Juan Ortega: "Confieso que he llorado de emoción toreando"

Ser orteguista es pertenecer a una corriente de aficionados que busca la pureza, la esencia y el gusto exquisito en el arte de torear. Ese sello diferenciador le ha otorgado a Juan Ortega una etiqueta que lo diferencia o le separa del mundanal ruido. Su toreo habla desde el corazón, desde la profunda raíz de la pureza, desde la esencia misma del arte. Por eso, cada vez que se anuncia, legiones de aficionados, en muchos casos que no superan lo 30 años, corren en busca de esa manera de sentir que les ofrece Juan Ortega. Hablamos con él tras su triunfo en Alicante, una plaza muy significativa en su carrera.

Enhorabuena por su puerta grande en la Feria de Hogueras. ¿Se ha reconciliado con esta ciudad?

(Risas) Bueno, nunca estuve a malas con Alicante, lo único es que en esta plaza he sentido emociones dispares, porque aquí me sonaron los tres avisos en un toro y esas cosas no se olvidan. Por eso, mi triunfo del pasado domigo me ha traído mucha alegría, la verdad.

Esa misma mañana usted tuvo un encuentro con los jóvenes taurinos de la ciudad, más de 200 adolescentes hicieron cola para hacerse una foto con usted. ¿Eso cómo se explica?

Pues supongo que será el resultado de cada tarde en las distintas plazas. Me llena de alegría que la gente joven quiera acercarse a la tauromaquia y que la tengan como una de sus prioridades a la hora de buscar el ocio en sus vidas. Y si yo he colaborado en parte para que sea así, pues me alegro todavía más.

Sabe used que esos jóvenes serán ya seguidores suyos para siempre...

Bueno, bueno.. decir para siempre es decir mucho, pero seguro que si pueden viajarán para verme cuando toree cerca y eso es lo más bonito que le puede suceder a un torero y, a la vez, lo más difícil de conseguir.

Sólo unos pocos han podido presumir de mover al público de plaza en plaza: Curro Romero, El Cordobés (Benítez), Finito de Córdoba, Manzanares (padre), Morante y ahora usted. ¿ Cómo se entra en ese club selecto de estrellas taurinas?

Pues la verdad es que no lo sé y seguramentre si les preguntáramos a ellos, tampoco lo sabrían. Lo que sí que sé es que hay que ser honesto con el público y dar la cara cada tarde sea donde sea, un pueblo o una capital. Los toreros estamos obligados a estar bien cada tarde, es una condición que se exige a todo aquel que se llama a sí mismo artista. Pero cuando me comparas con esos monstruos me ruborizo, piensa que ellos son referentes para mí en mayor o menor medida.

Nombres como Manzanares o Curro Romero, ¿qué significan para usted?

Lo son todo. Es decir, han sido el espejo en el que me he mirado siempre. Por ejemplo, Manzanares ha sido mi gran referente y lo sigue siendo, no para imitarle pero sí para quedarme con lo mejor de su tauromaquia, con la grandeza de su capacidad artística; de hecho, todos hemos querido alguna vez torear como lo hacía Manzanares. El caso de Curro Romero es igualmente grandioso, pero aquí la gran diferencia es que con Curro he hablado mucho y he compartido reflexiones artísticas únicas y he podido contemplar al maestro y escuchar a la persona.

Y hablando de usted, ¿cuál ha sido el mometo en el que más se ha emocionado?

Muchos, en muchas tardes. La emoción te puede venir donde y cuando menos te lo esperes, no tiene que ser en una tarde grande. Confieso que yo he llorado de emoción toreando y otras veces he llorado en el hotel recordando lo que he hecho. No sé, esos pellizcos del arte te sorprenden cuando menos lo esperas, por eso hay que estar siempre preparado y listo para poder emocionarte. Esa es la única premisa que debe tener un torero y un artista.