"Insalvable", de Javier Marco, galardonado en los Premios Fugaz

Mauro ha quedado para cenar en un lujoso restaurante con Ángel, el extraño al que salvó la vida hace unas semanas. Esa es la premisa de Insalvable, el último cortometraje dirigido por el alicantino Javier Marco, y lo que acontece después es algo parecido a una pesadilla en esta historia coescrita con Belén Sánchez-Arévalo, que ha logrado el galardón al mejor guion en los Premios Fugaz, celebrados el miércoles en Madrid.

Javier Marco era el único alicantino finalista en estos premios impulsados en 2017 por la plataforma CortoEspaña, que reconocen cada año los trabajos más destacados del cortometraje nacional y que en esta novena edición recibió más de seiscientos trabajos.

Insalvable contaba con otras tres nominaciones a mejor cortometraje y a mejor interpretación masculina, en la que estaban nominados los dos actores protagonistas, Javier Pereira y Pedro Casablanc, que finalmente no han sido distinguidos. No obstante, Marco y Sánchez-Arévalo, que firman juntos todos los guiones, han manifestado estar "muy contentos con este premio de guion", que no es el único que logran.

Pedro Casablanc en "Insalvable", cortometraje del alicantino Javier Marco / INFORMACIÓN

Su anterior trabajo, A la cara -con el que lograron el Goya a mejor cortometraje de ficción en 2021- obtuvieron también tres premios Fugaz en 2020: mejor guion, mejor actor Manolo Solo y mejor actriz, la alicantina Sonia Almarcha. Y en 2019, con Uno, Pedro Casablanc fue reconocido como mejor actor.

Otros premiados

En la gala del jueves, Una cabeza en la pared, de Manuel Manrique, se ha alzado con el premio a mejor cortometraje, donde otros cinco galardones técnicos han convertido esta inquietante cinta sobre un torero en tiempos de abolición protagonizada por Nacho Sánchez (Mantícora) en la más premiada confirmando así las expectativas generadas desde su paso por festivales, informa Efe.

Fotograma de "Una cabeza en la pared" / INFORMACIÓN

Le ha seguido Ángulo muerto, que ha logrado dos galardones: mejor dirección para Cristian Beteta y mejor interpretación femenina para Eva Llorach (El cuerpo en llamas), cuya actuación fue una de las más aplaudidas de la temporada.

El otro, ópera prima de Eduard Fernández, ha obtenido el premio a mejores efectos visuales, mientras que Cólera ha sido distinguida con la dirección novel para José Luis Lázaro.

El premio a la mejor interpretación masculina lo ha obtenido Ramón Barea por 29 de febrero. Otros títulos reconocidos han sido 893 kilómetros (mejor montaje), Donde se quejan los pinos (mejor sonido) y Líbranos del mal (maquillaje y peluquería).

El Premio Fugaz de Honor ha sido para Arantxa Echevarría (La Infiltrada, Carmen y Lola o Chinas) por su aportación al cine español contemporáneo.

En total, se han entregado 21 galardones, incluyendo los estrenos de dos nuevas categorías: mejor cortometraje hispanoamericano, que ha sido para Cuando todo arde, de María Belén Poncio (Argentina), y mejor cortometraje de escuela, que ha reconocido a De Madrid al Cielo.