos, están aflorando muchos recuerdos, así que sí es verdad que esta es una temporada atípica y diferente para mí.

¿Qué ha significado Alicante en su carrera como torero?

Pues mira, hay plazas que a los toreros nos gustan más que otras: por la afición, por el calendario, o por sensaciones que te despierten sin saber de dónde te llegan, pero que están ahí, y a mí eso me pasa con Alicante. He querido venir a torear siempre, aunque siempre no se puede. Pero cuando he estado aquí, las cosas han ido muy bien, así que Alicante es una de esas plazas que están en mi corazón.

¿Por qué ha decidido decir adiós? ¿Falta de motivación? ¿De ilusión?

No es por ninguno de esos dos motivos. En realidad, digo adiós porque siento que es suficiente. Que todo lo que tenía que hacer ya está hecho y que, en mi interior, noto que es hora de tomar otro camino.

De todas las plazas de España o del mundo, ¿cuál ha sido en la que más a gusto ha toreado? Pamplona, Zaragoza, Sevilla…

Pues tengo la suerte de poder decir que he disfrutado de tardes importantes en distintas plazas, pero si tuviera que elegir una, esa es Ronda. Ronda es mi casa.

¿Se cortará usted la coleta en alguna de las plazas de este año?

Si te refieres al gesto de cortar físicamente la coleta, te digo que no, que no lo haré. Pero sí habrá un festejo final, del adiós absoluto, que todavía no sé dónde será…

Con todo lo que el toreo le ha dado en su vida, y con todo lo que ha conseguido, ¿volvería a ser torero en otra vida?

Pues a veces parece contradictorio, pero sí. No quiero el toro para ningún ser querido, por el riesgo que existe, pero para mí sí lo querría de nuevo.

¿Piensa habitualmente en quienes ya no están a su lado?

Siempre que voy a torear pienso en todas las personas de mi familia que ya no están, sí. Es un momento de reflexión muy íntimo, que siempre tengo antes de salir del hotel a la plaza.

¿Cómo se plantea su vida cuando ya no toree?

Pues de momento no he decidido nada aún. Cuando termine, me tomaré un tiempo para descansar, pondré todo encima de la mesa, y entonces veré qué hago con mi vida. Pero, realmente eso no me preocupa.