Alicante brilla en ENEAS, la muestra que reúne lo mejor del arte contemporáneo

Madrid se convirtió en el epicentro del arte contemporáneo con la celebración de ENEAS, la primera gran exposición organizada conjuntamente por Saisho y Eneaverso. El evento, de carácter privado, tuvo lugar el 17 de junio en un lugar secreto de la capital y reunió a 21 artistas contemporáneos y más de 100 obras en una innovadora puesta en escena estructurada en ocho niveles de experimentación artística.

Entre los nombres destacados del panorama nacional, dos artistas alicantinos formaron parte del elenco creativo, el alcoyano Xavi Ceerre y el artista de Monóvar Xavi García, consolidando el peso y la proyección del arte alicantino en los principales circuitos culturales del país. Su participación fue recibida con interés por parte del público y los profesionales del sector en un entorno donde tradición, vanguardia y experimentación se entrelazaron en un recorrido multisensorial sin precedentes.

Más de 600 personas, entre coleccionistas, críticos, comisarios, representantes de instituciones culturales y amantes del arte, disfrutaron de una experiencia que convirtió a ENEAS en una cita de referencia desde su primera edición. Entre los asistentes más reconocidos destacaron los coleccionistas Ignacio Palomo, Felipe Alayeto y Jesús Tebé, así como Sergio Sancho, director de Urvanity, o Marisol Salanova, directora de Arte Informado. También se dejaron ver rostros conocidos como el actor Lamine Thior y la periodista Jianping Ma

Del caos a la creación

Inspirado en la figura mitológica de Eneas, el héroe de La Eneida que escapó de Troya para fundar Roma, el evento se construyó como un viaje desde la destrucción hacia la creación, en el que el arte funciona como catalizador de transformación personal y colectiva. Así lo subrayó Javier Camacho, fundador de Eneaverso, durante su discurso inaugural: "el arte, al igual que la vida, es una experimentación constante en busca de nuevos caminos para desplegar su propósito".

El lugar donde se ubicó el evento favorecía todavía más la presentación de las obras expuestas / INFORMACIÓN

Por su parte, Carlos Suárez, CEO de Saisho, estableció un paralelismo directo con la misión del festival: “Virgilio refundó y glorificó Roma con La Eneida, tal como hacen Saisho y Eneaverso en el mundo del arte contemporáneo". Los artistas que formaron parte de ENEAS, entre ellos figuras como José Luis Serzo, Rubén Sánchez, Manu Muñoz, Oscar Seco, Alicia Martín, Carla Cascales o Gemma Alpuente, presentaron obras que abarcan desde la instalación y la escultura hasta la pintura más conceptual.

Mirada contemporánea con ecos alicantinos

Xavi García, natural de Monóvar, propone una reflexión sobre la identidad contemporánea a través del autorretrato. En series como Raíces Urbanas o Citizens, convierte su propia imagen en un espejo colectivo, donde se funden códigos QR, mapas urbanos y símbolos tecnológicos como metáforas de la vigilancia y la conexión digital. Su estilo mezcla color, música, moda y texturas en un retrato multisensorial del yo en la era de las redes, abordando las tensiones, pasiones y desafíos de la sociedad actual.

El artista alicantino participó en el evento con dos esculturas de gran formato, cada una de 2,45 metros de altura, pertenecientes a la serie Citizens, "un proyecto en el que he volcado gran parte de mi energía creativa últimamente", expresa. Según García, estas obras formaban parte de un conjunto de cinco y fueron escogidas cuidadosamente por su capacidad para sintetizar el núcleo conceptual de la serie.

"La selección fue fruto de un proceso de diálogo constante con el equipo de Saisho, que ha seguido muy de cerca la evolución de estas piezas. Su implicación permitió que los comisarios del evento tuvieran una visión clara del proceso y propusieran incluirlas en ENEAS, como una forma de integrar obra en desarrollo dentro de un contexto abierto a la experimentación", detalla. Así, las esculturas elegidas articulan una reflexión sobre la presencia corporal en el espacio urbano, con una carga simbólica que se alinea con la esencia del evento.

En cuanto a su participación en esta cita de arte contemporáneo, el monovero explica que la experiencia en ENEAS "fue especialmente reveladora: el entorno brutalista, el público y la interacción con otras propuestas artísticas crearon un marco de resonancia para mis obras", admitiendo que le emociona comprobar "que mi trabajo genera preguntas y conecta con el espectador desde lo sensible y lo conceptual". Además, próximamente tres esculturas de esta misma serie se instalarán de forma permanente en una plaza de París.

Por su parte, Xavi Ceerre, desde Alcoy, desarrolla un lenguaje pictórico que, aunque en apariencia caótico, responde a un proceso riguroso de síntesis visual. Inspirado en el arte primitivo, el graffiti y la creatividad infantil, Ceerre busca una estética anterior a la cultura domesticada, donde la intuición y la materia se combinan en una obra de gran fuerza expresiva. Para esta ocasión, presentó tres obras de nueva producción entre las que se encontraban dos grandes formatos y un medio formato cuidadosamente realizados a través del caos y el azar.

Las tres obras del alcoyano Xavi Ceerre expuestas en Madrid / INFORMACIÓN

"En un primer momento, me gusta generar caos hasta llegar a una primera conclusión", expresa el artista alcoyano. No obstante, una vez consigue esto, decide darle una vuelta para ir todavía más lejos: "busco los límites utilizando diferentes técnicas", reivindica Ceerre. En el caso de estas obras de reciente cuño, las ha realizado sin utilizar gafas pese a tener astigmatismo para generar "detalles que surgen del azar y del mismo proceso creativo".

También ha llegado a profundizar en cuestiones como la contaminación entre obras: "esto se puede realizar poniéndolas unas encima de otras o colocándolas boca abajo cuando todavía no están secas". Esto, según admite, da como resultado magnas obras que se desligan de los dibujos automáticos que sirven de base para crear otras realidades. "También me gusta dejar las obras en un 80%, mantenerme en un punto en el que no esté concluida del todo para dejar un final abierto", asegura.

En su obra se reconocen ecos de Basquiat, Miró o Marc Torices, así como conexiones con el arte marginal de Jean Dubuffet y la materia pictórica de Antoni Tàpies. En series como El idioma de los muros, la textura y el soporte adquieren protagonismo, subrayando la importancia de la superficie como territorio expresivo. Para ello, investiga tres grandes lenguajes: el arte primitivo, como manifestación estética ancestral; el arte urbano, expresión directa de la conciencia colectiva en los márgenes de la ciudad; y el arte infantil, como forma pura de creatividad instintiva.