Mawela: Reivindicando la cultura popular

Ficha técnica Formación: Pau Pastor (voz), Jose Soler (voz), Pau González (voz), Paco Giner (voz y guitarra), Fran Molinés (cajón, guitarra), Paco Manyas (dolçaina), Albert Sala (ilustraciones), Samuel Soler (vídeos) y Nakar Beats (instrumentales) Procedencia: Mutxamel Discos:Paella mixta (2020), Arrels i ales (2024) Año de creación: 2018

Un sonido de raíz que ensalza la cultura popular y promueve la resistencia desde lo cotidiano. Mawela es un grupo nacido en las calles de Mutxamel, un colectivo de artistas que se han unido para hacer música por y para su pueblo. En un momento donde las etiquetas marcan la escucha, ellos se desmarcan de la industria predominante apostando por los géneros que les han influenciado a nivel personal: una mezcla de hip hop, mestizaje y sonidos tradicionales que configuran un proyecto genuino y difícil de encasillar. Una propuesta definida por la libertad creativa, sin rendir cuentas a nadie, pues hacen lo que quieren y como quieren, algo tan sencillo como revolucionario, sin pedir permiso y con el pueblo siempre en el centro.

Se dieron a conocer con una primera maqueta, Paella mixta (2020), donde el sonido aún era más rudimentario, pero sirvió para dejar claro que venían con intención de quedarse. Colocaron así una primera piedra en una industria que pisan con cuidado, pero con determinación. El salto de calidad llegaría con Arrels i ales (2024), un EP mucho más coherente con la identidad del grupo: "La idea era hablar de nuestras raíces, de nuestro entorno y de nuestro pueblo", explican. Un intento por retratar un estilo de vida que se está perdiendo, sin panfletos, pero con un mensaje claro. Cada canción se convierte así en una instantánea distinta dentro del mismo álbum de recuerdos, donde se exploran las emociones tan variadas que marcan su día a día.

Dicen que no son un grupo reivindicativo, al menos no desde una lírica incendiaria o explícitamente política, pero en una época donde muchas canciones se componen para no decir nada, expresar las emociones de un pueblo es ya un acto plenamente revolucionario. A esto se suma el uso de una lengua que en las grandes urbes está cada vez más amenazada y que, como recuerdan, necesita de la cultura para seguir viva. "En los pueblos aún se habla valenciano, pero en ciudades como Alacant, Elx o Santa Pola se está perdiendo", alertan.

Desde fuera, su lucha se observa con asombro, pero hay peligro de que esto sea la excepción y que no sientan la colaboración de toda una provincia para rescatar una lengua en peligro de extinción: "Lo más duro es que a veces vienen catalanes a nuestros conciertos y se emocionan al ver que aquí se defiende la lengua", cuenta Paco El Mut, una de las voces del grupo. "Ahí tomamos conciencia de que tenemos una lucha propia: la de mantener viva una lengua que está agonizando en nuestra zona. Y esa lucha solo puede venir desde la cultura popular, desde los casals como El Tio Cuc, las muixerangues o la música".

Por eso, más allá de la música, Mawela simboliza una forma de resistencia cultural. No desde la rabia o el enfrentamiento, sino desde lo cotidiano: "Nuestras canciones no son panfletos. No hemos colgado a Mazón en ningún videoclip, al menos todavía, pero sí hablamos de nuestra gente, de nuestra lengua y de nuestra forma de vivir", señala Pau González, otro de los vocalistas de la banda. Una reivindicación entendida desde un prisma inexplorado, una ferviente consecución de logros individuales y minoritarios que representan un todo. "Lo de ser reivindicativo no es solo gritar en una manifestación, a veces es hablar de tu abuela, de tu barrio, de que no puedes comprar el pan; eso también es luchar y poner el foco en cuestiones concretas".

Mirada al futuro

Con una base sólida en el apoyo del entorno cercano, Mawela mira al futuro sin grandes ambiciones comerciales, con un compromiso claro con su forma de entender la música: "Tenemos claro que Mawela no está llamado al éxito, ni lo buscamos", afirman. "La música es un medio para otras cosas, no un fin en sí mismo". Una filosofía poco común en la escena actual, donde el foco suele estar en crecer, profesionalizarse y girar.

Su objetivo, sin embargo, es otro: seguir aportando contenido a la cultura popular y ser una herramienta para reconectar con la identidad de una provincia que, según ellos, está perdiendo sus raíces. "Mawela es la voz de nuestras abuelas y la guitarra de nuestras calles", resumen, reivindicando una tradición que no se mira con nostalgia, sino con esperanza y anhelo.

Actualmente se encuentran en fase de ideas para su próximo trabajo. "No hay nada grabado aún, pero sí estamos con ganas de hacer un tercer proyecto con un sonido más definido, más cuidado en la producción, pero sin perder la esencia". La intención es clara: recuperar elementos tradicionales, como ya hicieron en Arrels i ales con la dolçaina, pero dándoles una nueva vida. "No sabemos aún qué etiqueta tendrá el nuevo sonido, pero sabemos que será nuestro. Será valenciano, será de pueblo, y será de verdad", concluye Paco.

En un momento en que la música en valenciano pierde a sus grandes referentes, ha llegado la hora de repartir el pastel y abrir espacio a nuevas formaciones locales en los festivales que antes estaban dominados por bandas valencianas "de masas". Mientras eso no ocurra, seguirán dando guerra allí donde se les brinde una oportunidad: girando por los pueblos y demostrando que hay otra forma de hacer música, alejada de los estándares actuales y profundamente conectada con una manera distinta de entender el entorno. Su próximo concierto será el 25 de julio en la Fireta de Sant Jaume en El Campello.