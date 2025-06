Rural Film Fest, una semana de cine para reflexionar en la naturaleza

Flors de plàstic, uno de los últimos cortometrajes de Adán Aliaga; I will never leave it, del director yemení Alwi Alsaggaf, rodado en un palmeral similar al de Elche, o el estreno mundial de Chinamperos, del mexicano Rodrigo Jardón, sobre técnicas agrícolas ancestrales, son algunos de los títulos que forman parte del Camp d'Elx Rural Film Fest, una cita dedicada al cine que profundiza en el mundo rural, el medioambiente y la sostenibilidad e invita al público a reflexionar sobre su entorno a través de las obras cinematográficas.

En su 13ª edición, el festival proyectará 60 películas de 24 países, entre largometrajes y cortometrajes, a lo largo de la semana del 30 de junio al 5 de julio en ocho partidas rurales. El programa comienza el día 30 con proyecciones en el centro cívico de Asprella y recorrerá las pedanías de Perleta, Valverde, El Derramador, Las Bayas, Puçol, La Hoya y Los Arenales del Sol.

Alberto Gutiérrez y Jaume Quiles, directores del Rural FilmFest / INFORMACIÓN

Este festival, dirigido por Jaume Quiles y Alberto Gutiérrez, lleva varios años realizando sus proyecciones libres de carbono al 100%, gracias a un generador fotovoltaico provisto de placas solares. Esta edición, además, rinde homenaje a la declaración del Palmeral de Elche como Patrimonio de la Humanidad de la Unesco, de la que se cumplen 25 años.

Homenaje al Palmeral de Elche

Por este motivo, una de las novedades será la exhibición de cinco cortometrajes realizados por estudiantes de secundaria y ciclos formativos de centros ilicitanos: IES La Foia d’Elx (Palmeras singulares), IES Pere Ibarra (Palmeraman y el dátil de oro), IES La Asunción (Entre palmas y redes), IES Tirant lo Blanc (Las miradas del palmeral: Elche a través de sus visitantes ilustres) e IES Vicente Verdú (La leyenda de la palmera), que ofrecen una mirada fresca y creativa sobre el Palmeral.

"Entre Palmas y Redes", corto del IES La Asunción / INFORMACIÓN

De Cabo Verde a Irak

Entre las películas, predominan las producciones españolas (24 obras) y alemanas (6), además de títulos procedentes de países como Austria, Canadá, Francia, Hungría, Irán, México, Cabo Verde, Colombia, Chipre, India, Irak, Taiwan y Yemen, entre otros. Se exhibirán 19 documentales, 16 obras de ficción, 9 animaciones y 16 cortos infantiles, todos ellos con entrada libre y gratuita. La programación se puede consultar en este enlace.

Títulos destacados

"Es difícil destacar unas películas sobre otras, porque todas tienen un mensaje muy interesante que transmitir. Son 60 obras que entretienen, pero que al mismo tiempo nos invitan a reflexionar y nos trasladan a otros espacios y culturas que, aunque en un principio pueden parecernos lejanos, en realidad no lo son tanto", explica Quiles.

Proyección en Valverde el pasado año / Cristian Rojas

Ejemplo de ello es la película I Will Never Leave It, que "no dejará indiferente a ningún espectador que conozca el Palmeral de Elche. Al verla, se podría pensar que ha sido filmada en uno de sus huertos, pero el director Alwi Alsaggaf ha rodado en su país, Yemen". Este estreno trata del cuidado y riego de los huertos de palmeras, así como sobre el uso del agua como recurso escaso.

Otro estreno mundial es el del cineasta mexicano Rodrigo Jardón con Chinamperos. "Es todo un honor que este director, que ya ha participado en dos ediciones anteriores, haya elegido nuevamente nuestro certamen para presentar en primicia —y personalmente, ya que viajará desde México hasta Elche— su obra". Producido por la Universidad de las Naciones Unidas, el documental muestra cómo, a través del testimonio de agricultores, los canales de Xochimilco (al sur de Ciudad de México) conservan los últimos vestigios de un vasto sistema agrícola basado en islas flotantes llamadas chinampas, clave en la construcción del antiguo imperio azteca. Esta técnica ha sobrevivido a la escasez de agua, los desastres naturales y el cambio climático resaltando la importancia de la cultura en la preservación del medioambiente.

"I will never leave it", de Alwi Alsaggaf / INFORMACIÓN

Flors de plàstic, de Adán Aliaga, también sobresale en el cartel, rodado en digital y en 16 mm., protagonizado por su madre y su abuela, bordadoras, que acuden al cementerio a reemplazar las flores frescas por otras de plástico.

Quiles destaca el programa dirigido al público infantil, con animaciones de corta duración. Entre ellas, "cuatro divertidísimas historias de la serie alemana Lena’s Farm, creada por la animadora rusa Elena Walf.